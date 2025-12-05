ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬½éÉ½»æ¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù2025-26 Winter¡õSpring
Press Release
2025Ç¯12·î5Æü
²Ö²Ç¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ë¥³¥é¡¦¥Õ¥í¥±¡Ë¤Ï¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬½é¤Î¥«¥Ðー¥¬ー¥ë¤òÌ³¤á¤ë2025-26 Winter¡õSpring ¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¤â¡¢¥»¥ì¥Ö¤â¡¢º£¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¥Îー¥Ö¥ë¤Ê²¦Æ»Èþ¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÊ³Ê¥É¥ì¥¹¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÊ³Ê¥É¥ì¥¹¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
°¦¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ì¥â¥Ëー¡¢·ëº§¼°¡£º£¤Þ¤È¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢½¸¤¦¿Í¡¹¤ÎÃ¯¤â¤¬½Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÀµÅýÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¥É¥ì¥¹¡£¹¬Ê¡¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡ª
¡þÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹È´¿è¡§
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/074E34A9-3271-4294-8C03-EA043E63214C
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ https://books.rakuten.co.jp/rb/18463511/
¥¨¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://elleshop.jp/web/commodity/000/363900212701/
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§ https://7net.omni7.jp/detail/1107666839
¢£¥«¥Ðー¥¬ー¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤â¡¢½Ü¤Î¤È¤¤á¤¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀöÎý¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¡×¡¡
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÆÃÊÌ¤ÊÆü¤â¡¢½Ü¤Î¤È¤¤á¤¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀöÎý¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¡×¡¡
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½Ü¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥É¥ì¥¹¤È¥Ï¥¤¥á¥¾¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ö²Ç»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈ´¿è¡Û
¡È·»¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¼çÌò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¿¹¤Î¥¬ー¥Ç¥ó¡¦¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Æ´¤ì¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¤¬ÄÌ¤¦°ìÆü¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼°¤Ç¤ÏÇòÌµ¹¤¤âÃå¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¿§Ä¾¤·¤Ç¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É
¢£¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥É¡ª¥Ï¥ï¥¤¡¦¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¥ó¥É¡ª¥Ï¥ï¥¤¡¦¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ
³¤³°¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²¦Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥ï¥¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¿Íµ¤¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¡õ¥Ñー¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥²¥¹¥È¤ËÂ£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¡É¡¡ÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤¬³ð¤¨¤¿The Big Day
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡ÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤¬³ð¤¨¤¿The Big Day
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬21Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÈþÍÆ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤È¥É¥¤¥Äºß½»¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡¦Æ²°Â Î§¤µ¤ó¤¬2025Ç¯6·î¡¢Åìµþ¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î·ëº§¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥ê¥Ýー¥È¡ª ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥É¥ì¥¹Áª¤Ó¤«¤éÈäÏª±ã¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢²ñ¾ìÁõ¾þ¤ä±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Þ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ì½ê¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ö»þÂå¡ª µæ¶Ë¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì°ÆÆâ
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡¾ì½ê¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ö»þÂå¡ª µæ¶Ë¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì°ÆÆâ
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¿¤¤²ñ¾ìÁª¤Ó¡£¥È¥ì¥ó¥É¤â¥Õ¥©¥íー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥àー¥É¤ä±é½Ð¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÆÃÄ§¤´¤È¤Ë¡¢Á´9¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î2ÂçÄ¬Î®¤ÏCity&Resort¡¡³¤³°¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¥È¥¬¥¤¥É
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡³¤³°¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¥È¥¬¥¤¥É
ÈóÆü¾ï¤Î¾ì½ê¤Ç°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò»Ä¤¹¤Ê¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¥È¤¬¿Íµ¤¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¨¥ìÇÉ²Ö²Ç¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»£±Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÚÊÌºýÉÕÏ¿¡Û¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶Ë¾å¤Îßê¤á¤ ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーºÇ½Ü¥«¥¿¥í¥°
25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° 2025-26 Winter¡õSpring¡¡¡ÚÊÌºýÉÕÏ¿¡Û¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥êーºÇ½Ü¥«¥¿¥í¥°
NEW¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¸¥å¥¨¥éー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¨¥ìÇÉ²Ö²Ç¤¬É¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤Á´20¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ°¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ëÇ¼¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤´¾Ò²ð¤Þ¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¡þ25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§6¡¦12·îÈ¯Çä 2025-26 Winter¡õSpring 1,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ø25ansWedding (¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°)¡Ù¤Ï2026Ç¯¤ËÁÏ´© 40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ ¿ÍÀ¸¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀáÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿¿¤Ë¾å¼Á¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¾ì¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤ä¥Öー¥±¡¢µó¼°¤Î¿´ÆÀ¤Ê¤É¡¢²Ö²Ç¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¡£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥ê¥ó¥°Áª¤Ó¤ä¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¥È¡¢²Ö²ÇÈþÍÆ¤Î´ë²è¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾¼´¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¡§https://www.25ans.jp/wedding/
¡¦¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¸ø¼°facebook¡§https://www.facebook.com/25answedding/
¡¦¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/25answedding/
¡¦¡Ø25ans¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/c/25ansWedding/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡§https://www.hearst.co.jp/
¡þ¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡¿¥Ïー¥¹¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦40¤«¹ñ¤Ç¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢¥Ïー¥¹¥È¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Î¤¿¤á2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
1905Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡ØÉØ¿Í²èÊó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø25ans¡Ê¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó¡Ë¡Ù¡¢¡ØELLE¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡Ù¡¢¡ØHarper¡Çs BAZAAR¡Ê¥Ïー¥Ñー¥º ¥Ð¥¶ー¡Ë¡Ù¡¢¡ØEsquire¡Ê¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¤È»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØELLE SHOP¡Ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëE¥³¥Þー¥¹»ö¶È¤â¼ý±×¤ÎÃì¤ËÀ®Ä¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ØHEARST made ¡Ê¥Ïー¥¹¥È¥á¥¤¥É¡Ë¡Ù ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ØHEARST Data Solutions¡Ê¥Ïー¥¹¥È ¥Çー¥¿ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥Çー¥¿¤òÍ»¹ç¤·¤¿´ë¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ISO14001¤ò¼èÆÀ¤·¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hearst.co.jp
X @hearstfujingaho
Instagram @hearstfujingaho
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hearst-fujingaho