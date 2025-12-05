¥é¥¹¥È¥é¥Ü¡¢Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Î²þ½¤¤ò³«»Ï- Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ö½ÂÃ«Å¹¡×¤«¤é¡£¸¡º÷¼´¡¦É½¼¨Â®ÅÙ¡¦¡È¤¤¤Þ¤Î²Á³Ê¡É¤Î¸«¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÍèÅ¹/ÂðÇÛ¤ÎÆ³Àþ¤òºÇÃ»²½ -
¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-12-16 ¥»¥ó¥È¥Õ¥©ー¥Ó¥ë203¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³×·¤ÆÃ²½¤Î¥ê¥æー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¤ÎËÜ³Ê²þ½¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ½ÂÃ«Å¹¥Úー¥¸¡Êhttps://www.lastlab.net/shop/shibuya/¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¿±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¡º÷¼´¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É/¥â¥Ç¥ë/¥µ¥¤¥º/¥¦¥£¥º/¾õÂÖ¡Ë¤Î³ÈÄ¥¡¢¡È¤¤¤Þ¤Î»²¹Í²Á³Ê¡É¤Î»ëÇ§À¤ÈÃíµ¡ÊÁ°Äó¾ò·ï¡Ë¤ÎÌÀ³Î²½¡¢ÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Î²þÁ±¡¢ÍèÅ¹/ÂðÇÛ/LINEººÄê¤ÎºÇÃ»Æ³Àþ¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
³×·¤¤ÎÇã¼è¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¡ß ¥â¥Ç¥ë¡Ê¥é¥¹¥È¡Ë ¡ß ¥µ¥¤¥º/¥¦¥£¥º ¡ß ¾õÂÖ/½¤ÍýÍúÎò ¡ß ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤¤¤¦¡È¼´¤ÎÂ¿¤µ¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¡¦°ÙÂØ¡¦³¤³°Áê¾ì¡¦ºß¸ËÊü½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÅªÍ×°ø¤ÇÃ»´ü¤Ë²Á³Ê¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÏGoogle¸¡º÷/Map/¸ý¥³¥ß/LINE¤Ê¤ÉÆþ¸ý¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÀÜ¿¨¤«¤éºÇ½ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÍèÅ¹¡¦ÂðÇÛ¡¦LINEººÄê¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Åª¤ÊËà»¤¡Ê¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- 1) ¡ÈÃµº÷¢ªÍý²ò¢ª¹ÔÆ°¡É¤ÎÊ¬ÃÇ
- - Ãµº÷¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¡Ü¥é¥¹¥È¡×¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥º/¥¦¥£¥º¤ä¾õÂÖ/½¤Íý¤Î¼´¤¬ºÆ¹Ê¤ê¹þ¤ß¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
- - Íý²ò¡§¡È¤¤¤Þ¤Î²Á³Ê¤«/¤É¤ÎÁ°Äó¤Ç»»½Ð¤«/Îã³°¤Ï²¿¤«¡É¤¬Æ±°ì²èÌÌ¤Ç´°·ë¤»¤º¡¢Ãíµ¤¬ËÜÊ¸¤ËËä¤â¤ì¤Æ¸í²òÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
- - ¹ÔÆ°¡§ÍèÅ¹/ÂðÇÛ/LINEººÄê¤ÎCTA¤¬1～2¥¯¥ê¥Ã¥¯±ó¤¤¤¿¤á¡¢Î¥Ã¦¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡£
- 2) ÂÎ´¶Â®ÅÙ¤È²ÄÍÑÀ¤ÎÉÔÂ
- - ¥¹¥Þ¥ÛÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½é²óÉÁ²è¡ÊLCP¡Ë/ÆþÎÏÃÙ±ä¡ÊINP¡Ë¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢Core Web Vitals´ÑÅÀ¤Ç²óÍ·»þ¤ÎÂÎ´¶Â®ÅÙ¤¬½Å¤¤Ã¼Ëö/²óÀþ¤¬Â¸ºß¡£
- - ²èÁü¤Î½ÅÎÌ/ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä/MapËä¤á¹þ¤ß¤¬¥¹¥¯¥íー¥ëÁË³²¤ò¾·¤¡¢Í¸ú±ÜÍ÷ÎÎ°è¡ÊAbove the fold¡Ë¤¬°µÇ÷¡£
- 3) ¥Á¥ã¥Í¥ë°ì´ÓÀ¤ÈÁ¯ÅÙ´ÉÍý
- - Web¡¦Map¡¦Å¹Æ¬POP¡¦ÅÅÏÃ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¼¨¡¦Ê¸¸À¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÉÔ°ìÃ×¤¬¡¢²Á³Ê/¼õÉÕ¾ò·ï¤Îóòó÷¤ËÈ¯Å¸¡£
- - »²¹Í²Á³Ê¤Î¹¹¿·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ä¾´¶Åª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤¤¤Ä¤Î²Á³Ê¤«¡É¤ÎÁ¯ÅÙÉ½¸½¤¬¼å¤¤¡£
- 4) ¸ý¥³¥ß/¥ì¥Ó¥åー¤Î²ÄÆÉ²½ÉÔÂ
- - Ä¹Ê¸¥ì¥Ó¥åー¤¬±ÜÍ÷Éé²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢Í×»Ý¡ÊÂÐ±þÉÊ¼Á¡¦²ó¼ý²ÄÈÝ¡¦½êÍ×»þ´Ö¡Ë¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡£
- - ÄêÎÌ¡Ê¡úÃÍ¡ËÊÐ½Å¤Ç¡¢ÄêÀ¡ÊÂÐ±þ/Ãíµ/Îã³°ÂÐ±þ¡Ë¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Å¤é¤¤¡£
º£²ó¤Î²þ½¤¤Ç²ò¤¯¡È3¤Ä¤Î²ÝÂê¡É
- ¡ÈÆÉ¤ß²ò¤±¤ë²Á³Ê¡É
- - ²Á³Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊToday¡Çs Price¡Ë¤ò¾ï»þÉ½¼¨¡£
- - »»½ÐÁ°Äó/½ü³°¾ò·ï/Îã³°¤òÃíµ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ÇÊÂµ¤·¡¢1²èÌÌ´°·ë¤ÇÊ¢Íî¤Á¡£
- ¡ÈºÇÃ»Æ³Àþ¡É
- - ÍèÅ¹¡ÊMap/ÅÅÏÃ¡Ë¡¿ÂðÇÛ¥¥Ã¥È¡¿LINEººÄê¤ò1¥¿¥Ã¥×CTA²½¡£
- - »öÁ°ÁªÂò¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É/¥é¥¹¥È/¥µ¥¤¥º/¾õÂÖ¡Ë¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Éé²Ù¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê²ó¿ô¤òºï¸º¡£
- ¡ÈÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¥Úー¥¸¡É
- - Lazy Load/ÀèÆÉ¤ß/²èÁüºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë½é²óÉÁ²è¹âÂ®²½¡£
- - ¹½Â¤²½¥Çー¥¿¡ÊLocalBusiness/FAQ/Review¡ËÀ°È÷¤Ç¸¡º÷·ë²Ì¤Î²ÄÆÉÀ¤ÈE-E-A-TÊä¶¯¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥ÜÂåÉ½ ÈøÂÀ ½Ù ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³×·¤¤ÎÇã¼è¤Ï¾ðÊó¤Î¡ÈÆÉ¤ß²ò¤¡É¤¬Ì¿¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÎÁ¯ÅÙ¤â¡¢¤É¤Î¾ò·ï²¼¤Î»»½Ð¤«¤â¡¢Îã³°¤Î°·¤¤¤â¡¢²èÌÌÆâ¤Ç°ìÅÙ¤ËÊ¢Íî¤Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¼´¡¦Â®ÅÙ¡¦ºÇÃ»Æ³Àþ¤òÆ±»þ¤ËËá¤¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÂÃ«Å¹¤«¤éÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡¾Ú¥Çー¥¿¤Ï¼¡¤Î»ÍÈ¾´ü¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥Æ¥´¥êÊÌKPI¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¡¢¡ÈÆÉ¤ß²ò¤±¤ë³×·¤Çã¼è¡É¤òÅ¹ÊÞ²£ÃÇ¤ÎÉ¸½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
