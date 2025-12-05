°û¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡È¿©¤Ù¤ëº´ÅÏµíÆý¡Éº´ÅÏµíÆý¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ 2025Ç¯12·î8Æü(·î)È¯Çä
¤ß¤ä¤²²·¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Á¥Û¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦Ä¹Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄ°ì¿Ã¡¢°Ê²¼ ¥¿¥«¥Á¥Û¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©»ºº´ÅÏµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿º´ÅÏµíÆý¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò 2025Ç¯12·î8Æü(·î)È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º´ÅÏÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿µíÆý¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤²Û»Ò¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
(¾®) 4¸ÄÆþ
(Âç) 8¸ÄÆþ
¢¨¼ëºí¤¬±©¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§º´ÅÏµíÆý¥¬¥ì¥Ã¥È
Æâ ÍÆ ÎÌ¡§(¾®) 4¸ÄÆþ 626±ß(ÀÇ¹þ)¡¿(Âç) 8¸ÄÆþ 1,242±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃ ¡¡Ä§¡§¿·³ã¸©»ºº´ÅÏµíÆý¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¸ü¾Æ¤¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¤È¤¸¹þ¤á¡¢
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÀìÍÑ¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§º´ÅÏµ¥Á¥¹ÁÇäÅ¹Æâ¡¢¤Û¤« ¼è¤ê°·¤¤Çä¤ê¾ì¤Ï¡¢º£¸å¡¢¿ï»þ³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âº´ÅÏ¤ÎÁÛ¤¤¤ò
º´ÅÏµíÆý¥¬¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢º´ÅÏµíÆý¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°¦¾Î¤Ç¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«¤¯¤È¼ëºí¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡È º´ÅÏ¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡É ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Òº´ÅÏÆý¶È º´ÅÏµíÆý
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¿Íµ¤¡ª
¡¡º´ÅÏµíÆý¤Î¼ëºí¤¬¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´ÅÏµíÆý¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥È¥¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦――¤½¤ó¤Ê¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢º£²ó¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤º´ÅÏµíÆý¤ÎÌ¥ÎÏ
º´ÅÏµíÆý¤Ï¡¢º´ÅÏÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÍïÇÀ²È¤ÎÃúÇ«¤Ê¼ê¤·¤´¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Åç¤òÂåÉ½¤¹¤ëµíÆý¤Ç¤¹¡£ À¶¤é¤«¤Ê¿å¤È¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊËÒÁð¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢Æýµí¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019 Ç¯¤«¤é¤Ï»¦¶Ý²¹ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢½¾Íè¤ÎÄ¶¹â²¹½Ö´Ö»¦¶ÝË¡¤«¤é¡¢72¡î¤Ç 15 ÉÃ¤Î¡È ¤ä¤µ¤·¤¤À½Ë¡¡É ¤ØÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Æý¤Ë¶á¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äã²¹¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤¬¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝ¤¿¤ì¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£º´ÅÏÅç¤Î 6 ¸Í¤ÎÍïÇÀ²È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥¯¥êー¥ó¥ß¥ë¥¯À¸»ºÇÀ¾ì¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀ¸Æý¤òÅçÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡£ÍïÇÀ¤«¤éÀ½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤òÅçÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡È º´ÅÏ¤ÎµíÆý¡É ¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
º£²ó¤Îº´ÅÏµíÆý¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Îº´ÅÏÅç¡¦¶â»³¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¥¬¥ì¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥áー¥«ー¤È¥¿¥«¥Á¥Û¤¬¶¨¶È¤·¡¢º´ÅÏ¤ÎÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È ¤´ÅöÃÏ¥¬¥ì¥Ã¥È¡É ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëº´ÅÏ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤äÊ¸²½¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¡¢º´ÅÏµíÆý¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âº´ÅÏµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º´ÅÏ¤Î¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÂ©¤Å¤¯¼ëºí¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Á¥Û
ËÜ¾¦ÉÊÈÎÇä¡¡¡§²ñ¼Ò³ô¼°²ñ¼Òº´ÅÏÌÃÈÎ¡Ê¥¿¥«¥Á¥Û»Ò²ñ¼Ò¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§¾¼ÏÂ24Ç¯2·î28Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡¡¡§10²¯±ß
·è¡¡»»¡¡´ü¡¡¡§3·î31Æü¡ÊÇ¯1²ó¡Ë
¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§´Ñ¸÷¤ß¤ä¤²ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤Ó²·Çä¶È¡¢ ´Ñ¸÷¤ß¤ä¤²ÉÊ¡¢°ìÈÌÏÂÍÎ²Û»Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Äà¶ñ¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡¢¾®ÇäÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¢¥«¥ìー¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¡¢¸ø½°Íá¾ì¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¶È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§¢©381-0022 Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÂçÆ¦Åç5888ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL:026-221-6677(Âå)¡¢FAX:026-221-1346