±ü¹Ô¤âÉý¤â60cm¡ªÇö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¡¡AQUA 5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖAQR-S40A¡×¿·È¯Çä

¡¡¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÅÎ ¶À¹ñ¡Ë¤Ï¡¢±ü¹Ô60cm¡ßÉý60cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤éÄê³ÊÆâÍÆÀÑ401L¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖAQR-S40A¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÀ¤ÂÓ¤«¤éÂçÍÆÎÌÎäÂ¢¸Ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¶¹¾®½»Âð¤¬Áý¤¨¡¢ÈÂÆþ·ÐÏ©¤äÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¹ØÆþ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢AQUA¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¿©ºà¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ÈÂçÍÆÎÌ¤òÎ¾Î©¤·¤¿5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖAQR-S40A¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚAQUA 5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖAQR-S40A¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û- ±ü¹Ô60cm¡ßÉý60cm¤ÎÇö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡õÄê³ÊÆâÍÆÀÑ401L¤ÎÂçÍÆÎÌ
- ¼«Æ°À½É¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡¢À½É¹»®¤ò³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤âÀ¶·é
- 2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤âÎ©¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¿¿¤óÃæÌîºÚ¼¼¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µUP
- ²È·×¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀß·×
±ü¹Ô60cm¡ßÉý60cm¤ÎÇö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡õÄê³ÊÆâÍÆÀÑ401L¤ÎÂçÍÆÎÌ
¡¡Äê³ÊÆâÍÆÀÑ401L¡¦5¥É¥¢¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢±ü¹Ô¤ÈÉý¤Ï60cm¡£¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤ÏÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥ëー¥à¤È¾åÃÊ¡¦²¼ÃÊ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÎäÅà¼¼¤Ï¡¢Äê³ÊÆâÍÆÀÑ101L¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¿©ÉÊ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°À½É¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡¢À½É¹»®¤ò³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤âÀ¶·é
¡¡Â¾¤Î¿©ºà¤ÈÉ¹¤òÊ¬¤±¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëÆÈÎ©¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½É¹¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¼«Æ°À½É¹µ¡Ç½ÉÕ¤¡£É¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤´²ÈÄí¤ÎÀ½É¹¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£À½É¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈÀ½É¹»®¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤âÎ©¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¿¿¤óÃæÌîºÚ¼¼¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µUP
¡¡ÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¼¼¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÇÛÃÖ¡£Ä´ÍýÃæ¤Ç¤â¤«¤¬¤Þ¤º¤ËÌîºÚ¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÇÂç4ËÜÊ¬(¢¨1)Î©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾®¤µ¤ÊÌîºÚ¤âÀ°Íý¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1:¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ýÇ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È·×¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀß·×
¡¡¹â¸úÎ¨¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤êÃÇÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿¿¶õÃÇÇ®ºà¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2021Ç¯¾Ê¥¨¥Í´ð½àÃ£À®Î¨100¡ó¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ242kWh/Ç¯(¢¨2)¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2:¥¢¥¤¥¹¥ëー¥à¡¦¾åÃÊÎäÅà¼¼¤òÎäÅà¡Ê¥Äー¥¹¥¿ー¡Ë¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹¡Û¥¯¥¤¥Ã¥¯ÎäÅà
¡¡µÞ¤¤¤Ç¿©ÉÊ¤òÎäÅà¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¤¢¤éÇ®¼è¤ê¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯ÎäÅà¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¿©ºà¤äºî¤êÃÖ¤¤ÎÎÁÍý¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤
¡¡ÎäÅà¼¼¾åÃÊ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Î¥Õ¥êー¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¤¬ÉÕÂ°¡£Í¥¤ì¤¿Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ûー¥à¥Õ¥êー¥¸¥ó¥°¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¥¢¥éー¥à
¡¡ÎäÂ¢¼¼¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¥É¥¢¥¢¥éー¥àÉÕ¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¡¡AQUA 5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖAQR-S40A¡×
¢¨3¡§¡Ò¡¡¡Ó¤Ï¿©ÉÊ¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ÎÌÜ°Â¡£
¢£AQUA ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡AQUA ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁÏ¿·¡×¡Ê¤½¤¦¤·¤ó¡Ë¤ÎÀº¿À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Â¿µ¡Ç½À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢´¶Æ°¤ÈËþÂ¤¬¹â¤¤À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¿·¤·¤¯ÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ÈÌ¤Íè¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡AQUA¤Ï¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖAuthentic Question Unique Answer¡×¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Èµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2012Ç¯1·î¡¢»°ÍÎÅÅµ¡¤Î°ìÉô»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·ÀßÎ©¡£
¡¡Haier¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍÑÀöÂõµ¡¤ä¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÀöÂõµ¡¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ÎAQUA¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä 9¡§00～18¡§30¡Ê365 Æü¡Ë
¥¢¥¯¥¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´ÁêÃÌÁë¸ý ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-880-292
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡§0570-040-292¡ÊÍÎÁ¡Ë