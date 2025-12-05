AI¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖWisora¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¡¢¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡¶ÌÀî ·û¡Ë¤Ï¡¢AI¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖWisora¡Ê¥¦¥£¥½¥é¡Ë¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢´ë¶È¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡ÖMicrosoft Teams¡×¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÖBox¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÆÉ¤ß¹þ¤ßµ¡Ç½¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëºÝ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡ÊSSO¡ËÇ§¾Ú¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤À¤±¤¬»È¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤ò¡¢¼ÒÆâ¥Ýー¥¿¥ë¤äMicrosoft Teams¾å¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¡¢¿Í»ö¡¢·ÐÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿ÍÍ¤Ê¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¡¢¼êÂ³¤¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ÏÊ£»¨²½¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖËÜÍè¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤³èÆ°¡×¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wisora¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òAI¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Wisora¤Ï¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Î²èÌÌ¤«¤éPDF¤äOffice¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë´ÊÃ±¤ÊÁàºî¡¦ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ç¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê²óÅú°Æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºîÀ®¤·¤¿¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¡¢Slack¡¢Teams¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¡¢°ì¼¡²óÅú¤òÃ´¤¦¡ÖAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã³Ø½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÂ¨»þ²óÅú¤¹¤ë°ì¼¡ÂÐ±þAI¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¡¢·ÐÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ¼êÂ³¤¤äÀßÄê¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ñÎÁ¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PDF¤ä²èÁüÆâ¤ÎÊ¸»ú¾ðÊó¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¿·¤·¤¤OCRµ¡Ç½¤ÎÀè¹ÔÍøÍÑÈÇ¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äÄó°Æ»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤â¹âÀºÅÙ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¡º÷À¤È²óÅúÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àè¹ÔÍøÍÑÈÇ¤ÎÄó¶¡´ü´ÖÃæ¤ÏÌµ½þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖWisora¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ºï¸º¤ä±Ä¶ÈÂÐ±þ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥é¥³¥à¼«¿È¤Ç¤âWisora¤òÆ³Æþ¤·¡¢±Ä¶ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î°ì¼¡²óÅú°Æ¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤òÌó40¡óºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥é¥³¥à¤Ï¡¢¸½¾ì¡Ô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡Õ¤È¼ÒÆâ³°¥Çー¥¿¡Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òAI¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¼ÂÀ¤³¦¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥ÉAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wisora¤ÏÆ±¹½ÁÛ¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¡Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Õ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÃÎ¼±²½¤·¡¢AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥é¥³¥à¤Ï¡ÖAI¤ÈIoT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢IoT¤ò¼´¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³èÍÑ»öÎã¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖWisora¡×
Äó¶¡³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î5Æü
¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡¦¥á¥ê¥Ã¥È
- ¤«¤ó¤¿¤ó³Ø½¬¡§Web¥µ¥¤¥ÈURL¤Î»ØÄê¤äPDF¡¦Word¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÄ¾ÀÜÆþÎÏ
- ¤è¤ê¼«Æ°³Ø½¬¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ²ÄÇ½
- Â¿ºÌ¤Ê¸ø³«¡¦Ï¢·È¡§Web¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥ÈÀßÃÖ¡¢Slack¡¦TeamsÏ¢·È¡¢ÀìÍÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ç¤Î¸ø³«¤ËÂÐ±þ
- Ê¬ÀÏ¤È²þÁ±¡§²ñÏÃ¥í¥°¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀºÅÙ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±
- ½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§ÏÃ¤·Êý¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤·¡¢Ê£¿ô¥Ü¥Ã¥È¤òÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÉÍý²ÄÇ½
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹
- ±Ä¶È¥µ¥Ýー¥È¡§¸ÜµÒ¤äÂåÍýÅ¹¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤Î²óÅú¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·±Ä¶È³èÆ°¤Î»þ´Ö¤òÇ±½Ð
- ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡§FAQ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥ÈÀßÃÖ¤Ç¼«¸Ê²ò·èÎ¨¤ò¸þ¾å¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¿ôºï¸º
- ¼ÒÆâ¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¡§¼ÒÆâ»ñÎÁ¤ò³Ø½¬¤·¤¿AI¥Ü¥Ã¥È¤¬¼Ò°÷¤Î¾ðÊó¸¡º÷¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç
- ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥µ¥¤¥È¤äEC¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ç¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§ÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤â¼«Æ°²óÅú¤·¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È
ÍøÍÑ¥×¥é¥ó
Wisora Starter
- 40,975±ß / ·î (ÀÇ¹þ)/ ·î¤´¤È¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤
- ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô: 1,000²ó/·î
- ¸ø³«ÊýË¡: Web¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È, ¥Á¥ã¥Ã¥ÈWeb¥Úー¥¸, SlackÏ¢·È
Wisora Pro
- 134,750±ß / ·î (ÀÇ¹þ)/ ·î¤´¤È¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤
- ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô: 5,000²ó/·î
- ¸ø³«ÊýË¡: Starter¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢MS Teams¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÏ¢·È¤ÈSSO¥µ¥Ýー¥È
Wisora Enterprise
- ¸ÄÊÌ¤Ë¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê
- APIÀÜÂ³¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏ¢·È¡¢Enterprise¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¹¹¤Ê¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê²óÅú
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
µ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wisora.jp/
*¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤ä³Ø½¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÆó¼¡ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
*Microsoft Teams¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*¡ÖBox¡×¡¢Box¥í¥´¤Ï¡¢Box, Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*¡ÖSlack¡×¤Ï¡¢Slack Technologies, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥½¥é¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI/IoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àSORACOM¤Ï¡¢À¤³¦213¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëIoTÄÌ¿®¤ò¼´¤Ë¡¢IoT¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢·èºÑ¤Ê¤É¤Î»º¶ÈDX¤«¤é¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢ÇÀ¶È¤äËÉºÒ¤Ê¤É»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¡¦µ¬ÌÏ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥é¥³¥à¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://soracom.com(https://soracom.com)