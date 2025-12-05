¾×·â²Á³Ê¤Î82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë¤¬3ÉÊ¤«¤é£´ÉÊ¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¡¢À¸³è±þ±ç²Á³Ê¤Ç¡È²Á³ÊÅà·ëÀë¸À¡É¡ª12/11(ÌÚ)～¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û¡ÖÌ£Á¹½Á¡×¡Ö¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡×¤¬¾×·â²Á³Ê¤ËÄÉ²Ã¡ª
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô)ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ ¹ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï ºÐËö´¶¼Õº×¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¤È¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¤ò82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´¶¼Õº×¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤â¡¢°ú¤Â³¤³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î11Æü(ÌÚ)¤«¤é¤âÊ¿Æü¤ÏËèÆü¤ªÆÀ¡ªº£²ó¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤µ¤ê¤Î»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë°ìÇÕ¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¤Ï¡¢¤ª¼÷»Ê¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤È¥¯¥êー¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä·ÑÂ³¤Î¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤ó¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÀ½¥¿¥ì¤òÉ½ÌÌ¤ËÅÉ¤ê¡¢Ä¾²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÇÕ¡£´¨¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÀ¸³è±þ±ç²Á³Ê¡×¤Ç³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¿©»ö»þ´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡¡À¸³è±þ±ç²Á³Ê¤Ç¡È²Á³ÊÅà·ëÀë¸À¡É¡ª¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï ºÐËö´¶¼Õº×¡× Âè£²ÃÆ¡ÖÌ£Á¹½Á¡×¡Ö¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¡×³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë ³µÍ×¡Û
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î11Æü(ÌÚ)～12·î19Æü(¶â)Í½Äê¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê¢¨°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-saimatsu-kanshasai2
¢¨Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ü¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡ÙÄÌ¾ï310±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
´¨¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¶¡¤ä¡¢
¿©»ö¤Î¡º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÇÕ¡£
¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡ÙÄÌ¾ï210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Åß¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÙÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡ÙÄÌ¾ï190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¹á¤ê¹â¤¤¤À¤·¤¬À÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤«¤±¤¦¤É¤ó¡£
¡ü¾×·â²Á³Ê¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤´ÃíÊ¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Îã
º£²ó³Æ 82 ±ß(ÀÇ¹þ³Æ 90 ±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¡¢³Æ¼ï¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼÷»Ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¹ç·× 650 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤µ¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¤·¤Ã¤È¤ê¥¯¥êー¥à¥±ー¥¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø3¼ï¤ÎÅß¥Í¥¿·³´Ï»°Ëæ¡Ù264±ß¡ÊÀÇ¹þ290±ß¡Ë