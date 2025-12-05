¥Ï¥êÈ©¸¦µæ40Ç¯¡¢Åü²½¢¨1¸¦µæ26Ç¯¡£ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁ´°è¢¨2¥Ï¥ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ØB.A ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ù2026Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ýー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÂöËá¡Ë¤Ï¡¢¥Ýー¥éºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖB.A¡×¤è¤ê¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò°ìµó¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ØB.A ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ\8,800¡¿ËÜÂÎ\8,000¡Ë¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1ÆüÈ¯Çä¤ÎB.A ¥íー¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥ë¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯3·î1ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎB.A ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¦¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Ýー¥éºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖB.A¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Ï¥êÈ©¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î1Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè7À¤Âå¤Î¿·B.A¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤Ï¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤µ¤Ï¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤ë¡£¢¨3¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁ´°è¥Ï¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£B.A ¥íー¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥ë¥¯¡¦¥¯¥êー¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢2026Ç¯3·î1Æü¤Ë¤ÏB.A ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¦B.A ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò²Ã¤¨¡¢Âè£·À¤Âå¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ØB.A ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢B.A ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¦¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¦¥íー¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥ë¥¯¤Î¿·B.AÂè7À¤Âå¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìµó¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Åü²½¤·¤¿¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¢¨4¤ò´Þ¤à¸Å¤¤³ÑÁØ¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢Àö¤¦¤¿¤Ó¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ëÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥êÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¦¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥êÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥·¥ç¥ó¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ±¤¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë½ÀÆð¥Ï¥ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥ë¥¯¤Î4ÉÊ¤Ç¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁ´°è¥Ï¥êÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ 4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¥¢¥³ー¥É¤Î¹á¤ê¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈ¯Çä·×²è¡ä
Á´¹ñ¤Î¥Ýー¥é ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥³¥¹¥á¡õ¥¨¥¹¥Æ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ýー¥é ¥¶ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×Ìó430Å¹ÊÞ¡¢´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ýー¥é ¥®¥ó¥¶¡×¡¢Á´¹ñÉ´²ßÅ¹Åù¥Ýー¥é¥³ー¥Êー91Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÌó2,500Å¹¡ÊÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ýー¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.pola.co.jp/ec/¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñÌÈÀÇ¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§³ÑÁØ¤ÎÅü²½
¢¨2¡§´éÁ´ÂÎ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
¢¨3¡§»þ´Ö¤äÇ¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤
¢¨4¡§³ÑÁØ¤Î¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à
2026Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä
B.A ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È
\8,800¡ÊÀÇÈ´ \8,000¡Ë
¢£B.A ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¡20g
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é B.A ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à £·¡Ë
¢£B.A ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡ãÀö´é¥¯¥êー¥à¡ä¡¡20g
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é B.A ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 7¡Ë
¢£B.A ¥íー¥·¥ç¥ó¡¡20mL
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é B.A ¥íー¥·¥ç¥ó 7¡Ë
¢£B.A ¥ß¥ë¥¯¡¡15mL
¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é B.A ¥ß¥ë¥¯ 7 ¡Ë
¢¡¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡ÊÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë