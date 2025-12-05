VRChatÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¸ø¼°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØVRChat Japan Business Experience 2025¡Ù¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸ø³«
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëË×Æþ·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVRChat¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëVRChat Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡¢CEO¡§Graham Gaylor¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¸ø¼°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØVRChat Japan Business Experience 2025¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢VRChat¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤«¤ÄÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ VRChat¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÍèÆü¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜ¼Á¤òÃµ¤ë
ÅöÆü¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤è¤êVRChat Inc.¤Î¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÍèÆü¤·¡¢Ë×Æþ·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ò¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë·Þ¤¨¡¢IPÅ¸³«¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
1. ¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡ÛKeynote: The Future of VRChat¡Ê²¾¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ VRChat Inc.
ÆâÍÆ¡§ Åö¼Ò¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡£Ë×Æþ·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2. VRChat¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¸ÜµÒÀÜÅÀ¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª (ßÀºê»á) / ³ô¼°²ñ¼ÒGugenka (»°¾å»á)
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ VRChat Inc. (ËÌ¾±»Ê)
ÆâÍÆ¡§ ¡ÖSanrio Virtual Festival¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëGugenka¤¬ÅÐÃÅ¡£¼«¼Ò»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬º£¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¿·¤·¤¤¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢¿¼¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤¬Ä©¤à¡¢VRChat¤Ç¤Î¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¡×³×Ì¿
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ê²¬ºê»á¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒV (Æ£¸¶»á)
ÆâÍÆ¡§ ¥¢¥Ð¥¿ーÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2023Ç¯¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤ò¤·¤¿Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏBtoB/BtoG¤È»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¡¢¡ÉÅÁÅý¡É¤ä¡ÉÃÏ°è¡É¡¢¡ÉÊ¸²½¡É¤ò¾¡¤Á¶Ú¤È¤·¤ÆÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çä¶È¤¬¤Ê¤¼¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ËÄ©Àï¤ò¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤¬¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¸«½Ð¤¹²ÁÃÍ¤ÈÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
4. Beyond Metaverse : ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTwoGate¡Ê¾®ÎÓ»á¡Ë / ³ô¼°²ñ¼ÒKOMODO¡Ê¾®ÃÓ»á¡Ë
ÆâÍÆ¡§ KOMODO¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSteam Deck¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢TwoGate¤Îµ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¡ÖIP¡ßVRChat¡×¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¡©
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒV (Æ£¸¶»á) / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê»þÄÅ»á¡Ë / ³ô¼°²ñ¼ÒARROVA¡Ê²Ï¹ç»á¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ARROVA¤¬ÅÐÃÅ¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Û¥Óー¥Õ¥§¥¹¡×¹½ÁÛ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤ÎIP¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://vrchat-japan.com/
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§VRChat Japan Business Experience 2025
- Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～18:00
- ²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-12-8¡Ë
- ¼çºÅ¡§VRChat Inc.
- ´ë²è±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒV¡¢GMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
- ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒHIKKY¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥´¥ó¥Æー¥éー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ýÍè
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
- Í½ÄêÍè¾ì¼Ô¿ô¡§ºÇÂç500Ì¾
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vrchat-japan.com
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø
¼èºà¡¦»£±Æ¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¾åµ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥¹¿½ÀÁ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️VRChat¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VRChat¤Ï¡¢VRChat Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË×Æþ·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢ÁªÂò¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¡¢¥²ー¥à¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤È³èµ¤¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥æー¥¶ー¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL : https://hello.vrchat.com/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
VRChat Japan Business Experience 2025 »öÌ³¶É
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vrchat-japan.com
Ã´Åö¡§VRChat Inc. Business Development ÆüËÜÃ´Åö¡¡ËÌ¾±»Ê
E-mail¡§hideo@vrchat.com