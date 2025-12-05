¡Ú12/13-14 ¸ÂÄê¡ÛÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÇÀ¸¤Î¥Éー¥à¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤à¡È¹á¤ê¤Î°Û¶õ´Ö¡É¨¡¨¡MY ONLY FRAGRANCE¡¢¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¤ÎÅß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é»²²Ã
µþÅÔÈ¯¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖMY ONLY FRAGRANCE¡Ê¥Þ¥¤ ¥ª¥ó¥êー ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÅÄ¿µÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥µ¥¦¥¹¥Ñー¥¯ ¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÃÀß¥Éー¥àÆâ¤Ë¤Æ¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Æ©ÌÀ¥Éー¥à¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¸÷¤äµ¤²¹¤Î°Ü¤í¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÖÄ«¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¡×¤È¡ÖÌë¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÅô¤ê¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡È¶õ´Ö ¡ß »þ´Ö¡É¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¹á¤ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÂÎ¸³¤âÄó¶¡¡£Åß¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ë¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹á¤ê¡É¤ò¡¢¤´¼«ÂðÍÑ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. Ä«¤ÈÌë¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î¤¢¤ë¥Éー¥à¶õ´Ö¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÆÃÀß¥Éー¥à(THE DOME)¤Ï¼«Á³¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä«¡§ Æ©¤ÄÌ¤ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö
¡¦Ìë¡§ ¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥¦¥©ー¥à¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤ÄÀÅëí¤Ê¶õµ¤
¹á¤ê¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¶õ´Ö¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë¹á¤ê¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡¢¹á¤ê¤À¤±¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡ÈÆÈÎ©¤·¤¿¶õ´Ö¡É
ÄÌ¾ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤éÆÏ¤¯Ê£¿ô¤Î¹á¤ê¤¬º®ºß¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²°³°¥Éー¥à¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤«¤é´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¤ê¤À¤±¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¹á¤êÂÎ¸³¤ËÍýÁÛÅª¤Ê´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡§¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ーÆÃ²½¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÂÎ¸³
Åß¤Ï¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¡£¡Ö¹á¿å¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×¡Ö¼«Âð¤Î¹á¤ê¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ーÀìÍÑ¤ÎÄ´¹çÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
4. 30Ê¬¤Ç¡ÈÍýÁÛ¤Î¹á¤ê¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¥·¥ó¥×¥ëÂÎ¸³Àß·×
º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢ °ìÁÈ¤¢¤¿¤êÌó30Ê¬¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¤ê¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ 10¼ï ¤Ë¹Ê¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤âËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¹á¤ê¤Å¤¯¤ê¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »ÈÍÑÍ½Äê¤Î¹áÎÁ¤Î¿ô¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤10¼ï¡Ë
- ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ê5¼ï¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
ÎÐÃã
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¥¶ー
¥é¥¤¥Á¥¦ー¥í¥ó
Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¡ÊÂçºå¸ÂÄê¡Ë
5. ¸ÂÄê´ë²è
´ü´ÖÃæ¡¢ÀÇ¹þ6,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹á¤ê¤Î¤¯¤¸°ú¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×1²ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£3ml¥µ¥¤¥º¤Î¹á¤êÁ´5¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥«¥×¥»¥ë¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§GRAND GREEN HOLIDAY 2025
¼Â»ÜÆü»þ ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö ¡§12:00～19:00
²ñ¾ì ¡§¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥µ¥¦¥¹¥Ñー¥¯ ¼ÇÀ¸¹¾ì THE DOME
ÆâÍÆ ¡§°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡Í½Äê
- ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ーÄ´¹çÂÎ¸³
- Ã±ÉÊ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÈÎÇä
- ¹á¤ê¤Î¤¯¤¸°ú¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¢£¡ÖMY ONLY FRAGRANCE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMY ONLY FRAGRANCE¡×¤Ï¡¢µþÅÔÈ¯¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¹á¤ê¤ò¡¢ÀìÂ°¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤È¤â¤ËÄ´¹ç¤·¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¹á¤ê¤òÁÏ¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï1²¯ÄÌ¤ê°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢´°À®¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤ÇÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢µþÅÔ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦²£ÉÍ¡¦À®ÅÄ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦¹â»³¤Ë13Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅ·ËþÄ®271-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÏÂÅÄ¿µÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÂÎ¸³¡¢ºÅ»ö´ë²è
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://myonlyfragrance.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://fragrance-pj.com/