¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¢AI Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡Ögaipack¡×¤Ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄÉ²Ã
¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê½¼Àµ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î AI ³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡Ögaipack¡Ê¥¸ー¥¨ー¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¡¢AI ¶îÆ°³«È¯¡ÊAIDD¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖAI UI/UX Àß·×¥µー¥Ó¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§AI ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¡¢Æ±Æü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÁ´²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¡×¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤·¡¢AI ¤¬»²¾È²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI ¶îÆ°³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅý°ìÀ¤È UI ¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸(https://www.gaipack.ai/services/design-system?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251205gaipackpr)
¢£¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
¶áÇ¯¤Î¡ÖAI ¶îÆ°³«È¯¡ÊAIDD¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GitHub Copilot ¤Ê¤É¤ÎÀ¸À® AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ UI ¼«Æ°À¸À®¤ÏµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI ¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Úー¥¸¤´¤È¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¿§¤äÍ¾Çò¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉÔÅý°ì¡ÊÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÅý°ì´¶¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¡ÖÁ´²èÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFigma ¤Ê¤É¡Ë¤ò»öÁ°¤ËºîÀ®¤¹¤ë¡×¼êË¡¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ©ºî¹©Äø¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î AI ¤Ë¤è¤ë³«È¯¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Î¹©¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ì·½â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÉÊ¼Á¤òÂÅ¶¨¤¹¤ë¤«¡¢¹©¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÉÊ¼Á¤ò¼é¤ë¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ AI ¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅý°ìÀ¡Ë¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ AI ¤¬²ò¼á¡¦»²¾È²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¹Í¤¨¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAI ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×³µÍ×¤È¼ç¤ÊÆÃÄ§
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È³«È¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢AI ¤¬»²¾È²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊFigma¡¢Storybook¡¢shadcn/ui Ï¢·È¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡Ê¥¹¥ー¥à¡Ë¤ò³ÎÎ©¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊFigma¡Ë¤À¤±À°È÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÄÊÌ²èÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¤ÏÉÔÍ×¡×¤Ê¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/430_1_975127d16995f02369db4646ac3e3625.jpg?v=202512060756 ]
¼ç¤ÊÆÃÄ§
1¡¥AI »²¾È²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È Figma MCP ¤Î³èÍÑ
Figma¡¢Storybook¡¢shadcn/ui¡Ê¥Ùー¥¹¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡Ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¼ç¤Ë Figma MCP¡ÊModel Component Platform¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ AI ¤¬»²¾È²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£Figma ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÄêµÁ¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢ÊÑ¿ô¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Èー¥¯¥ó¡Ë´ÉÍý¤Î´ðÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢AI »²¾È¤Î¥á¥¤¥ó¥½ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Èー¥¯¥ó¡ÊÊÑ¿ô¡Ë¤ÏÀµ¾ï¤Ë¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê AI ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Õ¿Þ¡ÊÎã¡§¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥«¥éー¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ê¤É¡Ë¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¸¶Â§ Figma ¥Ç¥¶¥¤¥óÉÔÍ×¤Î UI ¼«Æ°À¸À®¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹
½¾Íè¤ÎÁ´²èÌÌ¤Î Figma ¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤·¡¢¥æー¥¶ー¥¹¥Èー¥êー¤È¼õ¤±Æþ¤ì´ð½à¤ò AI¡ÊGitHub Copilot¡Ë¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë½àµò¤·¤¿ UI ¥³ー¥É¡ÊReact/Next.js¡Ë¤òÄ¾ÀÜÀ¸À®¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯Â®ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤·¡¢¹©¿ô¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÁõ¤ÎÀ°¹çÀ¤òÃ´ÊÝ
Figma ¤È Storybook ¤ò¥×¥é¥°¥¤¥ó·ÐÍ³¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥¯»²¾È¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÄêµÁ¤È¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿ UI ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¥«¥¿¥í¥°¡ÊStorybook¡Ë¤Î´Ö¤Ç°ì´ÓÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Chromatic¡ÊGitHub Ï¢·È¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢UI ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¡¦¾µÇ§¥Õ¥íー¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÊø¤ì¡Ê¥ê¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥æー¥¶ー¤È´üÂÔ¸ú²Ì
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ç¤Ë UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ª¤è¤Ó³«È¯¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/430_2_c261c967043629e90bf91628e1a70607.jpg?v=202512060756 ]
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Î AI Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡Ögaipack¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î AI ¥Ùー¥¹¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤È»ýÂ³Åª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£gaipack ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤¬2025Ç¯10·î15Æü¤ÎÁÏÎ©22¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿ AI Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡Ögaipack¡×¤Ï¡¢AI ¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î DX ¿ä¿Ê¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸À® AI ³èÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ögaipack¡×¤Î¼çÍ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
- AI ¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó(https://www.gaipack.ai/services/modernization)¡§ ½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×·ïÄêµÁ¤äÀß·×½ñ¤ò AI ¤¬Íý²ò¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ØºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µì¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é°Ý»ýÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- AI ÆâÀ½²½»Ù±ç(https://www.gaipack.ai/services/inhouse)¡§ ÆÈ¼« AI ³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢¹â¥³¥¹¥È¤Ê³°Ãí¤ËÍê¤é¤º¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ë AI ³«È¯¤¬¼«Áö¤¹¤ëÊ¸²½¤òÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- AI ¿·µ¬³«È¯(https://www.gaipack.ai/services/development)¡§ AI ¤òÍøÍÑ¤·¤¿³«È¯¹©Äø¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î³«È¯¼êË¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿Ç¼´üÃÙ±ä¤äÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://www.iret.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡§2003Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー29F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ä±Ê½¼Àµ
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
¼çÍ×³ô¼ç¡§KDDI Digital Divergence Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡×
¤ÎÄó¶¡
¡¦KDDI¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¡¦¥¯¥é¥¦¥É³«È¯¿ä¿Ê
¢¨ cloudpack ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£