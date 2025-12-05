¡Úb¢ªdash¤ÎÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¡Û¹ñÆâ¥È¥Ã¥×SaaS¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öb¢ªdash for Sales¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿X¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÉôÂÙÍÎ¡Ë ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÈ¼Áö·¿»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öb¢ªdash for Sales(https://sales.bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=bdashforSales)¡×¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤È¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Î³«Àß¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡§¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹SaaS¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÀ®¸ù¥á¥½¥Ã¥É¡×
Åö¼Ò¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öb¢ªdash(https://bdash-marketing.com/)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¡¾Ú¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÎß·×1,200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ëb¢ªdash¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð27.3ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¹ñÆâ¾å¾ìSaaS´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¿Í¤¢¤¿¤êÀ¸»ºÀ¤Ç¹ñÆâÂè2°Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤±Ä¶È¸úÎ¨¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎARR´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ê¸¡¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤¬¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¡¦¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¡ÖËÜÊª¤Î±Ä¶ÈÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÍ¥½¨¤Ê¸Ä¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÂ°¿ÍÀ¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥Åª¤Ê¾¡Íø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÆ¸½À¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öb¢ªdash¡×À®Ä¹¤ÎÀ®¸ù¥á¥½¥Ã¥É¡§ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë4¤Ä¤Î·¿¤òÂÎ·Ï²½
¤³¤Î¡Öb¢ªdash¡×À®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¼õÃíÀ®¸ù¤Î·¿¡×¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¢¥»ー¥ë¥¹¤Î³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¥á¥½¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öb¢ªdash for Sales¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ú¹âÀºÅÙ¡¦°ÂÄê¶¡µë¡Û¥êー¥É³ÍÆÀ/Ç§ÃÎ¸þ¾å¤ÎÀ®¸ù¤Î·¿
¹¹ðÅê»ñ³Û60²¯±ßÄ¶¡¢¥»¥ß¥Êー³«ºÅ300²ó°Ê¾å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー230¼ï°Ê¾å¤ÎÀ©ºî¡¦¸¡¾Ú¡£¤³¤ì¤é¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ÂÄêÅª¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¥êー¥É³ÍÆÀ¤¬¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ´Ä¶¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¡ÚÀ¸»ºÀ4ÇÜÄ¶¡Û¸úÎ¨Åª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÀ®¸ù¤Î·¿
ISÁÈ¿¥¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î±¿ÍÑ¥á¥½¥Ã¥É¤ò³ÎÎ©¡£¥¢¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤Î¹ÔÆ°ÎÌ¤ÏÂ¾¼Ò¤Î5ÇÜ¡¢¥¢¥Ý³ÍÆÀÎ¨¤Ï3ÇÜ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤Ï4ÇÜÄ¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ú¶¥¹çÈæ20ÇÜ¤ÎÀ®²Ì¡ÛºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¼õÃí¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Î·¿
¿·µ¬Äó°Æ»ñÎÁ¤ò30¥Ñ¥¿ー¥ó°Ê¾å¸¡¾Ú¤·¡¢Å°Äì¤µ¤ì¤¿±Ä¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤äKPI´ÉÍý¤òÆ³Æþ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î·î¼¡¼õÃíÇä¾å¤Ï¡¢¶¥¹çÈæ20ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¡ÚºÇÂç¸ú²Ì¡Û³°Éô¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë´ÉÍý/±¿ÍÑ¤ÎÀ®¸ù¤Î·¿
30¼Ò°Ê¾å¤ÎBPO³èÍÑ¡¢¸ÜÌä¤Ë¤è¤ëABMÀïÎ¬¡¢SEO¥³¥ó¥µ¥ë¤È¤Î¥êー¥ÉÆ³ÀþÀß·×¤Ê¤É¡¢³°Éô¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·µ¬¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿·µ¬¼õÃí¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¹©¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤¬¶¦Í¤·¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
b¢ªdash for Sales¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥Ý³ÍÆÀ¤ÎÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿¤ÈËÉÙ¤ÊÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¡¢ÄÉµÒ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â°¿Í²½¤òÇÓ½ü¤·¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë±Ä¶ÈÀ®²Ì¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ò b¢ªdash for Sales¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È ¡Ó
- »Ô¾ìÊ¬ÀÏ
- ¥¢¥Ý¼èÆÀ
- À®²ÌÊó½·²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
- ±Ä¶È»ñÎÁ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¢Æ°²è¡¢¸ÜµÒ»öÎã¤ÎºîÀ®
- MA¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ/±¿ÍÑ
- SFA¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡etc..
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://sales.bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=bdashforSales
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿X
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-20-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀ¾¿·½É¥Ó¥ë26³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÉôÂÙÍÎ
ÀßÎ©¡§2010Ç¯4·î6Æü
URL¡§https://sales.bdash-marketing.com(https://sales.bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=bdashforSales)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Öb¢ªdash¡×¡¢¡Ökpiee¡×¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Æ³Æþ / ¡Öb¢ªdash for Sales¡×¤ÎÄó¶¡