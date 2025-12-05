Ì¡²è¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù¡¢¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á BOOK OF THE YEAR 2025¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë´©¹Ô¤ÎÌ¡²è¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù¡Êºî¡¦»ùÅçÀÄ¡Ë¤¬¡¢ËÜ¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¸ä³Ú¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù¤ÎÆÃ½¸¡ÖBOOK OF THE YEAR 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö BOOK OF THE YEAR¡×¤È¤Ï
¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2001Ç¯1·î¹æ¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½ÐÈÇ¶È³¦¤òÁí³ç¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁÆÉ¼Ô¡¢½ñÅ¹°÷¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎËÜ¹¥¤¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ëº£Ç¯¤Î¾®Àâ¡¢¥Þ¥ó¥¬Åù¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¹½À®¤µ¤ì¡¢½ÐÈÇ¥Ë¥åー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾Ò²ð¡§¡ØËÜ¤Ê¤éÇä¤ë¤Û¤É¡Ù
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤³¤Ï¡¢ËÜ¤È¿Í¤È¤¬¤â¤¦°ìÅÙ½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹¾ì½ê¡£
¤Ò¤Ã¤Ä¤áÈ±¤Îµ¤¤À¤ë¤²¤ÊÀÄÇ¯¤¬±Ä¤à¸ÅËÜ²°¡Ö½½·îÆ²¡×¡£
Å¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
ËÜ¹¥¤¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤¤Ç¯º¢¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¢
ÉÔÍ×¤ÊËÜ¤ò¼Î¤Æ¤ËÍè¤ëÃË¡¢É×¤ÎÂ¢½ñ¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿Ì¤Ë´¿Í¡£
¤Õ¤È¼ê¤Ë¤·¤¿°ìºý¤ÎËÜ¤¬¡¢»×¤ï¤Ì±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯――¡£
ËÜ¤ò°¦¤·¡¢ËÜ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¡¢
¼î¶Ì¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ!
¢¡¼õ¾ÞÎò
¡¦¡ÖGoogle Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025¡×2025Ç¯¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç
¡¦CREAÌë¤Õ¤«¤·¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡¡4°Ì
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
ºî¡§»ùÅçÀÄ
Äê²Á¡§1´¬ 792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢2´¬ 836±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
È¯ÇäÆü¡§1´¬ 2025Ç¯1·î15Æü¡¢2´¬ 2025Ç¯4·î15Æü
È½·¿¡§£Â£¶È½
ÊÇ¿ô¡§1´¬ 194ÊÇ¡¡2´¬ 194ÊÇ
ISBN¡§1´¬ 9784047381070¡¢2´¬ 9784047383746
¡Ê¾ÜºÙURL¡Ë
1´¬¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000881/
2´¬¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000879/
¡¦¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ»î¤·ÆÉ¤ßÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://comic-walker.com/detail/KC_006231_S?episodeType=first