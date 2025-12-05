¥Þ¥Ä¥â¥È»º¶È¤¬¡ÖOne¿Í»ö¡×¤òÆ³Æþ
One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅâÂôÍº»°Ïº¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOne¿Í»ö¡×¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å£´Ó¶³Â¤¡¢°Ê²¼¡§¥Þ¥Ä¥â¥È»º¶È¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼️Æ³ÆþÀ½ÉÊ
One¿Í»ö[Ï«Ì³]¡¢One¿Í»ö[¶ÐÂÕ]¡¢One¿Í»ö[µëÍ¿]¡¢
One¿Í»ö[¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È] ¡¢One¿Í»ö[¥ïー¥¯¥Õ¥íー]
◼️Æ³ÆþÇØ·Ê
¥Þ¥Ä¥â¥È»º¶È¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÄ´Ã£ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë»º¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤òÀè¼è¤ê¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¡¦µ»½Ñ¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»º¶È³¦¤Ç¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà¾ðÊó¤Î²Ä»ë²½¤È¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖOne¿Í»ö¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢¶ÐÂÕ¡¦µëÍ¿¡¦É¾²Á¡¦¿Íºà¾ðÊó¤¬ÊÌ¡¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äExcel¡¢»æ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤ÎÆÍ¹ç¤ä³ÎÇ§¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖOne¿Í»ö¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÂ°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»æ¤ä¥áー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¿½ÀÁ¤ä¼êÂ³¤¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¡£ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥¹¤ä¾µÇ§ÃÙ±ä¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤äÉ¾²ÁÍúÎò¡¢°ÛÆ°ÍúÎò¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤ä°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤Î½ÀÆðÀ¤äÉ¸½àµ¡Ç½¤ÎËÉÙ¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¡ÖOne¿Í»ö¡×¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤È³ÈÄ¥À¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOne¿Í»ö¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍ¤¹¤ë»ñ³Ê¤ä¥¹¥¥ë¤Ê¤É¿Íºà¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ÇÃßÀÑ¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼Ò°÷¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤È¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¾¼Ò¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡https://onehr.jp/case/
¡ûÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡https://onehr.jp/contact/?a=header_contact
◼️¡ÖOne¿Í»ö¡×¤È¤Ï
Í½þÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ô60Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ªÏ«Ì³´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¿Íºà¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://onehr.jp/
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈHP¡§https://onehr.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://twitter.com/onehr_jp
¡¦¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/onehrjp
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§pr@onehr.jp