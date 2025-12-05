³ÑÁØµÛÃå·¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢Àö´éÎÁ¤ò³«È¯
¡¡¥Ýー¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤¦¥Ýー¥é²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢³ÑÁØµÛÃåÀ¤Î¤¢¤ëÅ·Á³Í³ÍèÊÝ¿åÀ®Ê¬¡ÖMal2Far¡×¤Ç¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Àö´éÎÁ¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÇÛ¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àö´é¸å¤â¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ©¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÝ¼¾¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Àö´é»þ¤Î´¥Áç¤È¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬²ÝÂê
¡¡Àö´éÎÁ¤Ï¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤È¤È¤â¤ËÈ©¤ÎÀ¸ÂÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤âÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Àö´é¸å¤Ë´¥Áç¤ä¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÈ©¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ1¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢È©É½ÌÌ¤Î³ÑÁØ¤ËµÛÃå¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤ÄÅ·Á³Í³ÍèÊÝ¿åÀ®Ê¬¡ÖMal2Far¡×¤òÀö´é¸å¤ÎÈ©¤Ë»ÄÂ¸¤µ¤»ÊÝ¿åÎÏ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¼Â´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¡ÖMal2Far¡×¤Ç¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¡Ê¢¨2¡Ë¤òÆý²½¤·¡¢Àö´éÎÁ¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¡Ê³ÑÁØµÛÃå·¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¹¤®¸å¤âÈ©¤Ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¥Ùー¥ë¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÊäÂ»ñÎÁ2¡Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ä½ÀÆð´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
³ÑÁØµÛÃå·¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýµ¡Ç½¤â¸þ¾å
¡¡³ÑÁØµÛÃå·¿¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Àö´éÎÁ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿É¾²Á¤Ç¤Ï¡¢Àö´é¸å¤ÎÈ©¤ÎÊÝ¼¾´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÎÏ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æý²½¤·¤¿¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Àö´éÎÁ¤Ï¡¢ÈóÇÛ¹ç¤ÎÀö´éÎÁ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÎÏ¤¬1.5ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ïº£¸å¤âÀ½ºÞ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ÈÍÑ´¶¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¡§ ¡Ö¡Ø¿å¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÙÈ©¤Ë¤Ê¤ëÀö´éÎÁ¤ò³«È¯ ³ÑÁØÉ½ÌÌ¤ËµÛÃå¤·È©¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¡×¡Ê2020Ç¯6·î30Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20200630_02.pdf¡¡
¢¨2¡¡¿åÊ¬¤Î¾ø»¶¤òËÉ¤°¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¡£È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ëºîÍÑ¤â»ý¤Á¡¢¼ç¤ËÆý±Õ¤ä¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ1¡Û Àö´éÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì
¡¡°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Àö´éÎÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ÈÍÑ¸å¤ÎÈ©¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡×¤òË¾¤àÊý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ2¡Û Àö´éÎÁÃæ¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÈÀö¾ô¸å¤Î³ÑÁØ¤Ø¤ÎµÛÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àö´éÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿Àö¾ô¸å¤Ë³ÑÁØ¤ËµÛÃå¤¹¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Î·Ö¸÷¿§ÁÇ¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤ò¡ÖMal2Far¡×¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÀö´éÎÁ¤ËÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀö´éÎÁ¤ò¿å¤ËÍÏ¤«¤·¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÅ©¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àö´éÎÁÃæ¤Ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÇÛ¹ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿å¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÊø²õ¤»¤º¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢È©¤òÀö¾ô¤·¤¿¤È¤¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤¬³ÑÁØ¤ËµÛÃå¤¹¤ë¤«¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÑÁØºÙË¦¤òÀö´éÎÁ¤Î¿åÍÏ±Õ¤Ë¿»¤·¿å¤Ç¤¹¤¹¤¤¤À¸å¤Ï³ÑÁØºÙË¦Á´ÂÎ¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀÖ¤¯¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬³ÑÁØºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ËµÛÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6¡Ë¡£
¡¡¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Ï¿Þ1¤Î¤è¤¦¤Ë³ÑÁØ¤ËµÛÃå¤·¡¢¤¹¤¹¤®¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¥Ùー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë»Ä¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤Î¾å¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ùー¥ë¤¬¡¢Àö´é¸å¤Î¿åÊ¬¤Î¾ø»¶¤òËÉ¤®¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë½À¤é¤«¤¤´¶¿¨¤òÈ©¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£