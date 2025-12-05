¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥¿¥ó2025¡×È¯Çä³«»Ï
¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ç¤âLED¤Ç¤âÅÀÅô²ÄÇ½¤Ê2way»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥¿¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥¿¥ó2025¡Ê¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½ÌóÊ¬¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ï12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«»Ï¡¡¡¡
¢£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥¿¥ó2025¡×
¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥È¥ë¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¤È¥°¥êー¥ó¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¸ÂÄê¥í¥´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ö¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡È¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¡È¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀÅô¤¹¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£Åß¥¥ã¥ó¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¿¥ó¥¯¥¿¥°
¡È¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¶õ¤ò¶î¤±¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Î¤â¤È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¿¥ó¥¯¥¿¥°
¡È¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬ÆÏ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò°Ï¤à¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¤È¥È¥Ê¥«¥¤¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åß¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀìÍÑLED¤òÁõÃå¤·¤ÆÅÀÅô²ÄÇ½¤Ê2way»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¡ª
ºòÇ¯½éÅÐ¾ì¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥¿¥ó¡£º£Ç¯¤Ï¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀìÍÑLED¤òÁõÃå¤·¤ÆÅÀÅô¤Ç¤¤ë2way»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤Î¤Ê¤¤²°³°¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÀ¤«¤ê¤Ç´¨¤¯°Å¤¤Åß¤ÎÌë¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£LED¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢ÎÐ¤ä»ç¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¸÷¤ë¡Ö¤æ¤é¤®¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤¬¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¯¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²°Æâ¡Ê¥Æ¥ó¥È¡¦¥·¥§¥ë¥¿ーÆâ´Þ¤à¡Ë¤Ç¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥¿¥ó»ÈÍÑ¤Ï²ÐºÒ¤ä°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¬¥½¥ê¥ó¥é¥ó¥¿¥óµÚ¤ÓLED¥é¥ó¥¿¥ó¶¦¤Ë¡¢¤´»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï²°³°¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ù¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅ¸¼¨Ãæ
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
¥È¥Ê¥«¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥áー¥¸
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î35Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥¿¥ó2025¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£º£Ç¯125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Æþ¾ì¥²ー¥È¤«¤é¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁÏ¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅ¸³«¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÂÐ¾Ý
¥³ー¥ë¥Þ¥ó¾¼Åç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Å¹¡¢¥³ー¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Î®»³Å¹¡¢
²¼µ¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¼è¤ê°·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ë¥åー¥¦¥§¥ë¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¦¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡§¥·¥çー¥ó¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥È¥íー¥à¡¢ÃæÎ¤Ë¡Ê¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§396Ì¾¡¡¢¨Ä¾¸ÛÍÑ¤Î¤ß¡Ê2024Ç¯12·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡¦½»½ê¡§¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4-9-25 ¼Ç±º¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë
1976Ç¯¤è¤ê¡¢¥³ー¥ë¥Þ¥ó³Æ¼ïÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¢Í¢Æþ¤ª¤è¤Ó¹ñÆâÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
