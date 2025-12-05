¥·¥Ê¥¸ー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤Í¤¸ÀÜ¹çÀ½ÉÊ¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Î©¤Á¾å¤²»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«
¥·¥Ê¥¸ー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§±üÊ¿ Çî»Ë¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤Í¤¸ÀÜ¹çÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦²·Çä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìÂçºå»Ô¡¢°Ê²¼ ¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Î©¤Á¾å¤²¤ò¤´»Ù±ç¤·¤¿»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸¼¨²ñÃæ¿´¤Î¿·µ¬³«Âó³èÆ°¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤¬¡¢Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤òÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µ¬³«Âó¤È±Ä¶È³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê
ÆÃ¼ì²Ã¹©ÉÊ¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤ÍÍ¤Ï¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÇä¾å¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¿·µ¬¼è°úÀè¤Î³«Âó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿ ¡£
¼ç¤Ê¿·µ¬³«Âó¤Î¼êÃÊ¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾»É¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤«¤é¡¢¥Õ¥©¥íー³èÆ°¤Ë¸Â³¦¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£¤³¤ÎÂ°¿ÍÅª¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²þ³×¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö»ÅÁÈ²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬µ±¤¯¡×±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ø
¸½ºß¡¢Î¾¼Ò¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Î²þÁ±¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤ÍÍ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë±Ä¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢ÁÏ½Ð¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿Í¡×¤Î±Ä¶ÈÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬À¸¤À¸¤¤È¿·µ¬³«Âó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤ÍÍ¤Î¡ÖÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÊÑ³×¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÄ¹´üÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ
URL¡§https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/sanwa-i/
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤
½êºßÃÏ¡§ÅìÂçºå»ÔËÜ¾±À¾2ÃúÌÜ5ÈÖ3¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§ÅÄ Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Í¤¸ÀÜ¹çÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦²·Çä
URL¡§https://sanwa-i.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥µ¥ó¥ï¡¦¥¢¥¤ÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS Synergy!¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/
Synergy!¤Ï¡¢2005Ç¯¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìó5,300¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢¹ñ»º¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿CRM¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëWeb¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ò·ïÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¥áー¥ëÇÛ¿®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¤Ë°Ü¹ÔºÑ¤ß¤Ç¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È³ÈÄ¥À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¼Áö¤¹¤ë¿ÍÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Synergy!¤Ï¡¢CRMµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯10·î»þÅÀ¤ÎSynergy!¤ª¤è¤ÓSynergy!LEAD¤ÎÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô¡ÊEC¥·¥ç¥Ã¥×¡¦´±¸øÄ£¡¦°åÎÅ¶È³¦¡¦¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¡¦¿ÍºàÇÉ¸¯¶È³¦¡¦À½Ìô²ñ¼Ò¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¥²ー¥à²ñ¼Ò¡¦½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¤È¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Synergy!¤Ï¡¢CRMµ¡Ç½¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢URL
Synergy!Æ³Æþ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¿Í¤È´ë¶È¤¬¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ø¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤È´ë¶È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊâÀè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ö¹µÁ¤Î²ÝÂê²ò·è¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤äÀïÎ¬Àß·×¤È¤¤¤Ã¤¿¾åÎ®ÎÎ°è¤«¤é¡¢¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬Êú¤¨¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÊñ³çÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êCRM»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê¼¡¤Î°ì¼ê¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥·¥Ê¥¸ー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡±üÊ¿ Çî»Ë
ÁÏ¶È¡§2000Ç¯9·î
ÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©530-0003 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²Åç1-6-20 Æ²Åç¥¢¥Ð¥ó¥¶21F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©102-0083 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®6-6-2 ÈÖÄ®¹íÄ®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5F WeWork ¹íÄ®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://corp.synergy-marketing.co.jp/
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·¥Ê¥¸ー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?p=press