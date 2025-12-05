¡Ú12·î5Æü¤Ï¡Ö¹ñºÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Çー¡×¡Û¥¯¥é¥¹¡¢¹ñºÝ°åÎÅNGO¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡×¤Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤ò´óÂ£
¡ÊCLAS¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://clas.style/¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î½Û´Ä·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝ Íµ¾æ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§µÈ²¬ ½ÕºÚ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡×¡Ë¤ÎÅìµþ»öÌ³¶É¤Ø¡¢½Û´Ä·¿¤Î²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS¡Ê¥¯¥é¥¹¡Ë(https://clas.style/)¡Ù¤Ç¼è°·¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¡×¤ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²È¶ñ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡×¤Ø¤Î´óÂ£¤ÎÇØ·Ê
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¹ñºÝ°åÎÅNGO¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³èÆ°»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¹Êó¡¢ÁíÌ³¡¢¹ñÆâ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÃ´¤¦Åìµþ»öÌ³¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ñÆâµòÅÀ¤Ï¡¢³¤³°¤Î°åÎÅ³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª»ñ¤ä»ñ¶â¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëNPO¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¹ñÆâµòÅÀ¤ÎÈ÷ÉÊ¹¹¿·¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°ÂÁ´À¤Î·üÇ°¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Î³èÆ°Á´ÂÎ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥ê¥Ú¥¢¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ÇºÆÀ¸¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤òÅìµþ»öÌ³¶É¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´óÂ£¤Ï¡¢Ã±¤ËÈ÷ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Î¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÂÎÀ©¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¹ñºÝ°åÎÅNGO¤Ç¤¹¡£
¾®»ù¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ°åÎÅ¤ò´Þ¤à¼£ÎÅ¤òÇ¯´ÖÌó4Ëü·ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2004Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Î¼£ÎÅÁí¿ô¤Ï35Ëü·ï°Ê¾å¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÎ¥Åç¡¦¤Ø¤ÃÏ¤Ø¤ÎÃÏ°è°åÎÅ»Ù±ç¡¢ºÒ³²ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î¸½ÃÏ»Ù±ç¤ä¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¤Î³°½Ð¤ò°åÎÅ¼Ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌ¿¡É¤òµß¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿ÍÀ¸¡É¤ä¡È¿´¡É¤òµß¤¦°åÎÅ¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.japanheart.org/
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÊë¤é¤¹¡É¤ò¼«Í³¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢ÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤Î½Û´Ä·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¡£·î³ÛÀ©¤Ç¡Ö¼Ú¤ê¤ë¡×¡¢»Ä²Á»ÙÊ§¤¤¤Ç¡ÖÇã¤¦¡×¡¢ÉÔÍ×»þ¤Ë¡ÖÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ä¼ê´Ö¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇºÇÅ¬¤Ê²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤ÎÍøÍÑ¤ò´ÊÃ±¡¦¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ½Û´Ä·¿¤Î²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS¡Ù(https://clas.style/)
- Ë¡¿Í¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ¡¦°ÜÅ¾¡ØCLAS Biz¡Ù(https://clas.style/biz/office/)
- ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎWeb²ñµÄ¤ä1on1¤ËºÇÅ¬¡Ø¸Ä¼¼·¿¥Õ¥©¥ó¥Öー¥¹¡Ù(https://clas.style/biz/phonebooth)
- ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ÎÁá´üÀ®Ìó¤ò»Ù±ç¡ØCLAS¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡Ù(https://clas.style/biz/staging/)
- ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡Ø²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂß¥µー¥Ó¥¹¡Ù(https://clas.style/biz/kagu-chintai)
- ¡Ú30days¡Û¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ønicesleep¡Ù(https://nicesleep.jp/)
- ¡Ú30days¡Û»î¤»¤ë¡¦ÊÖ¤»¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÀìÌçÅ¹¡Øgg-chair¡Ù(https://gg-chair.com/)
ÍøÍÑ¸å¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Á¶¡Ë¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·ºÆ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇä¤êÀÚ¤ê·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò36¡ó¡¢ÇÑ´þÊªÈ¯À¸ÎÌ¤ò38¡óºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£
ÇÑ´þÊªºï¸º¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¹¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§https://clas.style/company/news/227
¡ØCLAS¡ÙÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÂçºåÉÜ¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡Ê¢¨¡Ë
¢¨ÂçºåÉÜ¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡£º£¸å³ÈÂçÍ½Äê
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤ò½ü¤¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¡¢30days¤ÏÆüËÜÁ´¹ñÂÐ±þ
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-6-6¡¡ÀÄÍÕÂæ¥¹¥¿¥¸¥ª2F
¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û·ªÅÄÄ®93¡ÖKRP BIZ NEXT¡×Æâ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×ÊÝ Íµ¾æ
ÀßÎ©¡¡¡§2018Ç¯4·î24Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clas.style/company.html
▶ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://clas.style/company/news