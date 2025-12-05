°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì 2025-26¥·ー¥º¥ó12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó·èÄê¡ª
°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò´ä¼ê¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¥¹¥¶¥ó¥Ê¡¦¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¡¢¿ôÆüÍè¤Î¼«Á³¹ßÀãµÚ¤Ó¿Í¹©¹ßÀãºî¶È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥ªー¥×¥óÆü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì¥×¥ì¥ªー¥×¥óÆü¡Ê12·î5Æü¡Ë¡¦¥ªー¥×¥óÆü¡Ê12·î6Æü¡Ë±Ä¶ÈÂÎÀ©¢¢±Ä¶ÈÂÎÀ©
¢£12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¥ªー¥×¥ó¥³ー¥¹
¡¡Çò³ò¥²¥ì¥ó¥Ç¡Ê£±¥³ー¥¹ ³êÁöµ÷Î¥ Á´Ä¹Ìó£±,000m¡Ë
¡¦±¿¹ÔÍ½Äê¥ê¥Õ¥È
¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¯¥ï¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È 8¡§30～16¡§00
¡¦¥ê¥Õ¥ÈÎÁ¶â
¡¡BLUE PASS Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡Ä£±Æü·ô4,000±ß
¡¡¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÌÅÓ¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È500±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¥ªー¥×¥ó¥³ー¥¹
¡¡Çò³ò¥²¥ì¥ó¥Ç¡Ê£±¥³ー¥¹ ³êÁöµ÷Î¥ Á´Ä¹Ìó£±,000m¡Ë
¡¡¢¨¥²¥ì¥ó¥Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê½ç¼¡³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿¹ÔÍ½Äê¥ê¥Õ¥È
¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¯¥ï¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È 8¡§30～16¡§00
¡¦¥ê¥Õ¥ÈÎÁ¶â
¡¡BLUE PASS Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡Ä£±Æü·ô4,000±ß
¡¡¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÌÅÓ¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È500±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
²¾Áõ¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±ÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¡ª
¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¾ì½ê¡¡¡§¡¡¡¡°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì
¡»APPI FIRST TRACK
º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡Ö²¾Áõ¡×¤Ç¡ª
²¾Áõ¤·¤Æ¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø°ÂÈæ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¡»Çò³ò¥²¥ì¥ó¥ÇÆÃÀß¥Ñー¥¯
¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Î²ÚÎï¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¡ª
Çò³ò¥²¥ì¥ó¥Ç²¼Éô¤ËÆÃÀß¥Ñー¥¯¥ªー¥×¥ó¡ª
¡»¥¥Ã¥º¥¹¥ー¥¹¥¯ー¥ëÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó
Àã»³¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ª
½é¤á¤Æ¤Ç¤â¡È¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡£
¡Ê¼çºÅ¡§¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â³§ÍÍ¤Î¥·ー¥º¥ó¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025-26WINTER SEASON¡¡±Ä¶È´ü´Ö¡¦¥ê¥Õ¥ÈÎÁ¶â¢¢±Ä¶È´ü´Ö¡¦¥ê¥Õ¥ÈÎÁ¶â
¡»¥¢ー¥êー¥·ー¥º¥ó¡¿2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～12·î19Æü(¶â)
¡¡BLUE PASS Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡Ä£±Æü·ô4,000±ß¡¢2Æü·ô8,000±ß¡¢3Æü·ô12,000±ß
¡»¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¡¿2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
¡¡BLACK PASS(°ìÎ§)¡Ä1Æü·ô33,000±ß
¡¡GOLD PASS(°ìÎ§)¡Ä1Æü·ô14,000±ß
¡¡BLUE PASSÂç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡Ä£±Æü·ô9,000±ß¡¢2Æü·ô£±8,000±ß¡¢3Æü·ô27,000±ß
¡»¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·ー¥º¥ó¡¿2026Ç¯3·î23Æü(·î)～ºÇÄ¹5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)
¡¡BLUE PASS Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡Ä£±Æü·ô4,000±ß¡¢2Æü·ô8,000±ß¡¢3Æü·ô12,000±ß
¡¡
¡¡¢¨¾åµÎÁ¶â¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÌÅÓ¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È500±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¾ÜºÙ▶¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.appi.co.jp/snow-mountain-resort/ticket/)
2025-26WINTER SEASON¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡»»³Äº1304m¤ÎÀä·Ê¥Ø¥¢¥µ¥í¥óKINUJO¥³¥é¥Ü¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêOPEN
¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥äー¡¦¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¥Ö¥é¥ó¥É KINUJO¡Ê¥¥Ìー¥¸¥ç¡Ë ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÈÀã»³¤Ç³Ú¤·¤àÈþÍÆÂÎ¸³¡É ¡Ö»³Äº1304m¤ÎÀä·Ê¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¹½ÁÛ¡× ¤¬¤³¤ÎÅß¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ー¾ì¥ªー¥×¥óÆü¤Î 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î»°¤Ä¤ÎÂç·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¡£ °ÂÈæ¹â¸¶¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. °ÂÈæ¥ê¥¾ー¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÖÆÃÀß¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥µ¥í¥ó¡õ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥ªー¥×¥ó
Àã»³¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤Ë¡¢KINUJO¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥äー¡¦¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¥µ¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
½÷Í¥¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤Î¥É¥ì¥Ã¥µー¤Ç¡¢¥¹¥ーÁ°¸å¤Î¿È»ÙÅÙ¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¿·¾¦ÉÊ¤«¤éÄêÈÖ¤Þ¤Ç¡¢KINUJO¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¡¡¦ÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò
¡¡¡¦¥¹¥ー¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹
£².¡Ö1/108Âæ½Ð²ñ¤¨¤¿¤éHAPPY¡ªKINUJO¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥´¥ó¥É¥é¡×±¿¹Ô³«»Ï
¥â¥«¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿KINUJO¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥´¥ó¥É¥é¤¬¡¢»³Ï¼¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ë¡£
¡¡¡¦108Âæ¤Î¤¦¤Á1Âæ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡¦¥´¥ó¥É¥éÁ´ÂÎ¤¬KINUJO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¡¡¡¦Æ°¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤¹
£³. É¸¹â1,304m¤Î»³Äº¥«¥Õ¥§¤Ë¡ÖÅ·¶õ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡×ÅÐ¾ì
»³Äº¥«¥Õ¥§¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢KINUJO¤Î¥³¥é¥Ü¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡£
¡¡¡¦Åßµ¨¥·ー¥º¥óÃæ¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨
¡¡¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤äÎ¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡¦Àã¤È¶õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹
¡û¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥ー¥¦¥¨¥¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSNOW BUNKER¡×POP UP¥·¥ç¥Ã¥×OPEN¡ª
³¤³°¤Î°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ÎÅß¡¢°ÂÈæ¥ê¥¾ー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë´ü´Ö¸Â
Äê¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Û
¡¡¡¦Mackage
¡¡¡¦PERFECT MOMENT
¡¡¡¦GOLD BERGH Åù
¡û¥²¥ì¥ó¥Ç¥é¥ó¥Á¤Ë¿·Å¹ÊÞÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¥Õー¥É¥³ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥²¥ì¥ó¥Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ÂÈæ¥×¥é¥¶¥Õー¥É¥³ー¥È¡Û
¡¡¤É¤ó¤Ö¤ê¡ÖÃ°ÇÈ²°¡×
¤É¤ó¤Ö¤ê¡¡Ã°ÇÈ²°
´ä¼ê»³Ï¼°é¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡ÖÅÎÃçÃã¥Ýー¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å´ÈÄ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¸üÀÚ¤êÆÚÐ§¡×¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤Î¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¡Ö¥«¥Ä¥«¥ìー¡×¤Ê¤ÉÅÎÃçÃã¥Ýー¥¯¤Î»ÝÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ÂÈæ¥ê¥¾ー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Û
¥±¥Ð¥Ö¡¡UZKEBABU
¥±¥Ð¥Ö¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¡ª
¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥±¥Ð¥Ö¡ª
¡Ú»³Äº¥«¥Õ¥§¡Û
¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡TAWARA
À¹²¬¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖTAWARA¡×¤¬½ÐÅ¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍý¤ÈÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
¡û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥¹Ê¿Æü¤âÈÎÇä¡ª
ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¡Ê2025Ç¯12·î20Æü～2026Ç¯3·î22Æü¡ËËèÆüÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àã»³¤Ë±Ç¤¨¤ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾¿¹¥¥ã¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÈæ¹â¸¶¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ûº£¥·ー¥º¥ó¤â¾®³ØÀ¸°Ê²¼¥ê¥Õ¥È·ôÌµÎÁ¡ª¡¡
¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤´²ÈÂ²¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò´ä¼ê¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°ÂÈæ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì¤ÏÁ°¿¹»³¡Ê1,304m¡Ë¤ÈÀ¾¿¹»³¡Ê1,328m¡Ë¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ËËÌ°Þ40ÅÙ¤ÎÆâÎ¦¤È¤¤¤¦Î©ÃÏÅª²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥ー¥äー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î¥·¥ë¥ー¥¹¥Îー¡×¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¤ëÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¥Û¥Æ¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë°ÂÈæ¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤âÍÊ¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÈÀã¼Á¤òËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£