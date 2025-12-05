¡ÖWeb¥µ¥¤¥È²þÁ±¡¢6³ä¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¡¢96·ï¤Î¸¡¾Ú¤Ç¸«¤¨¤¿À®¸ù¤ÎË¡Â§¤ò¼Â¾Ú
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Åç Íü´ø¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Web¥µ¥¤¥È¤ÎCRO¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨ºÇÅ¬²½¡Ë¤ª¤è¤ÓSXO¡Ê¸¡º÷ÂÎ¸³ºÇÅ¬²½¡Ë»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢96·ï¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó6³ä¡Ê59.4%¡Ë¤Î»Üºö¤Ç¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó»ØÉ¸¤¬²þÁ±¤·¡¢Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ê²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ53.94%¤Î¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦²ÝÂêWeb¥µ¥¤¥È²þÁ±¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Web¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡§»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¶öÁ³¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤
- ²þÁ±Î¨¤ÎÉÔÆ©ÌÀÀ¡§¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¶È³¦´ð½à¤¬ÉÔÌÀ³Î
- »Üºö¤ÎºÆ¸½À¡§À®¸ù»öÎã¤¬¼«¼Ò¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- Åý·×Åª¤Êº¬µò¤Î·çÇ¡¡§¥Çー¥¿¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
ÆÃ¤ËAI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SXO¤ÈCRO¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Åý·×Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ò·èºö¼Â»Ü¤·¤¿¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Î³µÍ×
¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¡¾ÚÂÐ¾Ý¡ä
- »ÜºöÁí¿ô¡§96·ï
- ÂÐ¾Ý¶È¼ï¡§ÉÔÆ°»º¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¢EC¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤ÉÂ¿¶È¼ï
- ÂÐ¾Ý¥Úー¥¸¥¿¥¤¥×¡§¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡¢LP¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¢µ»ö¾ÜºÙ¡¢¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤ÉÁ´¥Úー¥¸¥¿¥¤¥×
- ¼Â»Ü»Üºö¡§CRO¡ÊUI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó²þÁ±¡¢¥Õ¥©ー¥àºÇÅ¬²½¡¢CTA²þÁ±Åù¡Ë¡¢SXO¡Ê¸¡º÷·ë²ÌÉ½¼¨²þÁ±¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºÇÅ¬²½Åù¡Ë
¡ã¸¡¾ÚÊýË¡¡ä
- A/B¥Æ¥¹¥È¤ª¤è¤Ó·î¼¡Èæ³Ó¤Ë¤è¤ë¸ú²ÌÂ¬Äê
- PÃÍ¤Ë¤è¤ëÅý·×ÅªÍ°Õº¹È½Äê¤ò¼Â»Ü
- ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¡¢CV¿ô¡¢CVR¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡Ë¤Î3»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á
¢£ Ä´ºº·ë²Ì
¡ã¼çÍ×¤ÊÈ¯¸«¡ä
1. Á´ÂÎ¤Î²þÁ±·¹¸þ
- ²þÁ±Áí¿ô¡§96·ï
- ¾¡Íø¿ô¡§57·ï¡Ê²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»Üºö¡Ë
- ¾¡Î¨¡§59.4%
- ¾¡Íø»þ¤ÎÊ¿¶ÑÁý²ÃÎ¨¡§+53.94%
- ¾¡Íø»þ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡§+31.87%
2. Åý·×Åª¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²þÁ±¼ÂÀÓ
- Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ê¸¡¾Ú¿ô¡§23·ï¡Ê½½Ê¬¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤Î¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤»Üºö¿ô¡Ë
- Åý·×ÅªÍ°ÕÀ¤Î½Ð¸½Î¨¡§24.0%¡ÊÁ´»Üºö¤Î¤¦¤Á¡¢Åý·×Åª¤Ë³Î¼Â¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿³ä¹ç¡Ë
- ³Î¼Â¤Ê²þÁ±¿ô¡ÊÍ°Õº¹¤¢¤ê¡Ë¡§15·ï
- ³Î¼Â¤Ê²þÁ±Î¨¡ÊÍ°Õº¹¤¢¤ê¡Ë¡§65.2%¡Ê¿®Íê¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËKPI¤¬¸þ¾å¤·¤¿³ä¹ç¡Ë
Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ê²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤³ÎÎ¨¡Ê65.2%¡Ë¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¸¡¾Ú¤Î½ÅÍ×À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¶È¼ï¡¦¥Úー¥¸¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î·¹¸þ
- ¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§CTAÊ¸¸À¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ÇºÇÂç105%¤Î²þÁ±»öÎã
- ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛÃÖÊÑ¹¹¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇÅ¬²½¤Ç5～67%¤Î²þÁ±
- µ»ö¾ÜºÙ¡§SERPs²þÁ±¤ÈÆâÉôÆ³ÀþÀß·×¤Ç30～135%¤ÎÁ«°ÜÎ¨¸þ¾å
- ¥Õ¥©ー¥à¡§ÆþÎÏ¹àÌÜ¤ÎºÇÅ¬²½¤ÇÊ¿¶Ñ15～30%¤Î´°Î»Î¨¸þ¾å
¢¨1 ¥Ï¥Ö¥Úー¥¸¡¦¡¦¡¦³ºÅö¥Úー¥¸¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Úー¥¸¡£
¢¨2 ËöÃ¼¥Úー¥¸¡¦¡¦¡¦¥æー¥¶ー¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Úー¥¸¡£
4. ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤²þÁ±»öÎã
- ¥µー¥Ó¥¹LP¤ÎCTAºÇÅ¬²½¡§+230.71%¡ÊIT¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¡Ë
- ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ÎCTAÊ¸¸ÀÊÑ¹¹¡§+105.56%¡Ê¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¡Ë
- ÎÁ¶âÉ½¥Úー¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¡§+135.42%¡ÊÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¶È³¦¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¡¦°ÕµÁËÜÄ´ºº¤Î°ÕµÁ
º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Åý·×Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÍ¸úÀ¡§Åý·×Åª¤Ê¸¡¾Ú¤òÈ¼¤¦²þÁ±»Üºö¤Ï¡¢¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤à
- ºÆ¸½À¤ÎÃ´ÊÝ¡§¶È¼ï¡¦¥Úー¥¸¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Üºö¤ÎºÆ¸½À¤¬¸þ¾å
- ´üÂÔÃÍ¤ÎÌÀ³Î²½¡§Ê¿¶Ñ31～53%¤Î²þÁ±Î¨¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÉ¸¤òÄó¼¨
- AI»þÂå¤ÎSXO½ÅÍ×À¡§SXO ¸¡º÷ÂÎ¸³ºÇÅ¬²½¤ÈCRO¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óºÇÅ¬²½¤ÎÎ¾Î©¤¬À®²Ì¤ËÄ¾·ë
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊWeb¥µ¥¤¥È²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½
- ¶È¼ïÊÌ¡¦²ÝÂêÊÌ¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½
- AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡º÷ÂÎ¸³ºÇÅ¬²½¡ÊSXO¡Ë¤ÈCRO¤ÎÅý¹ç»Ù±ç
- Åý·×Åª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±Äó°Æ¤ÎÉ¸½à²½
¢£SEO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢SEO¤òµ¯ÅÀ¤ËWeb¥µ¥¤¥È½¸µÒ¤«¤éCV³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Àß·×¡¦Î®ÄÌ¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÎ°è¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ SEO¤òÃæ¿´¤Ë¡¢CRO¡¦SXO¡¦LLMO¤Ê¤É¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ 2018Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿SEO¤ÎÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¡ÖTACT SEO¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È7,000¼Ò¤òÆÍÇË¡£¶¥¹çÄ´ºº¤ä¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î½ç°Ì²þÁ±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AI¡ÊGemini 2.5 Pro ÂÐ±þ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËSEOµ»ö¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥£¥ë¥²ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯¤ËÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£ ¸½ºß¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦IT¤Ë¶¯¤¤´°Á´À®¸ùÊó½··¿M&AÃç²ð»Ù±ç¤Î¡ÖM&A»ö¶È¡×¡¢SEO¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦SEO¤ÎÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡¢ÆÈ¼«¤Î·èºÛ¼Ô¸¡º÷¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¸µ¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦SNS¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥²ー¥È
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-8-38 É½»²Æ»¥°¥é¥ó¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2006Ç¯6·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Åç Íü´ø
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ M&A»ö¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§ https://www.willgate.co.jp/
¢§¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
-¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦IT¤Ë¶¯¤¤M&AÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¦¥£¥ë¥²ー¥ÈM&A¡×( https://www.willgate.co.jp/ma/ )
-SEO¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖSEO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Êhttps://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/¡Ë
-ÀïÎ¬Åª¤ÊSEO¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖTACT SEO¡×( https://tact-seo.com/ )
-¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¥Áー¥à¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖEditorU¡×( https://client.editoru.jp/ )
-¥ー¥Þ¥ó¤ÎFacebook/X¤¬¸¡º÷¤Ç¤¤ë´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ö¥¢¥Ý¥È¥ë¡×¡Êhttps://www.willgate.co.jp/apotoru/¡Ë
-¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤äSNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë±Ä¶È»Ù±ç¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )
-¹¹ðÈñ¤ò»È¤ï¤º¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ö¥»¥ß¥Êー»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )
-¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Î¶ÈÌ³/¿Íºà»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥È¥ë¡×( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )