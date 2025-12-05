¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGumtree Golf & Nature Club¡×¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¡ÖeBay¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖeBay¡Ê¥¤ー¥Ù¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢º£Ç¯ÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯°Ê¾åeBay¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¥»¥éー¤Î±Û¶EC¡Ê³¤³°ÈÎÇä¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ²íÇ·¡¢°Ê²¼¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¼«Á³¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGumtree Golf & Nature Club¡Ê¥¬¥à¥Ä¥êー ¥´¥ë¥Õ & ¥Í¥¤¥Á¥ãー ¥¯¥é¥Ö¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡ÖHYPEBEAST¡×¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHypegolf Japan¡Ù¤È¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢eBay¾å¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¡ØHypegolf Japan¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢35¸Ä¸ÂÄê¤Ç¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¶â¤ÎÁ´³Û¤¬¡¢¥¥Ã¥º¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÄÂÎ¡ÖPGA¥¸¥å¥Ë¥¢¥êー¥°¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Gumtree Golf & Nature Club¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.gumtreegolfandnature.com/our-story
¢£¡ØHypegolf Japan¡Ù¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ØHypegolf Japan¡Ù¤¬¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖGumtree Golf & Nature Club¡×¤¬À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£¡ÖGumtree Golf & Nature Club¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¤ÎKarsten Jurkschat¡Ê¥«ー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥æ¥ë¥¯¥·¥ã¥Ã¥È¡Ë»á¤¬¡¢Æüº¢¤«¤éeBay¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥Æ¥ó¥È¤äÀ¸ÃÏ¡¢¥¥ë¥È¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Karsten»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£eBay¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤ÊÁêÀ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎeBay¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥Æ¥ó¥È¤äÀ¸ÃÏ¡¢¥¥ë¥È¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Gumtree Golf & Nature Club ÁÏÀß¼Ô¡¡Karsten Jurkschat (¥«ー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥æ¥ë¥¯¥·¥ã¥Ã¥È)»á
eBay¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ê¥³¥Þー¥¹¡×¤È¡¢Gumtree Golf¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡È¤â¤Î¤Î½Û´Ä¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¶â¤ÎÁ´³Û¤¬¡¢¥¥Ã¥º¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÄÂÎ¡ÖPGA¥¸¥å¥Ë¥¢¥êー¥°¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Hypegolf Japan¤Ë¤è¤ë¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎeBay¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥¬¥à¥Ä¥êー¥´¥ë¥Õ & ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥¯¥é¥Ö x ebay¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー ¥¦¥Ã¥É¥«¥Ðー ¸ÂÄêÈÇ(https://www.ebay.com/itm/306636655959)
- ¥¬¥à¥Ä¥êー¥´¥ë¥Õ & ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥¯¥é¥Ö x ebay¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー¥É¥é¥¤¥Ðー¥«¥Ðー¸ÂÄêÈÇ(https://www.ebay.com/itm/306636649714)
- ¥¬¥à¥Ä¥êー¥´¥ë¥Õ&¥Í¥¤¥Á¥ãー¥¯¥é¥Öx ebay¥·¥åー¥Ð¥Ã¥°¸ÂÄêÈÇ(https://www.ebay.com/itm/306636660165)
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÅÀ¥â¥Î¡ªeBay¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
¢¡Gumtree Golf & Nature Club x ebay Headcovers Wood Cover¡§ 10¸Ä¡¢US¡ð100 ¡ÊÀÇ¹þÌó15,415±ß¡Ë¢¨2
¢¡Gumtree Golf & Nature Club x ebay Headcovers Driver cover¡§10¸Ä¡¢US¡ð125 ¡ÊÀÇ¹þÌó19,268±ß¡Ë¢¨2
¢¡Gumtree Golf & Nature Club x ebay Shoe Bags:15¸Ä¡¢US¡ð135 (ÀÇ¹þÌó20,,810±ß¡Ë¢¨2
ËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢eBay¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1950Ç¯Âå¤Î¥¥ã¥á¥ë¥«¥éー¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Æ¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー¤È¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥°¤Î2·¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìÅÀ¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¸ÅÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ´¶¡¢¥·¥ß¡¢»¤¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¹Ç¯»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾Ú¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿ï«À½¤ÎD¥ê¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¥ã¥ó¥×¥íー¥×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥´¥ë¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¤ä¥ê¥Ü¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢Ë¥À½¤ä»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥È¤ÎÉô°Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥§¥ë¥È¤ÎÆâÄ¥¤ê¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¿½Ì¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¥«¥Ðー¤Ï460cc¤Þ¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¥«¥Ðー¤Ï¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏeBay.com¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤ÏÊÆ¥É¥ë¡Ê¡ðUS¡Ë¤Ç¤ÎÉ½µ¡¦·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÆâÆüËÜ±ß¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ 2025Ç¯12·î1Æü»þÅÀ¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¡Ê1¥É¥ë¡á147.44±ß¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥´¥ë¥Õ»Ô¾ì¡É¤¬º£Ç®¤¤¡ª¹â¤Þ¤ë¥´¥ë¥Õ¼ûÍ×¤ÎÇØ·Ê
eBay¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¤¬£±ÈÖ¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÇä¾å¹â¤¬Ìó1.4ÇÜ¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤È¿¤ÓÎ¨¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤Þ¤ë¥´¥ë¥Õ¼ûÍ×¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã
- HONMA¤äYAMAHA¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ
- ¡ÖMade in Japan¡×¤«¤é¡ÖShop from Japan¡×¤Ø¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ä¡¢¾¦ºà¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤¬³¤³°¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ä°ìÅÀ¥â¥Î¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖeBay¡×¡£µ¶Â¤ÉÊÂÐºö¤äÀ°È÷ÊÝ¾Ú¤ÇÃæ¸ÅÉÊ¼è°ú¤ò²ÃÂ®
¥ê¥³¥Þー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿eBay¤Ï¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤äRefurbish¡ÊºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¾¦ÉÊ¤¬ÁíÇä¾å¤ÎÌó40¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä°ìÉÊ¥â¥Î¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¹ー¥¸¥¢¥¹¥È¡ÊÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥¤¥äー¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¡¢³Ú¤·¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¼è°ú¤¬À¹¤ó¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¹â³Û¾¦ÉÊ¤Î¿¿´æ´ÕÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¥Ð¥¤¥äー¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖeBay ¿¿´æÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨3¡Ë¡×¤ä¡¢¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÀ°È÷ºÑ¤ß¡ËÉÊ¤È¤·¤Æ¾ÚÌÀ¡¦½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖeBay Refurbished ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¢¨4¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÁ´¥»¥éー¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃæ¸ÅÉÊ¼è°ú¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¿¿´æÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ebay.co.jp/image/preview/media/Pressrelease20250515.pdf
¢¨4 eBay Refurbished ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ebay.co.jp/release£î/20250401/(https://www.ebay.co.jp/release%EF%BD%8E/20250401/)
