¡ÚCLASKA¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Û¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖMAMBO¡Ê¥Þ¥ó¥Ü¡Ë¡×¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-24-15¡¡ÀÄ»³¥¿¥ïー¥Ó¥ë9F¡Ë¤Ï¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーMAMBO¡Ê¥Þ¥ó¥Ü¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖMAMBO LUCKY BAG¡×¤ò¡¢CLASKA ONLINE SHOP¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMAMBO¡×¤ÎÊ¡ÂÞ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢MAMBO ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à7¤Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖMAMBO LUCKY BAG¡×5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±.MAMBO ¥ß¥Ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
ÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾®¤µ¤á¡ÊÌó65¡ß48cm¡Ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£ ºÆÀ¸PET¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
£².MAMBO ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É
MAMBO¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÁ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É¡£¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÅ¬¤·¤¿¶Íºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥ó¥°¥Üー¥É¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
£³.MAMBO ¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ
CLASKA ONLINE SHOP¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMAMBO ¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ(https://www.claskashop.com/?pid=181591745)¡×¤Î¿§°ã¤¤¡£ ¥Ö¥ëー¤«¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£´.MAMBO ¥«¥È¥é¥êー3ÅÀ¥»¥Ã¥È
ÃÝÁ¡°Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ð¥ó¥Öー¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥È¥é¥êー¥»¥Ã¥È¡£ È¤¡¢¥¹¥×ー¥ó¡¢¥Õ¥©ー¥¯¡¢¥±ー¥¹¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨²¼¤ËÉß¤¤¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÏLUCKY BAG ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
£µ.MAMBO ¥Äー¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Âî¾å¤ÇÉ®µÍÑ¶ñ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥«¥È¥é¥êー¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼§´ïÀ½¤Î¥Äー¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£ÍÆÎÌÌó350cc¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥«¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤âOK¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¿©Àö´ï¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£¶.MAMBO ¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡ÊM¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡£ ¿å¤Ë¶¯¤¤PVCÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ù¥ëÍÑ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥ºÆþ¤ì¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï LUCKY BAG ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
£·.MAMBO ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¶ÒÃå
¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿MAMBO¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶ÒÃå¡£A3¥µ¥¤¥º¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Î¾®Ê¬¤±¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¿¥ª¥ë¤ä°áÎà¤Ï LUCKEY BAG ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÖMAMBO LUCKY BAG 2026¡×¤ÎÃæ¿È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
MAMBO ¥ß¥Ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È ¡ß 1ÅÀ
MAMBO ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É ¡ß 1ÅÀ
MAMBO ¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ ¡ß 1ÅÀ¡Ê¢¨2¿§¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¡Ë
MAMBO ¥«¥È¥é¥êー3ÅÀ¥»¥Ã¥È ¡ß 1ÅÀ
MAMBO ¥Äー¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ß 1ÅÀ
MAMBO ¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡ÊM¡Ë ¡ß 1ÅÀ
MAMBO ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¶ÒÃå ¡ß 1ÅÀ
¢¨»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMAMBO LUCKY BAG 2026¡×
¡ã²Á³Ê¡ä
5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¡ÖCLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤³Æ1ÅÀ¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÃíÊ¸¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¾µ¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
CLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)
¡ãÈ¯Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡½Ð²Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïº®»¨¤Î¤¿¤áÊ¿¾ï¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤ËÆü¿ô¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Æü»þ»ØÄê¤ò¾µ¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÊ¡ÂÞÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼ÂÅ¹ÊÞ¡ÖCLASKA Gallery & Shop "DO"¡×¤Ç¤Î¡ÖMAMBO LUCKY BAG¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CLASKA Gallery & Shop "DO"Å¹ÊÞ°ìÍ÷(https://www.claska.com/brand/do/#shoplist)