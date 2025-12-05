¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤Î½ÉÇñ¶ÈDX¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹
¸©Æâ¤Ç¿Ê¤à½ÉÇñ¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¸þ¤±¡¢´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢¹â»³»Ô¤Î¡Ö¤Ò¤À¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Æ¹â»³¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼Ï¤¡¦ÅìÇ»¡¦ÃæÇ»¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤¤¿DXÀâÌÀ²ñ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹â»³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç6²ñ¾ìÌÜ¡£¸©ÆâÁ´°è¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡È½ÉÇñ¶È¤Î¾ðÊó¶¦Í²þ³×¡É¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½¾ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡×¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë24»ÜÀß¡¢´ë¶È18¼Ò¡¢ÁÈ¹çÌò°÷¡¢¹ÔÀ¯Ã´Åö¼Ô¤Ê¤É·×47Ì¾¤¬»²²Ã¡£¹â»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿±Ä²ÝÂê¤ä¡¢ºÇ¶á²¹Àô½É¤Ç¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤äÅßµ¨¤Î´Ñ¸÷ÈËË»´ü¤ò¹µ¤¨¤¿¼ÂÌ³Åª¤ÊÁêÃÌ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹â»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¡É¤¬Â³¡¹¤È¶¦Í
º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë ¹â»³ÆÃÍ¤Î²ÝÂê ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Àã³²¡¦¸òÄÌÀ£ÃÇ¤Ê¤ÉÅßµ¨ÆÃÍ¤Î¶ÛµÞÏ¢ÍíÂÎÀ©¤ÎÉÔ°Â
¡¦¥¯¥Þ½ÐË×¾ðÊó¤ò¿×Â®¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÉ¬Í×À
¡¦Â¿µòÅÀ¡¦Â¿´Û±¿±Ä¤Î»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢Ï¢ÍíÌÖ¤¬Ê£»¨²½
¡¦³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁý¤¨¡¢¥ëー¥ë¶¦Í¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦´ûÂ¸¤ÎLINE±¿ÍÑ¤Ç¤Ï´ûÆÉ´ÉÍý¡¦¾ðÊóÀ°Íý¤¬º¤Æñ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢BAND¤Î
¡¦°ìÀÆÇÛ¿®¡Ü´ûÆÉ³ÎÇ§
¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¡ÊÀµ¼Ò°÷¡¦¥Ñー¥È¡¦À¶ÁÝ°ÑÂ÷¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦´ÛÆâ¥ëー¥ë¤Î½¸Ìó
¡¦¼Ì¿¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ëµÏ¿
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¾õ¶·ÇÄ°®¤¬¡¢¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×¡×¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞÏ¢Íí¥±ー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö´ûÆÉ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÌë¶Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢´íµ¡´ÉÍý¤òDX¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£²ó¤Ï¡È»²²Ã·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¡É¤Ç¼Â»Ü
½¾Íè¤ÎÀâÌÀ²ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¹â»³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï »²²Ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî¤¹¤ë¼ÂÁ©·Á¼° ¤òÆ³Æþ¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç¡§
¡¦½Ð·ç³ÎÇ§¤ÎÁ÷¿®
¡¦¥¯¥Þ½ÐË×¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¶ÛµÞÏ¢Íí¥Æ¥¹¥È¡×
¡¦¥«¥ì¥ó¥ÀーÅÐÏ¿
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú
¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÄÌÃÎÀßÄê¤Î³ÎÇ§
¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¡È¸½¾ì±¿ÍÑ¤Ë¶á¤¤·Á¡É¤ÇÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄÌÃÎ¤ÎÆÏ¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÅß¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÁÈ¹ç¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ÂÃ£»á¡¦çÕ¸Í»á¡Ë
¡¦°ÂÃ£ ÇîÍº »á¡Ê´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë
¡Ö¹â»³¤Ï´Ñ¸÷Æ°Àþ¤â¹¤¯¡¢Åß¾ì¤ÏÀã³²¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡È³Î¼Â¤ÊÏ¢ÍíÂÎÀ©¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
BAND¤Î¤è¤¦¤Ë´ûÆÉ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¾ðÊó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ë¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÁÈ¹ç¤ä»ÜÀß±¿±Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©·Á¼°¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Èó¾ï¤ËÍ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢º£¸å¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦çÕ¸Í ÏÂµ® »á¡Ê¤°¤ë»£¤ëÂåÉ½¡¿´ôÉì¸©¥Ç¥¸¥¿¥ëÁêÃÌ°÷¡Ë
¡Ö¹â»³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¨¤ë¤Ê¡É ¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë²ÝÂê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿DX¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢´ôÉì¸©Á´ÂÎ¤Î½ÉÇñ¶È¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¸©Æâ6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡È¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Å¤¯¤ê¡É¤Ø
º£²ó¤Î¹â»³¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñµÄ¤ò´Þ¤á¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¡¦À®¸ùÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡¢
¡¦¥â¥Ç¥ë»ÜÀß¡Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤òÊ£¿ô¥¨¥ê¥¢¤ÇÁªÄê
¡¦Î¹´Û¶È¡ßDX ¤Î¶¦ÄÌ»ØÉ¸¤òÀ°È÷¡Ê¶ÛµÞÏ¢Íí¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÎÁÍýÁÈ¹ç¡¦¼Ò¸òÁÈ¹ç¤ØÏ¢·È¤ò³ÈÂç
¡¦Â¾¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«
¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢´ôÉì¸©¤«¤é¡È½ÉÇñ¶ÈDX¤Î¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¹â»³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï¡¢º£¸å¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë¤âÂç¤¤Ê¼¨º¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã»ÜÀß¡¦´ë¶È°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú½ÉÇñ»ÜÀß²ñ°÷¡Û
Î¹´Û¤«¤ß¤Ê¤«¡Ê¾åÃç ¹ä»Ê¡Ë
¤Ò¤À¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¡Ê°æ¥Î²¼ Íº»Ö¡Ë
Î¹´ÛÅÄî´¡ÊÅÄî´ ½ß¡Ë
HOTEL WOOD ¹â»³¡ÊÄ¹¹¾ ÌÀµ×¡Ë
ÈôÂÍ¤È¤â¤¨¥Û¥Æ¥ë¡Ê¼ÆÅÄ ½Ù°ì¡Ë
¤Þ¤Á½É°íÎ¶¡õ¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ë¥Ô¥ÊÈôÂÍ¹â»³¡ÊÂ¼°æ ÈË´î¡Ë
ÎÁÍý½É ¸æÊì°á¡ÊÆü²¼Éô ·Ã»Ò¡Ë
¹â»³¥°¥êー¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ê³ÞÌÚ Å¯¡Ë
¸µ²°¡Ê¸µ³ÀÆâ µÁ¹§¡Ë
¥ï¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ ÈôÂÍ¹â»³¡ÊÆ¶¸ý ¹Ò¡Ë
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹â»³±ØÁ°¡ÊÂç¿ù ÀÄ¼Ó¡Ë
ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ÈôÂÍ¹â»³¡ÊÆ£ÅÄ ·û¼£¡Ë
¥°¥êー¥ó¥Äー¥ê¥º¥àÌ±½É´î³Ú±à¡Ê±»ô Å¯¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó hotel around TAKAYAMA¡ÊÃöÈ¬½Å ÂçÊå¡Ë
¤ª¤ä¤É¸ÅÅÔ¤ÎÌ´¡ÊÊ¿µÜ À®ÂÙ¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¡Êµ×ÊÝ µ·°ì¡Ë
Î¹´Û¤à¤é»³¡ÊÂ¼»³ ±Ñ½Õ¡Ë
ÊõÀ¸³Õ¡Ê°æÊÕ µÁÄ¾¡Ë
AYUN¹â»³¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÃæÀ¾ À¯ÂÀ¡Ë
¡ÚÁÈ¹ç´Ø·¸¼Ô¡Û
ÃæÈª Ì¡ÊÈôÂÍ¹â»³Î¹´Û¥Û¥Æ¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë
»³²¬ Íø°Â¡Ê´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡Ë
ÂçÂ¢ Ëá¡Ê´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç ÅìÇ»¡Ë
°ÂÃ£ ÇîÍº¡Ê´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë
¾®Ìî ¤¢¤¤é¡Ê´ôÉì¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë
¡Ú»ØÄê¶È¼Ô´ë¶È¡Û
Ä¹Ã«¸×ËÂÀÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈø´Ø Íµ°ì¡Ë
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥µー¥Ó¥¹Åì³¤¡Ê³ô¡Ë¡Ê»å°æ µ®µª¡Ë
¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»³ËÜ ¿µÌé¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥¦¥í¥³¥ô¥§¥Ã¥»¥ëÃæÉô¡Ê×¢Ã« ¸¡Ë
¥Û¥·¥¶¥Åì³¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀé²ì ÍÇ¹°¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê·úÃÛÀß·×¡Ê¾¾ËÜ ºË¼£¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÈ¬¿¿ÌÊ¡ÊÂçÈª ²í½Ó¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦´ôÉì»ÙÅ¹¡ÊÌçÌî ¹¸»Î¡Ë
Ãæ³°¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀ¾ÏÆ Ä¾¼ù¡Ë
Í¸Â²ñ¼Ò¤¨¤ó¤¬¤ï¡Ê¹õÀî ±Ñ°ý¡Ë
Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ÔーÀßÈ÷¡ÊÔ¢»Þ ÌÂÙ / ÎÓ Àé²Æ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò´Ä¶Â¬Äê¥»¥ó¥¿ー¡Ê¶áÆ£ ·É¾Ï¡Ë
Åì3ÎäÅàµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Êº´¡¹ÌÚ È»¿Í¡Ë
¥½¥ËーÀ¸Ì¿ÊÝ¸± Ì¾¸Å²°Âè»°»Ù¼Ò¡ÊÅÄÃæ ½á¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌî¡¹»³ Àµ¾º¡Ë
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¤¤ó¤«¡ÊÀ¾ÅÄ ¿¿¶× / ²£²È è½¼Ó¡Ë
BAND¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÇº¤ß¡×¤ä¡ÖÈó¸úÎ¨¤ÊÏ¢ÍíÂÎÀ©¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¥°¥ëー¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¡¦ÁÈ¹ç¡¦¾¦¹©²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð·ç³ÎÇ§¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¶¦Í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ö»æ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£BAND¥¢¥×¥ê ¥À¥¦¥ó¥íー¥É
