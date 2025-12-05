±©ÅÄ¶õ¹ÁÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÏSKYTRAX ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÈWorld Airport Star Rating¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ12Ç¯Ï¢Â³À¤³¦ºÇ¹âÉ¾²Á¡Ö£µ¥¹¥¿ー¥¨¥¢¥Ýー¥È¡×¤ò³ÍÆÀ
±©ÅÄ¶õ¹ÁÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¢¨£±¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎSKYTRAX¡Ê¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¼Ò¢¨2 ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖWorld Airport Star Rating¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12 Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö£µ¥¹¥¿ー¥¨¥¢¥Ýー¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´ÖÌó8,600 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶õ¹Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ëµ¡Ç½¡¢´ÛÆâ´Ä¶¤ÎÀ¶·é¤µ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤òÉ¬Í×
¤È¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¡¦²÷Å¬À¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿»ÜÀß¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Àè¿ÊÅª¶õ¹Á¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ¹Á±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡SKYTRAX ¼Ò WEB ¥µ¥¤¥È¡ÖOfficial SKYTRAX 5-Star Airports | Global Airport Rating(https://skytraxratings.com/tokyo-haneda-airport-awarded-highest-5-star-airport-rating-2)
¢¨£±)Âè£±¡¢Âè£²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÏÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢Âè£³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½êÍ¡¢´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£²) 1989 Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¶õ¹Á¡¦¹Ò¶õ¶È³¦¤Î³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¡£À¤³¦¤Î¶õ¹Á¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤Î¹àÌÜ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£