¸½¾ì¤Î²èÁü¤òAI²òÀÏ¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×12·î10～12Æü¡¢·úÀßDXÅ¸2025¡ÚÅìµþ¡Û¤Ë¤Æ½é¸ø³«

·úÀß¸½¾ì¸þ¤±¥«¥ó¥¿¥ó´Æ»ë¥«¥á¥é¡ÖG-cam¡¦G-POKE¡×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒMIYOSHI¡Êºë¶Ì¸©»°Ë§Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£±ÑµÈ¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î²èÁü¤òAI²òÀÏ¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡Ê¥È¥â¥¹¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè5²ó·úÀßDXÅ¸2025¡ÚÅìµþ¡Û¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£G-cam¸ø¼°HP¡§https://gcam.jp/
¢£¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～AI²òÀÏ¤Ç¡Éµ¤¤Å¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È～
·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤äºî¶È¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MIYOSHI¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¸½¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë²Ð¤ò¡È¥È¥â¥¹¡É´Æ»ë¥«¥á¥é¡ÖG-cam¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó9500Âæ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸½¾ì»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤¬¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Î²òÀÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¡ÉG-cam¡É¤Î±ÇÁü¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¼«Æ°²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆþÎÏ¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê»Ø¼¨¡Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é²èÁü¤òAI¤¬Ðíâ×Åª¤Ë²òÀÏ¡£´í¸±Í½ÃÎ¤ä°ÂÁ´É¾²Á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¡¢»ñµ¡ºà¤ÎÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤Î¤¿¤á¤Îtomoth AI¥ì¥Ýー¥È¤«¤é¡Éµ¤¤Å¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ä¿·¿Í¶µ°é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
MIYOSHI¤Ï¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨²ñ³µÍ×¡ÖJAPAN BUILD TOKYOÆâ Âè5²ó·úÀßDXÅ¸¡ÚÅìµþ¡Û¡×
¡¡²ñ´ü: 2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-17:00
¡¡²ñ¾ì: Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ: ÆîÅ¸¼¨Åï4³¬¡¡ [55-28]
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢MIYOSHI¼Ò°÷¤¬¡¢¡Ö¥«¥ó¥¿¥óAI tomoth¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
