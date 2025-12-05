¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õー¥É¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Îº×Åµ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×½ÐÅ¹¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥«¥ë¥íー¥ºÊÆ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥ó¥Ü¡× Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë559¿©¤òÈÎÇä
¡¡USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç²ñ ÆüËÜÂåÉ½»öÌ³½ê¡ÊËÜÉô¡§ÊÆ¹ñ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¤ªÊÆ¡Ö¥«¥ë¥íー¥º¡×¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ûー¥ßー¥º¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¡¢¥«¥ë¥íー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥¬¥ó¥Ü¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢3Æü´Ö¤ÇÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë559¿©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥Ü¡×¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ËË¬¤ì¤¿¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÊÆ¹ñÂç»È
¡¡¡¡11·î22Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÊÆ¹ñÂç»È¤¬°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤Æ¥«¥ë¥íー¥º¤Î¥¬¥ó¥Ü¤ò»î¿©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´ÛÇÀ»ºÊªËÇ°×»öÌ³½ê¡ÊATO¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¥ßー¥È¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿©ÉÊ¤òÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥«¥ë¥íー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ØÄ¾ÀÜÈ¯¿®¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥ßー¥º¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹
¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¬¥ó¥Ü
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â»Ü³µÍ×
¢£¼Â»ÜÆü»þ¡§11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ÆüÈæÃ«¸ø±à
¢£¼çºÅ¡§ÊÆ¹ñÂç»È´Û¡¡ÇÀ»ºÊªËÇ°×»öÌ³½ê¡ÊATO¡Ë
¢£¶¦ºÅ¡§ÊÆ¹ñ¿©ÆùÍ¢½ÐÏ¢¹ç²ñ¡ÊUSMEF¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Brewers Association
¢£¶¨ÎÏ¡§USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç²ñ
¢£¸å±ç¡§³°Ì³¾Ê
¢£URL¡§https://american-festival.com/(https://american-festival.com/)
³«²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡¡Ãæ±û¤¬¥¸¥çー¥¸¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÊÆ¹ñÂç»È
¢£¥«¥ë¥íー¥º¤È¤Ï
¥«¥ë¥íー¥º¡×¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ð¥é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Ä¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃæÎ³¼ï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÊÆ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÃ»Î³¼ï¡×¤È¥¿¥¤ÊÆÅù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÄ¹Î³¼ï¡×¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢·Ú¤¤¿©´¶¤È¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ¤È¤â¸À¤¨¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
https://www.usarice-jp.com/about/index.html
¢£USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç²ñ¤È¤Ï
USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç²ñ(ËÜÉô¡§ÊÆ¹ñ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¥¢ー¥ê¥ó¥È¥ó)¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥³¥á»º¶È³¦¤ÎÃæ³Ë4ÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾Ê¤Î´É³í¤Î¤â¤È¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢Èó±ÄÍø¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤ª¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤È³ÈÈÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¼ïÈÎÂ¥³èÆ°¤ä¥µ¥Ýー¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾¦¼è°ú¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
