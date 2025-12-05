¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDISM¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡¡È©¤Î¸¦µæ½ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡ØDISM¡¡LABO¡Ù ¤¬É½»²Æ»¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄÆî²»¡¡°Ê²¼¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥¡ー¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDISM¡Ê¥Ç¥£¥º¥à¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢DISM¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ZeroBaseÉ½»²Æ»¤Ë¤Æ½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖDISMÈ©Çº¤ß¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Èþ´é´ï¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢È©Ç¯Îð¤ä¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤Ê¤É¤Î¤ªÇº¤ß¤òÄ´¤Ù¤ëÈ©¿ÇÃÇÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥Öー¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¦µæ½ê¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢DISM¤ÎÈ©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖDISM¡¡LABO¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡Ø¸¦µæ½ê¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëDISM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶
¡Ø¸¦µæ½ê¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëDISM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£1³¬¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÊÊÉÌÌ¤¬¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÈþÍÆ¤òÌû¤·¤àÍ·¤Ó¿´¤ÎÉ½¸½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µðÂç¤Ê¥ëー¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2³¬¤ÏÇò¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊÉÌÌ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸¦µæ½ê¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ìó3Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈþ´é´ï¤â¡ª¡ÖDISMÈ©Çº¤ß¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¡ÖÈ©¿ÇÃÇÂÎ¸³¥Öー¥¹¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ
1³¬Æþ¤ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤º¤ìÌµ¤·¤Î¡ÖDISMÈ©Çº¤ß¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿È©Çº¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¿Íµ¤»¨»ï¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¿ô¡¹¼õ¾Þ¤·¤¿Ìó3Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈþ´é´ï¤ò¥²¥Ã¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¡©¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ©¿ÇÃÇÂÎ¸³¥Öー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢È©Ç¯Îð¤ò¤ªÄ´¤Ù¤·¡¢¥·¥ï¤ä¥·¥ß¤Ê¤É¤òÅÀ¿ô²½¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥±¥¢ÊýË¡¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2³¬¤Ë¤Ï¡¢11·îÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢Çò°á¤òÃåÍÑ¤·»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤óÁ´¿È¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆüÄø ¡¡
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～19:00
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～19:00
¡¦¾ì½ê¡§ZeroBaseÉ½»²Æ»¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-22¡Ë
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡ä
¡¡È©Çº¤ß¥ëー¥ì¥Ã¥È
¡¡È©¿ÇÃÇÂÎ¸³
¡¡¾¦ÉÊÅ¸¼¨
¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£°ìÉô¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î³ä°ú¤â¡£
²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤È³ä°ú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Èþ´é´ï¹ØÆþ¤Ç¡¢Èþ´é´ï¥¸¥§¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥¯1Ëç¡ÊÌó4,400±ßÁêÅö¡Ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈþ´é´ï¥Ýー¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦Àö´é¥Ö¥é¥·¹ØÆþ¤Ç¡¢GG¡¦¹õË¢orÇòË¢¡ÊÌó4,730±ßÁêÅö¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦Á´¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç10¡óOFF¡ª
¢£¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¡ÖDISMÈ©Çº¤ß¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖDISM¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð
¥Ç¥£¥º¥à¡¡EMS EER ¥á¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹
°å»Õ´Æ½¤¤Î¿»Æ©¢¨1¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¿»Æ©¢¨1µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ÈþÍÆ°åÎÅÈ¯ÁÛ¤Î¥á¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥±¥¢Èþ´é´ï¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥º¥à¡¡EMS EER ¥á¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¼ï Îà¡§¡Ò²ÈÄíÍÑÈþ´é´ï¡Ó
Ê¬ Îà¡§»¨²ßÉÊ
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§63g
²Á ³Ê¡§32,000±ß(ÀÇÈ´)¡¢35,200±ß(ÀÇ¹þ)
ÉÕÂ°ÉÊ¡§AC¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢USB¥±ー¥Ö¥ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ë
¢¨1 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¡ã¡Ö¥Ç¥£¥º¥à¡¡EMS EER ¥á¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¼õ¾ÞÇÞÂÎ¡ä
2024Ç¯10·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢1Ç¯¤Ç¤Î·×²èÈÎÇäÂæ¿ô¤ò3¤«·î¤ÇÃ£À®¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï°ì»þ´°Çä¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025 ¾åÈ¾´ü¿·ºî¾Þ Èþ´é´ïÉôÌç1°Ì
¡¦VOCE¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー±þ±çÃÄ¤ªËÏÉÕ¤ 2025Ç¯5·î´ü
¡¦2025 7·î¥³¥¹¥á¥é¥ó¥¥ó¥°·î´Ö¥í¥´ ÈþÍÆ¥®¥¢¡Ê´é¡ËÉôÌç1°Ì
¡¦MEN¡ÇS NON-NOÈþÍÆÂç¾Þ2025 ÈþÍÆ¥®¥¢ÉôÌç 2°Ì
¥Ç¥£¥º¥à¡¡¥¯¥êー¥ßー¥Õ¥©ー¥à¥¦¥©¥Ã¥·¥å
Ç»Ì©¤ÊÃº»À¢¨1Ë¢¤Ç¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¿»Æ©¢¨2¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¡£
¡ãÀö´éÎÁ¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥º¥à ¥¯¥êー¥ßー¥Õ¥©ー¥à¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÈÎÇäÌ¾¡§ ¥Ç¥£¥º¥à ¥¯¥êー¥ßー¥¦¥©¥Ã¥·¥å£Ñ£Ò£²
ÆâÍÆÎÌ¡§120g
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÄ¹
¡¦¥¨¥¢¥¾ー¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿Ç»Ì©Ãº»À¢¨1Ë¢
¡¦È©¤ÎÅü²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿À®Ê¬¡Ö¥«¥ë¥Î¥·¥ó(À°È©À®Ê¬)¡×ÇÛ¹ç
¡¦È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É(ÊÝ¼¾À®Ê¬)5¡óÇÛ¹ç
¢¨1 Ãº»À¥¬¥¹(Ê®¼ÍºÞ)
¢¨2 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¢£DISM¤È¤Ï
¡ÖDISM¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ú¤È©¢¨1¤ËÆ³¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥±¥¢¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2024Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢ÃËÀ¤¬ÈþÍÆ¤òÌû¤·¤ß¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥±¥¢¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÀ®Ê¬¤¬¤è¤ê¿¼¤¯ÆÏ¤¯¢¨2¡¢½À¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤ÎCM¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤À¡ª¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¡ÖDISM¥é¥Ü¡×¸¦µæ°÷¤Î¡ÖDISM¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬³ÑÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤½À¤é¤«¤¤È©
¢¨2 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¡¦DISM¥Ö¥é¥ó¥ÉHP¡§https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/
¡¦¡ÖDISM¤µ¤ó¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
DISM¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¸ø³«Ãæ¡ª
https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/specia
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¡£¡ÖÍ½ËÉ°å³Ø¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡È¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤äÎ×¾²µ¡´Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¿©ÉÊÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯4·î10Æü¤è¤ê¡¢¡È£Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¡É¢¨¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö°å³Ø¡×¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ÈÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢NPOË¡¿ÍÃÄÂÎÅù¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£