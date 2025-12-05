BitStar¤¬KDDI¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖCreator Circle¡×ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸ÂÄê¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBitStar¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§ÅÏîµÂó¡Ë¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àau Short¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖCreator Circle¡×ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸ÂÄê¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Öau ShortÅê¹Æ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢au Short¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢·È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Creator Circle¤ËÅÐÏ¿¡¦¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤ß¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤Î³ÍÆÀ¤È»ëÄ°¼ÔÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Creator Circle¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µー¥¯¥ë¡Ë¤È¤Ï
¡ÖCreator Circle¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µー¥¯¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢BitStar¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ä³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¯¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¾µÇ§À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- PR°Æ·ï¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¾Ò²ð
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¾·ÂÔ
- ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥Õ¥©¥í¥ïーÂ°À¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦Î¹¹Ô¡¦ÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÏCreator Circle¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿³ººÀ©¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£au ShortÅê¹Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öau ShortÅê¹Æ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢KDDI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëau Short¤ÈCreator Circle¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢Creator CircleÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸ÂÄê¤ÎÀ®²ÌÊó½··¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤ËÀè¹ÔÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÎß·×300Ì¾°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¡¦»²²ÃÊýË¡
Creator Circle¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±þÊç¤·¡¢¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Èau Short¤Ø¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êó½·ÂÎ·Ï
Æ°²è¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³èÍÑ
Â¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅê¹ÆºÑ¤ß¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³è¤«¤·¤¿¼ý±×²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://aushort.auone.jp/bitstar/submission/index.html)¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¡¦¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç¤Ë¤ÏCreator Circle¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨ ²ÃÆþ¤Ë¤Ï¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ ¥Õ¥©¥í¥ïー2,000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¤¹
au Short¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡ÖÆ°²è¡ß¥Þ¥Ã¥×¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£10Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥æー¥¶ーÁØ¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥êー¥Á¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯10·î～11·î¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±Æ°²è¡×¤òÆÃ¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÉÕ¤Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÊó½·¤¬ÄÌ¾ï¤è¤êÁý²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
au Short¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://aushort.auone.jp/lp/index.html)
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
BitStar¤Ïº£¸å¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤è¤ê¼«Í³¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¡¢´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÁØ¤Ø¥êー¥Á¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÏ¢·È¤ä¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBitStar¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBitStar (¥Ó¥Ã¥È¥¹¥¿ー)¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¡£À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢100Ç¯¸å¤ËÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë»º¶È¡¦Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ä¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢P2C¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖBitStar Database¡×¤ÏÎß·×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô300Ëü·ï¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï5,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitStar Match¡×¤Ï¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÁª¤Ó¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¡£Îß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤Ï40²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë²Ã¤¨¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤âµòÅÀ¤òÀßÎ©¤·¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ BitStar¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Æー¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê»º¶È¡¦Ê¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-22-3 ½ÂÃ«Åì¸ý¥Ó¥ë10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO ÅÏîµ Âó
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://bitstar.tokyo/corp
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)¡×
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖBitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)¡×
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)¡×
¡¦½÷À¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖOOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)¡×
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖBitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)¡×
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÖBitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)¡×
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒBitStar¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥¹¥¿ー¡Ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§»³Æâ
MAIL¡§pr@bitstar.tokyo
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4520-5777