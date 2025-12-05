¡Ö³Ø¹»¤ÈICT¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄû¤ÎÊý¸þÀ¤ä¡¢¹»Ì³ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³èÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µ°éDX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¾ðÊó¶µ°éÂÐ±þ¶µ°÷¸¦½¤Á´¹ñ¥»¥ß¥Êー¡Ö³Ø¹»¤ÈICT¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶µ°é¾ðÊó²½¿¶¶½²ñ¡¢¶¨ÎÏ¡§£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¤ÏÂè2´üÀ°È÷¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤âËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬´ðÈ×¤äICT¤Î³èÍÑ¤¬³Ø¤Ó¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹»Ì³¤Î¸úÎ¨²½¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄû¤ÎÊý¸þÀ¤ä¶µ°éDX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¡£¹»Ì³ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤Î»öÎã¤äÀ®ÀÓ¾ðÊó¡¢»ØÆ³Í×Ï¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæÀ®²Ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ä¹»Ì³ICT´Ä¶²þÁ±¤Ë¤è¤ë¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ°È÷»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÈICT¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://reg.skygroup.jp/s/ict-forum/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î
³Ø¹»¤ÈICT¥Õ¥©ー¥é¥à2026
Æü»þ
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30~16:40¡Ê¼õÉÕ 11:45～¡Ë
¾ì½ê
ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë
¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-15-4 ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£ ¥Ûー¥ëÅï 1³¬
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý
³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷
¢¨´ë¶È¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢»²²ÃÂÐ¾Ý³°¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶µ°é¾ðÊó²½¿¶¶½²ñ¡ÊJAPET¡õCEC¡Ë
¶¦ºÅ
ÆüËÜ¶µ°é¹©³Ø¶¨²ñ¡ÊJAET¡Ë
¸å±ç
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ê°Ê²¼Í½Äê¡ËÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ºë¶Ì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢°ñ¾ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢·²ÇÏ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¶¨ÎÏ
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥×¥í¥°¥é¥à[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1180_1_64121b4b15a4baa1a4eb341cb21db5f9.jpg?v=202512050228 ]
¢¨»þ´Ö¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²èÁü¡Ê¼Ì¿¿¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÅù¡Ë¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò²þÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¡¢·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤º¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
- ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£