¥²ー¥à¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤â¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¥¼¥í¤Ç¡£180Hz¡¦2KÂÐ±þ¤Î¡Ø23.8¥¤¥ó¥Á¾å²¼2²èÌÌ³ÈÄ¥¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー 2K¡Ù¤òÈ¯Çä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ó°æÂÀÃÒ¡Ë¤Ï¡¢
¡Ø23.8¥¤¥ó¥Á¾å²¼2²èÌÌ³ÈÄ¥¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー 2K¡Ù¤ò¡ÖPYZONE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥³ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004794?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004794
¡ÖPYZONE¡×¡Ê¥Ñ¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÁÏ¤ë¡¦¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡×¡ÊPLAY YOUR ZONE¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µ¥ó¥³ー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢23.8¥¤¥ó¥Á¤Î²èÌÌ¤ò¾å²¼¤Ë2ËçÅëºÜ¤·¤¿¡¢2K²òÁüÅÙ¡¦ºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180Hz¤ò¸Ø¤ë³ÈÄ¥¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¡¢FPS¤ä³ÊÆ®¥²ー¥à¤ËºÇÅ¬¡£
¾å²¼¤ÇÊÌ¡¹¤Î²èÌÌ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥âー¥É¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÇÛ¿®¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2Ëç¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç²èÌÌ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥âー¥É¡×¤ä¡¢ÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë²èÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥ß¥éー¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¸¸¼«ºß¡£
0～270ÅÙ¤ÎÌµÃÊ³¬³ÑÅÙÄ´À°¡¢VESA¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ¡¢¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢¤Èµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç°µÅÝÅª¤Êºî¶ÈÎÎ°è¤ÈË×Æþ´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø23.8¥¤¥ó¥Á¾å²¼2²èÌÌ³ÈÄ¥¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー 2K¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¢£23.8¥¤¥ó¥Á¡ß2Ëç¹½À®¤Î¾å²¼¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¢£2K QHD(2560¡ß1440)²òÁüÅÙ
¢£³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÂç180Hz¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È
¢£ÍÑÅÓ¤ÇÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥âー¥É¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤/¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó/¥ß¥éー¡Ë
¢£0～270ÅÙ¤ÎÌµÃÊ³¬³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½
¢£ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¯½ý¤Ë¶¯¤¤¥Î¥ó¥°¥ì¥¢±Õ¾½ºÎÍÑ
¢£VESAµ¬³Ê¡Ê100¡ß100mm¡ËÂÐ±þ¤Ç¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤Ë¤âÀßÃÖ²ÄÇ½
¢£¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý542¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ650(mm)
¡ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡ËÉý542¡ß±ü¹Ô25¡ß¹â¤µ323(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó5kg
¡¦ÅÅ¸»¡¿³°ÉôµëÅÅ¡¡DC:20V 5A
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨É¬¤ºÉÕÂ°¤ÎµëÅÅÀìÍÑTypeC to C¥±ー¥Ö¥ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥¿¥¤¥×¡¿23.8·¿¡ß£²¡¡¥Î¥ó¥°¥ì¥¢
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¿Ìó60W
¡¦É½¼¨¿§¿ô¡¿10²¯7374Ëü¿§
¡¦»ëÌî³ÑÅÙ¡¿178¡ë
¡¦¿§°è¡¿sRGB 99%
¡¦¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡¿16:9
¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¿1000¡§1
¡¦±þÅúÂ®ÅÙ¡¿5.9ms
¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡¿ºÇÂç180Hz
¡¦µ±ÅÙ¡¿250cd/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¦ÆþÎÏÃ¼»Ò¡¿HDMI/Display Port/TYPE-C1/TYPE-C2
¡¦½ÐÎÏÃ¼»Ò¡¿3.5mm¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¦¥¹¥Ôー¥«ー½ÐÎÏ¡¿4¦¸ 2W¡ß2
¡¦VESA¥Þ¥¦¥ó¥È¡¿100¡ß100(£í£í)
¡¦»ÈÍÑÊýË¡¡¿ËÜÂÎÇØÌÌ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¼«Î©¼°
¡¦ºà¼Á¡¿¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¡¥Ù¥¼¥ë¥Õ¥ìー¥à¡§PC
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢USB TypeC to C¥±ー¥Ö¥ë¡¢µëÅÅÍÑUSB TypeC to C¥±ー¥Ö¥ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢HDMI¥±ー¥Ö¥ë¡¢Display port¥±ー¥Ö¥ë
¡¦AC¥¢¥À¥×¥¿ー¡¿·¿ÈÖ¡§HJ-PD120W-JP
¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê12¥ö·î
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/12/5
¡¦·¿ÈÖ/JAN¡¿DMBG25HBK-2K/4580060604036
23.8¥¤¥ó¥Á¾å²¼2²èÌÌ³ÈÄ¥¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー 2K
[ÈÎÇä²Á³Ê]¡¡79,800±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004794(https://www.thanko.jp/view/item/000000004794?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004794)
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÄÌÈÎÉô
¢©101-0023 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬
TEL 03-3526-4326¡¡FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.jp
¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ
¢©101-0021¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹¥Ó¥ëB03-5297-5783