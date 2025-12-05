2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂçÇä¤ê½Ð¤·¡ª¡ÖºÐËö¥»ー¥ë2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤«¤é³¤¤Î¹¬¤Þ¤ÇºÇÂç20¡óOFF¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÆùÂÞ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ±»þÈÎÇä¡£
»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Î±¿±Ä¤òCore-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ Àµ¼ù¡Ë¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖºÐËö¥»ー¥ë2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00AM～12·î26Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë19¡§00 AM¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÐËö¥»ー¥ë³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00AM～12·î26Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë19¡§00 AM
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¡¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òºÇÂç20¡óOFF
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏºÐËö¥»ー¥ëÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ÖÆùÂÞ¡×³µÍ×
´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡§ÆùÂÞ£±.¡§ÂÊÁµí¤¹¤¾Æ¤¥»¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆùÂÞ£².¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©12/30(²Ð)È¯Á÷
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§12·î10Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00AM～12·î19Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë12¡§00AM
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÂÊÁµí¤¹¤¾Æ¤¥»¥Ã¥È
Áí½ÅÎÌ¡§1.8Kg
ÆâÍÆÎÌ¡§
ÂÊÁµí¾å¸ª¥íー¥¹¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡¡500g
ÂÊÁµí¾å¥â¥â¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡¡500g
ÂÊÁµí¾å¤¦¤Ç¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡¡500g
ÂÊÁµí¥ê¥Ö¥íー¥¹¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡¡300g
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥Ã¥È
Áí½ÅÎÌ¡§3.5Kg
ÆâÍÆÎÌ¡§
ÂÊÁµí¸ª¥íー¥¹ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¡600g
ÂÊÁµí¾å¥«¥ë¥Ó¡¡400g
¹ñ»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¡300g
¹ñ»ºÆù100¡ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥ó¥Ðー¥°¡¡150g¡ß8¸Ä
¤ä¤Þ¤æ¤ê¥Ýー¥¯ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¡1Kg
¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤È¤Ï
¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¸·Áª¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤µ¤È°Â¿´¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£¤êÊª¤ä¼«Âð¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È´¶¼Õ¤Î¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP(https://toretate-gift.com/)
Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB»ö¶È¡¢IoT¡¦ICT»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡Ù¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ª¼è¤ê´ó¤»ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¡¢£±.¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ç¡¢£².½Ü¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢£³.ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò¤Î3¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢£´.¡Ø»ºÃÏÄ¾Á÷¡Ù¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§²ÃÆ£¡¡Àµ¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî£´ー£¹-£²£µ ¥Èー¥·¥ó¥¹¥Úー¥¹¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2009Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢WEB¡¦EC±¿±Ä¡¢SIMÆâÂ¢¥½ー¥éー¥«¥á¥é
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§https://core-business.jp/
¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¸ø¼°HP¡§https://toretate-gift.com/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Core-Business³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Í¤Ã¤È¡¡Ã´Åö¡§ÄÚ°æ
TEL¡§03-5937-4965
MAIL¡§ support@toretate-gift.com