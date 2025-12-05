¡ÚÊÝ¸±¶ÈË¡²þÀµ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Û²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Î³Æ´ÆÆÄ»Ø¿Ë¤ÏÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¹¥±Æ¶Á¤À¤¬¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÈæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¡×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÂåÍýÅ¹¤ÏÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê
NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ ½¨»Ê¡¢°Ê²¼NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù¡¢NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢NTT¥³¥à ¥ê¥µー¥ÁÅÐÏ¿¥â¥Ë¥¿ー¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊÝ¸±¶ÈË¡²þÀµ¤ËÈ¼¤¦¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ÈÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶ÁÄ´ºº¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÄ´ºº¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¶âÍ»Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÆÆÄ»Ø¿Ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤4¹àÌÜ¡Ê£±.ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡¢£².ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡¢£³.Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³ÉÊ¼ÁÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¢£´.Èæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤ÎÅ¬Àµ²½¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤¬°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ§¼±¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤Î1,054¿Í[1]¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î¿®Íê¸þ¾å¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ§¼±¤ä´üÂÔ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[1] ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤¬ÊÝ¸±¶È³¦¤ÎÃÎ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢²óÅúÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È²èÌÌ¾å¤ÇÊÝ¸±¶ÈË¡²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¡Ú¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- 4¿Í¤Ë3¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡×¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡×¡ÖÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³ÉÊ¼ÁÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ë¤È²óÅú
- Èæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ï¾ÃÈñ¼ÔËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ÏÂåÍýÅ¹¤Î¸ÜµÒÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À
- ¸½¾õ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ä»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÎÍý²ò¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë¡¡
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤ÎÉÔÀµÀÁµá¤ä¡¢Âç¼êÂ»³²ÊÝ¸±4¼Ò¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÄ´À°ÌäÂê¤Ê¤ÉÉÔÀµ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶âÍ»Ä£¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÎÀ©¡¦ÂÎ¼Á²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¤ÏÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊÝ¸±¶ÈË¡¤Î²þÀµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ö²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¡×¡Ê¸øÉÛÆü¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ü¹ÔÍ½Äê¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÆÆÄ»Ø¿Ë¡×[2]¤Î²þÀµ°Æ¤òÆ±·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±»Ø¿Ë¤Î¤¦¤Á°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë£´¹àÌÜ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ§¼±¤ä°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[2] ¶âÍ»Ä£¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÆÆÄ»Ø¿Ë(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/index.html)¡×¡Ê2025Ç¯9·î26Æü²þÀµ¡Ë
¡Ú¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡Û
1¡¥4¿Í¤Ë3¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡×¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡×¡ÖÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³ÉÊ¼ÁÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ë¤È²óÅú
²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦Âç¼êÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Îá½å¼éÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÀßÃÖ¤ä¶ì¾ðÂÐ±þÂÎÀ©¤Ê¤É¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡Ê°Ê²¼¡¢ÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÂåÍýÅ¹¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡Ê°Ê²¼¡¢´ÆÆÄ¶¯²½¡Ë¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³ÉÊ¼ÁÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡¢Âè»°¼ÔÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²óÅú¼ÔÁ´°÷¡Ên=1,054¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡×¤Ç¤Ï77.7¡ó¡¢¡Ö´ÆÆÄ¶¯²½¡×¤Ç¤Ï77.1¡ó¡¢¡ÖÂè»°¼ÔÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Ï78.6¡ó¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ë3¿Í°Ê¾å¤¬¿®Íê¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¾úÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¡ÖÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡×¡Ö´ÆÆÄ¶¯²½¡×¡ÖÂè»°¼ÔÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¡ÊSA¡Ë
2¡¥Èæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ÏÂåÍýÅ¹¤Î´ûÂ¸¸ÜµÒÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À
²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿ÊÝ¸±¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÈæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¡×¤ÎÅ¬Àµ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¼ÔÁ´°÷¡Ên=1,054¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²áµî¤ËÊÝ¸±²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¾¦ÉÊ¤âÈæ³Ó¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤·¤«Äó°Æ¤µ¤ì¤ºÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢19.2¡ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢°ìÄê¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Äó°ÆÆâÍÆ¤ÎÊÐ¤ê¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Â¾¼Ò¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢78.0¡ó¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÉÔËþ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁØ¡Ên¡á202¡Ë¤Ç¤Ï80.7¡ó¤¬¾è¤ê´¹¤¨°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢ÉÔËþ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÁØ¡Ên¡á852¡Ë¤Î64.9¡ó¤òÌó15¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤Î´ÆÆÄ»Ø¿Ë¤ËÂ§¤êÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬¾ÃÈñ¼ÔËÜ°Ì¡Ê¸ÜµÒËÜ°Ì¡Ë¤Î¾¦ÉÊÈæ³Ó¼Â»Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ÜµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¾¦ÉÊÈæ³Ó¤ÏÂåÍýÅ¹¤Î´ûÂ¸¸ÜµÒÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÀÚ¤ÊÈæ³Ó¿ä¾©¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÈæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¹ç¤¦Â¾¼ÒÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½ºß¤Î²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡ÎÉÔËþ·Ð¸³¤ÎÍÌµÊÌ¡Ï¡ÊSA¡Ë
3¡¥¸½¾õ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ä»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÎÍý²ò¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë
Èæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤ä¿®Íê¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²óÅú¼ÔÁ´°÷¡Ên¡á1,054¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊÝ¸±²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê43.9¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÂ¾¤ÎÀßÌä·ë²Ì¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎÊÝ¸±²ÃÆþ¸¡Æ¤»þ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤Ç¤â¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÝ¸±¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ä»ÅÁÈ¤ß¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÝ¸±²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢ÊÝ¸±¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤ë¤â¤Î¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡ÊSA¡Ë
¡ÚÄ´ººÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡ÅÄÆâ Âçµ±
ËÜÄ´ºº¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶ÈË¡²þÀµ¸å¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿®Íê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖÂåÍýÅ¹¤ÎÂÎÀ©À°È÷¶¯²½¡×¡¢¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¡×¡¢¡ÖÂè»°¼ÔÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢4¿Í¤Ë3¿Í°Ê¾å¤¬¡Ö¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ìó8³ä¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÈæ³ÓÄó°Æ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÝ¸±¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤ÎÄó°Æ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤ÈÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦ÂåÍýÅ¹¤Ï¸ÜµÒÎ®½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀøºßÅª¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬Âç¼êÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤ä³ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¼Â´¶¤È¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤¬ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÁªÂò»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀÎÏ¤È¼Á¤Î¹â¤¤Èæ³ÓÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢Èæ³Ó¿ä¾©ÈÎÇä¤ÎÅ¬Àµ²½Åù¤ÎÂåÍýÅ¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÈÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÜµÒ°Õ¸þ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄó°Æ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤ÎÀ°È÷¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÈÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ï¡¢À©ÅÙÂÐ±þ¤òÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡Ö¸ÜµÒËÜ°Ì¤Î·Ð±Ä¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
