¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´²óÅú¤À¤±¡ª¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë´¶¼Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè»°ÃÆ
¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§°ÂÅÄÆØ»Ò °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎºÇ¸å¤Ç¤¢¤ëÂè»°ÃÆ¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥â¥Ç¥ë¡¡¸¤¡§¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë 2.8kg¡¢Ç¡§¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó 4.5kg
¢§¡Ö¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.ipet-ins.com/ldp/1m-thanks/(https://www.ipet-ins.com/ldp/1m-thanks/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20251205)
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.ipetclub.jp/connect/1m-thanks?_gl=1*vt8bjg*_gcl_au*MTg5NTIxODkxNC4xNzYzMzQzNTIw*_ga*ODQwNjI3MjI3LjE3NjMzNDM1MTc.*_ga_05LDDQCMGM*czE3NjQwNTkzNzkkbzE4JGcxJHQxNzY0MDU5NDA1JGozNCRsMCRoMA..
¢¨Âè°ìÃÆ¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤â±þÊç²Ä
¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Ï¡¢ÊÝÍ·ÀÌó·ï¿ô100Ëü·ïÆÍÇË¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¤´²ÈÂ²¤µ¤Þ¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢Âè»°ÃÆ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ëü·ïÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢³ÆÃÆ100Ì¾¤µ¤Þ¤º¤Ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï·×22,780·ï°Ê¾å*¹¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°»É½« ¥Ïー¥ÈÊú¤Ã¤³¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¿¥ß¥Ëー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âè»°ÃÆ¤â¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢X¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¸ø¼°X¡Ê@IPET__INS¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢Brand Message¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë°ìÀ¸¤Î°¦¤ò¡×¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ËÉÕ¤±¡¢¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¤¦¤Á¤Î»Ò¤È°¦¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ëÂçÈ½¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï340·ï°Ê¾å*¹¤Î¤´Åê¹Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤«¤é¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ø¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ 12·î3Æü(¿å)»þÅÀ
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢£¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¸ø¼°X(https://x.com/IPET__INS)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/ipet__ins/)¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ú¥Ã¥È°¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï1,000·ï*¹°Ê¾å¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡×*²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
*¹ 12·î3Æü(¿å)»þÅÀ²
*²¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¡×¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¤³¡×¤ÎÉ½¸½¤â´Þ¤à
¥ß¥ß¤Á¤ã¤ó
¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Å»ö¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡£
¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤½¤¦¡£
¡Ê¤ßー¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ë
¤¦ー¤¿¤ó¤Á¤ã¤ó
¤¦ー¤¿¤ó¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËèÆüËèÆü¡¢µã¤À¼¤äÉ½¾ðÁ´¤Æ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¸µµ¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¯¤¹¤´¤½¤¦¤Í¡£
¡Ê¤Þ¤Þ¤Á¤µ¤ó¡Ë
¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤Á¤ã¤ó
¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏÂ¤ß¤ò¤«¤¾¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤é¤»¤ë²æ¤¬²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥¦¥Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡Ê¥í¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¡Ë
¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ê¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó!! ¥±ー¥¸¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤È²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉô²°Ãæ¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ÇÌ²¤ê¤³¤±¤ë»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£
¡Êkm¤µ¤ó¡Ë
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/215_1_ca35b4aac6da3a310d47498b4ac67433.jpg?v=202512050228 ]
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://www.ipet-ins.com/ldp/1m-thanks/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20251205)¡×¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢X¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÅö¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@IPET__INS¡Ë(https://x.com/IPET__INS)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»ÊÝ¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡×¤Ø¤Î°ìÀ¸¤Î°¦¤ò¡¢³Î¤«¤Ê°Â¿´¤Ç¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦ ¹æ : ¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
Âå É½ ¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ °ÂÅÄÆØ»Ò
½ê ºß ÃÏ : ¢©135-0061 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§5-6-15 NBFË½§¥¬ー¥Ç¥ó¥Õ¥í¥ó¥È
Àß Î© : 2004Ç¯5·î
Brand Message¡§¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë°ìÀ¸¤Î°¦¤ò
U R L : https://www.ipet-ins.com