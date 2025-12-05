·úÀßÆÃ²½ÅìÂçÈ¯AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×EdgeLab¡¢JAPAN BUILD½ÐÅ¸¡¢·úÀßDX¥¢¥ïー¥ÉÅÐÃÅ¡¢¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¾µÇò½ñ¡×¸ø³«
·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¾µ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅìÂçÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦³ô¼°²ñ¼ÒEdgeLab¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§È¬ÌÚÎ¼²Å¡¢°Ê²¼EdgeLab¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJAPAN BUILD TOKYO¡×Æâ¤Î¡ÖÂè5²ó·úÀßDXÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀß·×¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë½ÏÎý¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦Ãê½ÐAI¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢ÃßÀÑ¤·¤ÆÀ°·Á¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¸¡º÷¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¥ì¥³¥á¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¥Ç¥âÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë³Æ¼Ò¥¼¥Í¥³¥óÍÍ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤âÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒEdgeLab¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂè5²ó·úÀßDXÅ¸¡×³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§50-23¡ÊÆî3¡¦4¥Ûー¥ë¡Ë
²ñ´üÃæ¤Î¡Ö·úÀßDX¥¢¥ïー¥É¡×¤ËÅÐÃÅÍ½Äê
Æ±Å¸Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö·úÀßDX¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¸ø³«¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÈ¬ÌÚ¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»Ü¹©´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀß·×¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¾µ¤òºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëEdgeLab¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈ¯É½³µÍ×¡Û
ÅÐÃÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～13:10
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê·úÀßDXÅ¸¡¡ÆîÅ¸¼¨Åï1F¡¡²ñ¾ìÆâ±¦±ü ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êーÉôÌç¡§¶µ°é¡¦ÅÁ¾µÉôÌç
²ñ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø·úÀß¶ÈÆÃ²½¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¾µÇò½ñ2026¡Ù¤ò¸ø³«
Å¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦¤Î·Ð±ÄÁØ¤ª¤è¤ÓDX¿ä¿ÊÉôÌç¸þ¤±¤Ë¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¾Ã¼º¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤òAI¤Ç·Á¼°ÃÎ²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø·úÀß¶ÈÆÃ²½¥Î¥¦¥Ï¥¦ÅÁ¾µÇò½ñ2026¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤¬·úÀß¶ÈÆÃÍ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Ãê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤òÏÀÍýÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Î"EdgeLabÆÈ¼«¤ÎAI¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÀïÎ¬¤È¸½¾ì³èÍÑ¥â¥Ç¥ë"¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¼¯Åç·úÀß¤Ç36Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀßÈ÷Àß·×¡¦»Ü¹©´ÉÍý¤«¤éÁ´¼Ò¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³DX¤ò¼çÆ³¤·¡¢VE¡Ê²ÁÃÍ¹©³Ø¡Ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëEdgeLab¸ÜÌä¡¦ÂÎ©ÃéÏº»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://edgelab.co.jp/WhitePaper
³ô¼°²ñ¼ÒEdgeLab¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EdgeLab¤Ï¡¢·úÀß¶È¤Î»Ü¹©´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÏÎý¼Ô¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò·Á¼°ÃÎ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÛµ¯¡×¡Ö¿¼·¡¤ê¡×¡ÖÀ°·Á¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃê½Ð¤·¡¢¼ã¼ê¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë·úÀß¶È¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼õÃí¤·È¼Áö¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEdgeLab
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿ 2-35－17-306 ¡Ê2025/9°ÜÅ¾¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬ÌÚ Î¼²Å
ÀßÎ©¡§2024Ç¯11·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://edgelab.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
E-mail¡§info@edgelab.co.jp