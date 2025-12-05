¡ÚÅìµþ¡ÃÄÂÎÁÆ°¸þ¡ÛÅìµþ23¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤È¤â¤Ë¡Ö²áµîºÇ¹â¡×¤ò¹¹¿·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤Êª·ï¤Ï16¤«·îÏ¢Â³¾å¾º
»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÅìÍ´»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¥Ûー¥à¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖLIFULL HOME'S¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È 2025Ç¯11·î¡ÊÅìµþ/ÄÂÎÁÆ°¸þ¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LIFULL HOME'S¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ï
ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Êª·ï¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌä¹ç¤»¤¿Êª·ï¡ÊÈ¿¶ÁÊª·ï¡Ë¥Çー¥¿¤ò·î¼¡¤Ç½¸·×¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÌÌÀÑ¡¢±ØÅÌÊâÊ¬¿ô¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤ÏExcel¥Çー¥¿¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Excel¥Çー¥¿¤Ï²¼µ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯1·î～¡Ë
https://inquiry.homes.co.jp/l/229832/2024-08-09/54zfcr/229832/1723179806h7sKaSZS/marketreport_monthly.xlsx
¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÄÂÎÁÆ°¸þ- Åìµþ23¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï244,579±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ114.5%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢16¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º
- Åìµþ23¶è¤ÎÈ¿¶ÁÄÂÎÁ¤Ï178,155±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ104.1%¡Ë¤Ç·ÇºÜÄÂÎÁ¤È¤Îº¹¤Ï²áµîºÇÂç¤Î66,424±ß
- ÅìµþÅÔ¿´6¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï336,479±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ113.6%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
- ÅìµþÅÔ²¼¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï113,948±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ110.8%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÄÂÎÁÆ°¸þ- Åìµþ23¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï119,139±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ116.1%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
- Åìµþ23¶è¤ÎÈ¿¶ÁÄÂÎÁ¤Ï96,914±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ103.5%¡Ë¤Ç·ÇºÜÄÂÎÁ¤È¤Îº¹¤Ï²áµîºÇÂç¤Î22,225±ß
- ÅìµþÅÔ²¼¤ÎÈ¿¶ÁÄÂÎÁ¤¬·ÇºÜÄÂÎÁ¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë
½¸·×ÂÐ¾Ý¥Çー¥¿
LIFULL HOME'S¤ÇÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿µï½»ÍÑÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñー¥È
¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤¡§¥ï¥ó¥ëー¥à¡¢1K¡¢1DK¡¢1LDK¡¢2K
¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤¡§2DK¡¢2LDK¡¢3K¡¢3DK¡¢3LDK～
¢¨ÅìµþÅÔ¿´6¶è¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡¢Ê¸µþ¶è
¢¨ÅìµþÅÔ²¼¡§23¶è¤ò½ü¤¯ÅìµþÅÔ
LIFULL HOME'S ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.homes.co.jp/¡Ë
LIFULL HOME'S¤Ï¡¢¡Ö³ð¤¨¤¿¤¤¡ª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÂÂß¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤«¤é½»¤Þ¤¤¤ÎÇäµÑ¤Þ¤Ç¡£Êª·ï¤ä½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤ºÇÅ¬¤Ê·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤´õË¾¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·¤¿¤ÊÊë¤é¤·¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë ¥Ûー¥à¥º¡Ë¡×
https://www.homes.co.jp/
ÄÂÂß¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¡¦ÄÂÂß½»Âð¾ðÊó¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S¡×
https://www.homes.co.jp/chintai/
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡¦Êª·ï¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S¡×
https://www.homes.co.jp/mansion/
°ì¸Í·ú¤Æ[°ì¸®²È]¤Î¹ØÆþ¡¦Êª·ï¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S¡×
https://www.homes.co.jp/kodate/
ÃíÊ¸½»Âð¤Î»Ü¹©²ñ¼Ò¡¦½»Âð¥«¥¿¥í¥°¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S ÃíÊ¸½»Âð¡×
https://www.homes.co.jp/iezukuri/
ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤ºººÄê¤Î°ÍÍê¤«¤é¡ÖLIFULL HOME'S ÉÔÆ°»ºººÄê¡×
https://www.homes.co.jp/satei/
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤Î°ì³çººÄê¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¡×
https://lifullhomes-satei.jp/
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¦¼ý±×Êª·ï¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖLIFULL HOME'S ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡×
https://toushi.homes.co.jp/
ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¡¦²È¤Å¤¯¤ê¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ËÌµÎÁÁêÃÌ¡ÖLIFULL HOME'S ½»¤Þ¤¤¤ÎÁë¸ý¡×
https://counter.homes.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://lifull.com/¡Ë
LIFULL¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëLIFE¤ò¡¢FULL¤Ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤È´î¤Ó¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¼ý±×Êª·ï¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö·òÈþ²È¡Ê¤±¤ó¤Ó¤ä¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£