¡Ú12·î16Æü(²Ð)14:00～¡Û¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥º¥à¤Î3¼Ò¶¦ºÅ¡ÖÀ½Â¤¶ÈDX¡×ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー

¡¡AI¡¦IoT¤ÎÎÏ¤ÇÀ½Â¤¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜÍ¥´õ¡¢°Ê²¼ ¥³¥º¥à¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:30¤Ë¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Öº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ëÀ½Â¤¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ºÇÃ»¥ëー¥È¡ªCRM~ERP~AI¸¡ºº¹©Äø¤Ë¤è¤ëÁ´¼ÒÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.umsaascloud.jp/event/20251216-salesforce-cosm/(https://www.umsaascloud.jp/event/20251216-salesforce-cosm/)
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í
1. À½Â¤¶ÈDX¤Î¡ÖºÇÃ»¥ëー¥È¡×¤ò²Ä»ë²½¡£CRM¡ßERP¡ßAIÏ¢·È¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë
ÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÃí¤«¤éÀ¸»º¡¢¸¡ºº¡¢Ç¼ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ò¤É¤¦Î®¤»¤Ð¡ÖÁ´¼ÒÀ¸»ºÀ¡×¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£3¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÀ½Â¤¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¥Õ¥íー¤ò1Æü¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ±þ¡×¤Î¼ÂÁõ¡£CRM¤ÈÀ¸»º´ÉÍý¤ÎÏ¢Æ°
±Ä¶È¤¬ÄÏ¤ó¤À¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤äÇ¼´ü¾ðÊó¤ò¡¢Â¨ºÂ¤ËÀ¸»º¸½¾ì¤ØÅ¸³«¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡£CRM¡Ê¸ÜµÒ´ÉÍý¡Ë¤ÈÀ¸»º·×²è¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î²óÅúÂ®ÅÙ¤ÈÇ¼´ü¤Î½å¼éÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¶ñÂÎºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÉÊ¼Á´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¡£AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¡ºº¹©Äø¤Î¼«Æ°²½¡×
À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¡ºº¡×¤ËAI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤Î¸«Æ¨¤·ËÉ»ß¤È¸¡ºº¹©¿ô¤Îºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤òÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ø¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢AI¸¡ººÆ³Æþ¤Î´ª½ê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/114286/table/41_1_1275b41cf1497ac1ad735274960f4ac0.jpg?v=202512050557 ]
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¡×¤È¡ÖÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÉôÌç¤ÈÀ½Â¤ÉôÌç¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸¡ºº¹©Äø¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÊÉ¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¤Êºî¶È¤¬À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ CRM¤Î¸ÜµÒ¡¦°Æ·ï¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀ¸»º·×²è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°¸¡ºº¤Ë¤è¤êÉÊ¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¡£ 3¼Ò¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¼õÃí¤«¤éÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥êー¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ä
¡¦À½Â¤¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¹©¾ìÄ¹¡¦À¸»º´ÉÍýÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼ÔÍÍ
¡¦¼ÒÆâ¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦±Ä¶ÈÉôÌç¤ÈÀ½Â¤ÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Î¼«Æ°²½¡¦¾Ê¿Í²½¡¢AI³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥³¥Þー¥·¥ã¥ë±Ä¶ÈËÜÉô À½Â¤±Ä¶ÈÉôÄ¹
Ê¡ÉÚÂî»á
¿·Â´¤Ç²¾ÁÛ¥¤¥ó¥Õ¥é¤äNW¹½ÃÛ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SI»ö¶È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë20Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ØÆþ¼Ò¡£
¤½¤Î¸å7Ç¯´Ö³°¶Ð±Ä¶È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤äDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¸½¡£
¸½ºß¤ÏÃæ·ø¡¦Ãæ¾®¤ÎÀ½Â¤/¾¦¼Ò¶È¤ÎDX»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±Ä¶ÈÉôÌç¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¾ïÌ³
ÎëÌÚ¹§¿®»á
ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¤ÆÀ¸»ºµ»½ÑÉôÌç¤Ë½êÂ°¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ¸»ºµòÅÀÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¹ñÆâ³° ERP ¥áー¥«ー¤ÇÀ¸»º´ÉÍýÎÎ°è¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¡¢Æ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2020Ç¯¤Ë¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢SaaS »ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£
¸½ºß¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó »ö¶ÈÀïÎ¬Åý³çËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Î³ÈÄ¥¤ò¿ä¿Ê¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¶¶ËÜÍ¥´õ»á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñºÇÇ¯¾¯²ñ°÷¡£
ºß³ØÃæ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ö¶È³«È¯¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥²þÁ±¤Ë½¾»ö¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢UBS Next Generations Academy¤ò½¤Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤â³èÌö¡£
2022Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤òÁÏ¶È¡£
2023Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¥¦¥Ç¥ó¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKCµ»¸¦¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ê·óÇ¤¡Ë
2023Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ç¥¦¥Ç¥ó¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯11·î¤ËÆ±¼Ò¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥«ー¥é¥¤¥ë¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢ÂàÇ¤¡£
¢£Salesforce¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Salesforce¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Çー¥¿¤ò¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ã±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ØÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï salesforce.com/jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Salesforce¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡õ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢salesforce.com/jp/news/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¤òÍ»¹ç¤·¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎERP¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖUM SaaS Cloud¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï250¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤â80¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤«¤é¤â¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢³×¿·¤¹¤ë¡¢¹¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·À¤¤Ë¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ðÊó¡¢´ë¶È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤·¡¢¤½¤Î³×¿·¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒHP¡§https://www.synapse-i.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËDXÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¶È¤ÏºÇÂç¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤â1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ÏµÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢²æ¡¹¤Ï¶È³¦ÆÃ²½·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµá¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®£²ÃúÌÜ10－8 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÆ»¶¶¥Ó¥ë 5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜÍ¥´õ
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§8,200Ëü±ß
²ñ¼ÒHP ¡¡¡¡ ¡§https://cosmcorp.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://cosmcorp.jp/contact