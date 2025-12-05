Âç¼ê´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¡¢Ìó8³ä¤¬¡¢ãÈµÄ¤ÇµÑ²¼¤Þ¤¿¤Ïº¹¤·Ìá¤·¤ò·Ð¸³¡¡61.4%¤¬¡¢¼ý±×À¡¦ROI¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÍýÍ³¤ËµÑ²¼
¡¡UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄIT²ñ¼Ò¡¢Engineerforce Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄ ²ÂÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô500Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Í½»»³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤Þ¤¿¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¦´ë²èÃ´Åö¼Ô105Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÆÍÇË¤ÈÍ½»»³ÍÆÀ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 01¡ÃÂç¼ê´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢ãÈµÄ¤ÇµÑ²¼¤Þ¤¿¤Ïº¹¤·Ìá¤·¤ò·Ð¸³
- 02¡ÃµÑ²¼ÍýÍ³¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡Ö¼ý±×À¡¦ROI¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¡×¤Ç¡¢6³äÄ¶
- 03¡ÃãÈµÄÆÍÇË¤Î·èÄêÂÇ¡¢Âè1°Ì¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡×¡Ê51.0¡ó¡Ë¡¢Âè2°Ì¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡¦¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡×¡Ê44.0%¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÌ¾¾Î¡§¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÆÍÇË¤ÈÍ½»»³ÍÆÀ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î27Æü～Æ±Ç¯10·î29Æü
- Í¸ú²óÅú¡§Âç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô500Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Í½»»³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤Þ¤¿¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¦´ë²èÃ´Åö¼Ô105Ì¾
¢¨¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1¡¡¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡ÖEngineerforce¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL: https://engineerforce.io/
¢£Ìó8³ä¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¡ÖµÑ²¼¤Þ¤¿¤Ïº¹¤·Ìá¤·¡×¤ò·Ð¸³
¡¡¡ÖQ1.¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä¾¶á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤Ï¡¢²¿²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö2²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¤¬46.6%¡¢¡Ö3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×28.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q1.¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä¾¶á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤Ï¡¢²¿²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¦1²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡§20.0%
¡¦2²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡§46.6%
¡¦3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡§28.6%
¡¦ÄÌ²á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊµÑ²¼¤Þ¤¿¤ÏÊÝÎ±¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡§3.8%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
¢£ãÈµÄ¤ÎµÑ²¼ÍýÍ³¡¢¡Ö¼ý±×À¡¦ROI¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬61.4%¤ÇºÇÂ¿
¡¡Q1¤Ç¡Ö2²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¡Ö3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¡ÖÄÌ²á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊµÑ²¼¤Þ¤¿¤ÏÊÝÎ±¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡ÖQ2.ãÈµÄ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ïº¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=83¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ý±×À¡¦ROI¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬61.4%¡¢¡Ö¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬41.0%¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡×¤¬39.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q2.ãÈµÄ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ïº¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦¼ý±×À¡¦ROI¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§61.4%
¡¦¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§41.0%
¡¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡§39.8%
¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Îº¬µò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§36.1%
¡¦¼Â¹ÔÂÎÀ©¡¦¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡§31.3%
¡¦´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§25.3%
¡¦¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Î¸¡¾Ú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§20.5%
¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§10.8%
¡¦Å±Âà´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§10.8
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.2%
¢£½é²óãÈµÄ¤Ç¤Î³ÍÆÀÍ½»»³Û¡¢¡Ö1,000Ëü±ß°Ê¾å3,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬33.3¡ó¤òÀê¤á¤ë
¡¡¡ÖQ3.¤¢¤Ê¤¿¤¬½é²ó¤ÎãÈµÄ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿½ÀÁ¤·¤¿¡ËÍ½»»µ¬ÌÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1,000Ëü±ß°Ê¾å3,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬33.3%¡¢¡Ö3,000Ëü±ß°Ê¾å5,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬24.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q3.¤¢¤Ê¤¿¤¬½é²ó¤ÎãÈµÄ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿½ÀÁ¤·¤¿¡ËÍ½»»µ¬ÌÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§10.5%
¡¦500Ëü±ß°Ê¾å1,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§13.3%
¡¦1,000Ëü±ß°Ê¾å3,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§33.3%
¡¦3,000Ëü±ß°Ê¾å5,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§24.8%
¡¦5,000Ëü±ß°Ê¾å¡§16.2%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.9%
¢£Ìó6³ä¤¬¡¢ãÈµÄ¤ÎÄÌ²á¤Ë¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¥Çー¥¿¡¦¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ4.ãÈµÄ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿»ñÎÁ¡¦¥Çー¥¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¥Çー¥¿¡¦¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¡×¤¬57.1%¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·ë²Ì¡¦¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡×¤¬54.3%¡¢¡Ö¶¥¹çÊ¬ÀÏ»ñÎÁ¡¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×¤¬49.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q4.ãÈµÄ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿»ñÎÁ¡¦¥Çー¥¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥Çー¥¿¡¦¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¡§57.1%
¡¦¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·ë²Ì¡¦¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡§54.3%
¡¦¶¥¹çÊ¬ÀÏ»ñÎÁ¡¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡§49.5%
¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¦MVP¡Ê¼ÂÍÑºÇ¾®¸Â¤ÎÀ½ÉÊ¡Ë¡§46.7%
¡¦»ö¶È·×²è½ñ¡¦¼ý»Ù¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡§41.0%
¡¦Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡¦Àè¹Ô»öÎã¡§24.8%
¡¦¼Ò³°ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«½ñ¡¦É¾²Á¥ì¥Ýー¥È¡§22.9%
¡¦µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¡§12.4%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§3.8%
¢£·Ð±ÄÁØÀâÆÀ¤Î·èÄêÂÇ¡¢Âè1°Ì¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡×¡¢Âè2°Ì¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡¦¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡×
¡¡Q1¤Ç¡Ö1²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¡Ö2²ó¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¡Ö3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ5.·Ð±ÄÁØ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¡Ö·èÄêÂÇ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=100¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡×¤¬51.0%¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡¦¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡×¤¬44.0%¡¢¡ÖÅ±Âà´ð½à¤ÎÌÀ¼¨¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÌÀ³Î²½¡×¤¬43.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q5.·Ð±ÄÁØ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¡Ö·èÄêÂÇ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë
¡¦ÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡§51.0%
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡¦¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡§44.0%
¡¦Å±Âà´ð½à¤ÎÌÀ¼¨¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÌÀ³Î²½¡§43.0%
¡¦´ûÂ¸»ö¶È¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¡¦¥·¥Ê¥¸ー¡§41.0%
¡¦¶¥¹ç¤ÎÆ°¸þ¡¦»Ô¾ì»²Æþ¤Î¶ÛµÞÀ¡§35.0%
¡¦¼ý±×²½¤Þ¤Ç¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¶ñÂÎÀ¡§31.0%
¡¦¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥ÈÀß·×¡§27.0%
¡¦·Ð±ÄÁØ¤È¤Î»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¡¦¹ç°Õ·ÁÀ®¡§22.0%
¡¦µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¡§11.0%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§3.0%
¢£È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡¢ãÈµÄÄó½ÐÁ°¤Ë¡Ö»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ËÜÉôÄ¹¡×¤Øº¬²ó¤·
¡¡¡ÖQ6.ãÈµÄÄó½ÐÁ°¤Ëº¬²ó¤·¡¦ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿ÉôÌç¤äÌò¿¦¼Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ËÜÉôÄ¹¡×¤¬53.3%¡¢¡Ö·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡×¤¬47.6%¡¢¡ÖÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¡×¤¬46.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q6.ãÈµÄÄó½ÐÁ°¤Ëº¬²ó¤·¡¦ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿ÉôÌç¤äÌò¿¦¼Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ËÜÉôÄ¹¡§53.3%
¡¦·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡§47.6%
¡¦Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¡§46.7%
¡¦ºâÌ³¡¦·ÐÍýÉôÌç¡§34.3%
¡¦IT¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡§34.3%
¡¦Ë¡Ì³¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¡§30.5%
¡¦±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡§26.7%
¡¦À½Â¤¡¦³«È¯ÉôÌç¡§14.3%
¡¦¼Ò³°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡§11.4%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§1.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
¢£Ìó6³ä¤¬¡¢¼ÒÆâÄ´À°»þ¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤Ë¶ìÎ¸
¡¡¡ÖQ7.¼ÒÆâÄ´À°¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤¬55.2%¡¢¡Ö¥ê¥½ー¥¹¡Ê¿Í°÷¡¦Í½»»¡Ë¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬53.3%¡¢¡Ö´Ø·¸ÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¡×¤¬47.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q7.¼ÒÆâÄ´À°¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡§55.2%
¡¦¥ê¥½ー¥¹¡Ê¿Í°÷¡¦Í½»»¡Ë¤Î³ÎÊÝ¡§53.3%
¡¦´Ø·¸ÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¡§47.6%
¡¦¼ÒÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¤ÎÃÙ¤µ¡§34.3%
¡¦´ûÂ¸»ö¶ÈÉôÌç¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤äÄñ¹³¡§33.3%
¡¦µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÊ§¿¡¡§30.5%
¡¦¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡¦¸¡¾Ú¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡§27.6%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§2.9%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
¢£62.0%¤¬¡¢ºÆÄó°Æ»þ¤Ë¡Ö¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡¦ROI»î»»¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¼Â»Ü
¡¡Q1¤Ç¡Ö2²ó¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¡Ö3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ8.ãÈµÄ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢²¿¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆºÆÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=79¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡¦ROI»î»»¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤¬62.0%¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÄÉ²Ã¸¡¾Ú¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Â»Ü¡×¤¬60.8%¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡¦Å±Âà´ð½à¤ÎÄÉ²Ã¡×¤¬53.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q8.ãÈµÄ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢²¿¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆºÆÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡¦ROI»î»»¤Î¸«Ä¾¤·¡§62.0%
¡¦¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÄÉ²Ã¸¡¾Ú¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Â»Ü¡§60.8%
¡¦¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡¦Å±Âà´ð½à¤ÎÄÉ²Ã¡§53.2%
¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎºÆÄ´ºº¡¦¥Çー¥¿¤ÎÄÉ²Ã¡§44.3%
¡¦¼Â¹ÔÂÎÀ©¡¦¥Áー¥à¹½À®¤Î¶¯²½¡§39.2%
¡¦µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤ÎºÆ¸¡¾Ú¡§30.4%
¡¦¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤Ø¤Î·×²èÊÑ¹¹¡§25.3%
¡¦´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÌÀ³Î²½¡§13.9%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄ½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò´üÂÔ
¡¡¡ÖQ9.¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄ½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡×¤¬53.3%¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¥Ëー¥º¸¡¾Ú¤ÎÀß·×¤È¼Â»Ü¡×¤¬48.6%¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤¬47.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q9.¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄ½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡§53.3%
¡¦¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¥Ëー¥º¸¡¾Ú¤ÎÀß·×¤È¼Â»Ü¡§48.6%
¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡§47.6%
¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¦MVP³«È¯¡§43.8%
¡¦ãÈµÄ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡§41.0%
¡¦µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤ÎÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¡§38.1%
¡¦¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Ä´ºº¡§23.8%
¡¦½é´üÃÊ³¬¤«¤é¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡§22.9%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§2.9%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿ÂÐ±þ°Æ¤ÎÄó¼¨¡×¤ä¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬ÀÏ¡×¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â
¡¡Q9¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ10.Q9¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=102¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿ÂÐ±þ°Æ¤ÎÄó¼¨¡×¤ä¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬ÀÏ¡×¤Ê¤É48¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿ÂÐ±þ°Æ¤ÎÄó¼¨¡£
- ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬ÀÏ¡£
- ·Ð±Ä¿Ø¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÄó°Æ¤È¡¢¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡£
- ¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
- »ñÎÁ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
- ¥Çー¥¿¼ý½¸¡¢À°Íý¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô500Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Í½»»³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤Þ¤¿¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¦´ë²èÃ´Åö¼Ô105Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÆÍÇË¤ÈÍ½»»³ÍÆÀ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤Î¤Ï20.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Êý¤¬46.7%¡¢3²óÌÜ°Ê¾å¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Êý¤¬28.6%¤È¡¢Ìó8³ä¤¬Ê£¿ô²ó¤ÎÄó°Æ¤ò·Ð¤ÆÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ãÈµÄ¤¬µÑ²¼¡¦º¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ý±×À¡¦ROI¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê61.4%¡Ë¡¢¡Ö¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê41.0%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¤ÎãÈµÄ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Í½»»µ¬ÌÏ¤Ï¡Ö1,000Ëü±ß°Ê¾å3,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬33.3%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ãÈµÄ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿»ñÎÁ¡¦¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¥Çー¥¿¡¦¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¡×¡Ê57.1%¡Ë¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·ë²Ì¡¦¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡×¡Ê54.3%¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±ÄÁØ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¾å¤Ç·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¡×¡Ê51.0%¡Ë¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡¦¥Ëー¥º¤Î¾ÚÌÀ¡×¡Ê44.0%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ãÈµÄÄó½ÐÁ°¤Îº¬²ó¤·¡¦ÁêÃÌ¤Ï¡Ö»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ËÜÉôÄ¹¡×¡Ê53.3%¡Ë¡¢¼ÒÆâÄ´À°¤Ç¤Ï¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¡Ê55.2%¡Ë¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ãÈµÄµÑ²¼¸å¤ÎºÆÄó°Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡¦ROI»î»»¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡Ê62.0%¡Ë¤ä¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÄÉ²Ã¸¡¾Ú¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Â»Ü¡×¡Ê60.8%¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡×¡Ê53.3%¡Ë¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¥Ëー¥º¸¡¾Ú¤ÎÀß·×¤È¼Â»Ü¡×¡Ê48.6%¡Ë¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎãÈµÄÄÌ²á¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó8³ä¤¬Ê£¿ô²ó¤ÎÄó°Æ¤ò·Ð¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏãÈµÄ¤È¤¤¤¦½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÎÆÍÇË¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼ý±×À¤Î¾ÚÌÀ¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Î¸¡¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Äó°Æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»ö¶È·×²è¤ÎÀºåÌ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¤Î»öÁ°¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ä´Ø·¸ÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¼ÒÆâÄ´À°¤âÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Engineerforce¤Î»ö¶È¾Ò²ð3¤Ä¤ÎÃì¤Ç´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
Engineerforce¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤äÍ¾ÇòÀß·×¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤·¡¢ÁàºîÀ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿UI/UX¤ò¼Â¸½¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÁõ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀß·×¡£
³«È¯¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2.³«È¯DX
ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³«È¯¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅª³Î¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö³«È¯DX¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ¯¤Êý¤ä³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¡£¸úÎ¨Åª¤Ç½ÀÆð¤Ê³«È¯´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¡£¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿UIÀß·×¤ä¡¢»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3.±Ä¶ÈDX
±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤Î¸¦½¤¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð»Ù±ç¡¢ÀïÎ¬Åª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î3¼´¤«¤é¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Äó°Æ»ñÎÁ¤ä²ñ¼Ò¾Ò²ð¥¹¥é¥¤¥É¤Ê¤É¤â¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤«¤éÀºÅÙ¹â¤¯Àß·×¤·¡¢¸«¤»Êý¤ò´Þ¤á¤¿ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâãÈµÄ¤ä¸ÜµÒ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ñÎÁ¤ò¿×Â®¤ËºîÀ®¤·¡¢´ë²è¤Î¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î±Ä¶È»Ù±ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¼Â¹ÔÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
詳しくはこちら: https://engineerforce.io/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒEngineerforce¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2020/08/04
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÈÓÅÄ²ÂÌÀ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23ÈÖ17¹æ ¥·¥Æ¥£¥³ー¥ÈºùµÖ408
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢UIUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
URL¡¡¡¡¡§https://engineerforce.io/
X(µìTwitter)¡§https://x.com/Yoshiaki__iida