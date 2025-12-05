¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¡¢²þ¤á¤Æ¡¢´¶À÷¾É¤Î¶¼°Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¡ä¿··¿¥³¥í¥Ê¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¡¦´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤´¾Ò²ð
H.U.¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
- Æü»þ¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë13:00-16:40
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëB7¡ÊÍ³ÚÄ®±ØÁ°¡ËËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ä»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://biz.q-pass.jp/f/12449/46medicopia)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥Ô¥¢¶µ°é¹Ö±é¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È³èÆ°¤Î´ðËÜ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬1981Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡Öº£¡¢²þ¤á¤Æ¡¢´¶À÷¾É¤Î¶¼°Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀìÌç²È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥Ç¥£¥³¥Ô¥¢¶µ°é¹Ö±é¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.hugp.com/business/medicopia.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
