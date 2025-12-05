ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¸ø¼°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØVRChat Japan Business Experience 2025¡Ù¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸ø³«
¡Ö¿ÍÎà¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò³«Âó¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦VRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒV¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO Æ£¸¶¸÷ÂÁ¡Ë¤Ï¡¢VRChat Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡¢CEO¡§Graham Gaylor¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¡ØVRChat Japan Business Experience 2025¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î17Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VRChat¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ô¥¯¥·¥Ö¤Ê¤É¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖIPÀïÎ¬¡×¡Ö¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¡ßB2G¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ê¤É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éVRChat·ÐºÑ·÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃíÌÜ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢VRChat¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓVRChat Inc.¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
1. ¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡ÛKeynote: The Future of VRChat
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ VRChat Inc.
ÆâÍÆ¡§ VRChat¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡£Ë×Æþ·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2. VRChat¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¸ÜµÒÀÜÅÀ¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª (ßÀºê) / ³ô¼°²ñ¼ÒGugenka (»°¾å)
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ VRChat Inc. (ËÌ¾±»Ê)
ÆâÍÆ¡§ ¡ÖSanrio Virtual Festival¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëGugenka¤¬ÅÐÃÅ¡£¼«¼Ò»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬º£¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¿·¤·¤¤¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢¿¼¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤¬Ä©¤à¡¢VRChat¤Ç¤Î¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¡×³×Ì¿
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ê²¬ºê¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒV (Æ£¸¶)
ÆâÍÆ¡§ ¥¢¥Ð¥¿ーÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2023Ç¯¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤ò¤·¤¿Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯BtoB/BtoG¤È»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¡¢¡ÉÅÁÅý¡É¤ä¡ÉÃÏ°è¡É¡¢¡ÉÊ¸²½¡É¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çä¶È¤¬¤Ê¤¼¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ËÄ©Àï¤ò¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤¬¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¸«½Ð¤¹²ÁÃÍ¤ÈÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
4. Beyond Metaverse : ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTwoGate¡Ê¾®ÎÓ¡Ë / ³ô¼°²ñ¼ÒKOMODO¡Ê¾®ÃÓ¡Ë
ÆâÍÆ¡§ KOMODO¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSteam Deck¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢TwoGate¤Îµ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¡ÖIP¡ßVRChat¡×¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¡©
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒV (Æ£¸¶) / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê»þÄÅ¡Ë / ³ô¼°²ñ¼ÒARROVA¡Ê²Ï¹ç¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ARROVA¤¬ÅÐÃÅ¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Û¥Óー¥Õ¥§¥¹¡×¹½ÁÛ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤ÎIP¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×¤ÈÍè¾ì¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£VRChat¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÈÇ®ÎÌ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ VRChat Japan Business Experience 2025
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～18:00
²ñ¾ì¡§ ¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://vrchat-japan.com
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒV ¡ÖVRChat Japan Business Experience 2025¡×»öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¤è¤ê¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éºî¤ê¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦VRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£VRChat¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¿Ê½Ð¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒV
½êºßÃÏ¡§¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ£²－£± ÌÜ¹õ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO Æ£¸¶¸÷ÂÁ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥¿¥Ðー¥¹/VR/XRÅù¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È»Ù±ç¡¦³«È¯¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://v-inc.jp/