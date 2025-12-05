´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡ØOnigiriBurger¡Ù2¼þÇ¯µÇ°¡ª¿À¸Í¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡×¿À¸Íµí¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ó¥º¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë"¤ªÊÆ¤È³¤ÂÝ"¤Ç¶ñºà¤ò¶´¤ó¤À¡¢JAPANESE BURGER¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·ÅÄÃ£Ìð¡Ë¤Ï¡¢¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ØÀ¾¡¦¿À¸Í¤Î¥íー¥«¥ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤½¤Ð¤á¤·(SOBA-MESHI¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥åー2¼ï¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥á¥Ë¥åー¤Î¤¦¤Á1ÉÊ¤Ï¡¢¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö»ø"SAMURAI" ¿À¸Íµí¥¹¥Æー¥¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î"¿À¸Íµí"¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¿À¸ÍµíÆþ¤ê"SOBA-MESHI"¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¡£¤³¤Á¤é¤Ï3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¡×¤ÎÁ´¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Âçºå¡¦µþ¶¶¤ÎÍ½Ìóº¤Æñ¤Ê¼÷»Ê¤ÎÌ¾Å¹¡Öò¸ ¤¤º¤Ê¡×¤Î¥ªー¥Êー¤¬³«È¯¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¤ªÊÆ¤È¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê³¤ÂÝ¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤È¿¦¿Íµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿"ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂ¤ÎÌ£"¤ò¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡ÖMAKE FOR YOU¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºî¤ê¤¿¤Æ¥Û¥«¥Û¥«¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¹ñÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¶õ¹Á¥°¥ë¥á¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OnigiriBurger¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.onigiriburger.com/
¢£2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î"¸¶ÅÀ"¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤Ø
OnigiriBurger´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡§´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö»ø"SAMURAI" ¿À¸Íµí¥¹¥Æー¥¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー
2023Ç¯12·î5Æü¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢OnigiriBurger¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤¢¤ë¿©ºà¤äÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê"¿©"¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ¨Àá¤ä´ë²è¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î"¸¶ÅÀ"¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í¡¦»°µÜ±Ø¹½Æâ¤ÎPOP UP¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿OnigiriBurger¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×¤ÎËÜ¼Ò¤¬½êºß¤¹¤ë¤Î¤â¿À¸Í¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¿À¸Í¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢Bµé¥°¥ë¥á¡¦¥íー¥«¥ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢OnigiriBurger¤Ç¤Ï¿ô¤¢¤ë¿À¸Í¥íー¥«¥ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢´ØÀ¾¡¦¿À¸Í¤Î¥íー¥«¥ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡ÊSOBA-MESHI¡Ë¡×¤ËÃåÌÜ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö¿À¸ÍµíÆþ¤ê"SOBA-MESHI"¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー
2¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î²¼Ä®¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥íー¥«¥ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡×¤òºÎÍÑ¡£"¤ªÊÆ¤È³¤ÂÝ¤Î¥Ð¥ó¥º"¤Ç¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¶´¤àJAPANESE BURGER¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¦¤´¤Ï¤ó¡¦¥½ー¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¾Æ¤¤½¤Ð¤È¿æ¤Î©¤Æ¤´¤Ï¤ó¡£"Ãº¿å²½Êª ¡ß Ãº¿å²½Êª"¤È¤¤¤¦ÇØÆÁÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËËþÂ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢´ØÀ¾¡¦¿À¸Í¤ÎBµé¥°¥ë¥áÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÂÀÌÍ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÅ´ÈÄ¤Ç¥¸¥å¥¦¥Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥½ー¥¹¤Î¿É¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦¥³¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢²¼Ä®¤Î²°Âæ¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿"Å´ÈÄÊ¸²½ ¡ß ¥½ー¥¹Ê¸²½"¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î3½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¿À¸Íµí¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¿À¸ÍµíÆþ¤êSOBA-MESHI¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´ÈÄ¤Ç¥¸¥å¥¦¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤¬¤ë¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¡¢»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥½ー¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ø¡Ö¿À¸Íµí¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Å¤¤»é¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤È³¤ÂÝ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢½Å¤¿¤µ¤Î¤Ê¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ë¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¡Ö¿À¸Íµí¡×¤È¤¤¤¦¹âµé¿©ºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊ¢¤òËþ¤¿¤¹ÈÓ¡×¤«¤é¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢2¼þÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¿À¸ÍµíÆþ¤ê"SOBA-MESHI"¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃúÇ«¤Ë²¼½èÍý¤µ¤ì¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Î»Ý¤ß¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿°ìÉÊ¡£
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¾Ç¤²ÌÜ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¥¸¥å¥ï～¥Ã¤È¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ë"»ÝÌ£Ìý"¤¬¡¢ÂÀÌÍ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤´¤Ï¤ó¡¢¤½¤·¤Æ³¤ÂÝ¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡¢°ì¸«"°Û¿§"¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹á¿ÉÎÁ¡Ö»³Ü¥¡×¤È¡Ö¥«¥ìー¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ò½Å¤Í¤¿OnigiriBurgerÈëÅÁ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î»ÝÌ£¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÈëÅÁ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»É·ã¤·¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç
¢£¹ç·×300Ì¾ÍÍ¤ËOnigiriBurger¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ÆÆüÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡Ê¹ç·×300Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¡¢OnigiriBurger ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ãÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ò·ï¡ä
¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ÆÆüÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡Ê´ü´ÖÃæ¡§¹ç·×300Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä
OnigiriBurger¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ë1¸Ä
[¥µ¥¤¥º] Ìó70¡ß50mm
[»ÅÍÍ] ¥Õ¥é¥Ã¥È¥ê¥ó¥°ÉÕ¤
¢£2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ - OnigiriBurger¤Ë¹þ¤á¤¿ ¡È¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡É ¤ÎÀº¿À
¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢OnigiriBurger¤ÏÃÏ°è¿©ºà¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢µ¨Àá¡¦´ë²è¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡ËÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢"ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤·Á"¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¡¦»°µÜ±Ø¤ÎPOP UP¤«¤é¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Í¤êÆñ¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ÒÌ¾¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÀº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤â¡¢°ú¤Â³¤¡¢Í½Ìóº¤Æñ¤Ê¼÷»Ê¤ÎÌ¾Å¹¥ªー¥Êー¤¬¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤¹ÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ°¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜ¿©¡×¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢"ÆüËÜ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥½¥¦¥ë¥Õー¥É"¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Google ¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¾²Á¡ú4.6¡Ê2025Ç¯12·î5Æü¸½ºß¡Ë¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¾Ð´é¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿¼¤¯Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âOnigiriBurger¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥º¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤ªÊÆ¤È³¤ÂÝ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎJAPANESE BURGER¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ðー¥¬ー¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØOnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹¡Ù¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
OnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹
¡ãÅ¹ÊÞÌ¾¡ä
OnigiriBurger ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁËÜÅ¹
¡ÊOnigiriBurger Kansai International Airport¡Ë
½»½ê¡§¢©549-0001
ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»ÔÀô½£¶õ¹ÁËÌ£±ÈÖÃÏ
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëËÜ´Û2³¬
¹ñºÝÀþ½ÐÈ¯¥¨¥ê¥¢M267¶è²è¡ÊÅë¾è¥²ー¥È19¤È20¤Î´Ö¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-447-6567
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
6:30 - 0:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 0:25¡Ë
¢¨¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÈ¼¤¤ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç
ËÜ¼Ò¡§¢©653-0002
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶èÏ»ÈÖÄ®4ÃúÌÜ1ÈÖ10-36-14
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ß·ÅÄÃ£Ìð
ÀßÎ©¡§Ê¿À®30Ç¯7·î18Æü
URL¡§https://onigiriburger.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸ÊÂ¤Ó¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤Î»ØÆ³µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Â¾
¢¨¹ñÆâ³°¤ÎFC²ÃÌÁÅ¹ ¤´ÁêÃÌ¼õÉÕÃæ¡£