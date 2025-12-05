ÂçÁÏ»º¶È¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿³ºº°Ñ°÷²ñ¾Þ¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌîÌ÷Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÁÏ»º¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿³ºº°Ñ°÷²ñ¾Þ¡ÊÍ¥ÎÉ¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ À½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´ É½¾´¼°¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿³ºº°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹ Å£µÜ ±Ù»Ò»á¡¢ÂçÁÏ»º¶È¼èÄùÌò ÎëÌÚÂó
À½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É¡Ë
ËÜÉ½¾´¤Ï¡¢À½ÉÊ°ÂÁ´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ½Â¤»ö¶È¼Ô¡¢Í¢Æþ»ö¶È¼Ô¡¢¾®ÇäÈÎÇä»ö¶È¼Ô¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´ë¶ÈÃ±°Ì¤Ç¸øÊç¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Æ´ë¶È¤¬°·¤¦À½ÉÊ¼«ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÀ½ÉÊ°ÂÁ´³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç19²óÌÜ¤ÎÉ½¾´¤Ç¤¹¡£
¢£Áª½ÐÍýÍ³¡ÊÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¦¶È³¦½é¡ÖÉÊ¼Á´ÉÍýÉô¡×¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿À½ÉÊ°ÂÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
À½ÉÊ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦¥ëー¥ë¤ÎÀ°È÷¡¢É¬Í×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤Î¿×Â®¤ÊÇÛÊ¬¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÀ½ÉÊ°ÂÁ´¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¾úÀ®¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë¶È³¦½é¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÊ¼Á´ÉÍýÉô¡×¤òÀßÃÖ¡¢¡Ö¾¦ÉÊÉÊ¼Á´ð½à½ñ¡×¤òºöÄê¤·¡¢Æ±´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯´Ö¿ôËüÅÀ¤Ë¤ª¤è¤Ö¾¦ÉÊ»î¸³¤ò¼Â»Ü¡¢´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¾¦ÉÊ²½¤òÇ§¤á¤º¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦³¤³°¤Î¼è°úÀè¤Ø¤Î´ÉÍý¡¦´ÆÆÄ¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊPB¡Ë¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ôÀé¼Ò¤Î¹©¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢CSR¹©¾ì´Æºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ºÇ½ª²Ã¹©¹©¾ì¤ÎÀµ³Î¤Ê¾ðÊóÇÄ°®¤ËÅØ¤á¡¢ÊÑ¹¹´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢µö²Ä¤Ê¤¯¹©¾ìÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸»º´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦DAISO¤¢¤ó¤·¤ó¥é¥Ü¡¦DAISO¤ÎÎØ¤òÄÌ¤¸¤¿°ÂÁ´ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ³èÆ°
À½ÉÊ¤Î¸í»ÈÍÑÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤ÎÆ°²èÅù¤ò·ÇºÜ¤¹¤ëDAISO¤¢¤ó¤·¤ó¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¡¢À½ÉÊ»ö¸Î¤äÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¡¦¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´·¼È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖDAISO¤ÎÎØ¡×¤Ç¤âÀ½ÉÊ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÂçÁÏ»º¶È¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤ÇË¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë～´¶Æ°²Á³Ê¡¦´¶Æ°ÉÊ¼Á～¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÀ§¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤ËÄÂç¤Ê¾¦ÉÊÅÀ¿ô¤ò¼è¤ê°·¤¦Ãæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸·³Ê¤Ê´Æºº¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê°ÂÁ´·¼È¯³èÆ°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢°ìÁØ´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢º£¸å¤âÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´¤òÄÉµá¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¦Äó¶¡¤ËÅØ¤á¡Ö´¶Æ°ÉÊ¼Á¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ê¸²½¤Î¹½ÃÛ¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÁÏ»º¶È¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤ÇË¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë ～´¶Æ°²Á³Ê¡¢´¶Æ°ÉÊ¼Á～¡×¤ò¼ÒÀ§¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¾®Çä¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖDAISO¡×¡¢¡ÖStandard Products¡×¡¢¡ÖTHREEPPY¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤«¤é¼ñÌ£ÓÏ¹¥ÉÊ¤Þ¤ÇÌó53,000ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðÌîÌ÷Æó
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾¾òµÈ¹ÔÅì1ÃúÌÜ4ÈÖ14¹æ
ÀßÎ©¡§1977Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§27²¯±ß
Å¹ÊÞ¿ô¡§ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦26¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë5,670Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
Çä¾å¹â¡§6,765²¯±ß Ï¢·ë7,242²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î～2025Ç¯2·îËö¡Ë
