ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼ÒPiic¡¢´ë¶È¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¡ØºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¡ÙÀ©ºî»Ù±ç¤òËÜ³ÊÅ¸³«
ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹
ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPiic¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æÄ¾ºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖPiic¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢±þÊçÎ¨¤Î¸þ¾å¤Èµá¿¦¼Ô¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¡ØºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¡ÙÀ©ºî»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¡Ö±þÊç¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤¹¤°¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÎÍÑ²ÝÂê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Piic¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÈÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡É¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤«¤é»ñÎÁÀ©ºî¡¢WEBÅ¸³«¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¤È¤Ï
¥¤¥áー¥¸¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ÒÉ÷¡¦Æ¯¤Êý¡¦MVV¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡¦¸½¾ì¼Ò°÷¤Î1Æü¤Ê¤É¡¢µá¿¦¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁËÉ»ß¤È±þÊçÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÀÜÁ°»ñÎÁ¡¢ÆâÄê¼Ô¥Õ¥©¥íー¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¥Õ¥§ー¥ºÁ´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö4¤Ä¤ÎÀ°Íý¡×¤ò»Ù±ç
Piic¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ñÎÁÀ©ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾åÎ®Àß·×¤«¤éÈ¼Áö¡£
´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö4¤Ä¤ÎÀ°Íý¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸À¸ì²½¡¦²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¡ÊMVV¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦»ö¶ÈÆÃÀ¡Ë
- ºÎÍÑ¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Êµá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¡Ë
- Æþ¼Ò¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¦Æ¯¤Êý¡ÊÀ©ÅÙ¡¦Ê¸²½¡Ë
- ÅÁ¤¨Êý¤ÎÀïÎ¬¡Ê¥³¥Ôー¡¦¹½À®¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¸½ºß¡¢½é²óÆ³Æþ´ë¶È¸ÂÄê¤Ç¡ÖºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¥µ¥Ýー¥È¡ÊÄÌ¾ï50～100Ëü±ßÁêÅö¡Ë¡×¤òÌµÎÁÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«Çº¤à´ë¶È¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹
ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥È
PiicÆÈ¼«¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥¹¥Èー¥êーÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÍýÇ°¡¦ºÎÍÑÊý¿Ë¤ò°ì´Ó¤·¤¿Êª¸ì¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤Î¼ÒÉ÷¡×¡Ö¤À¤«¤é¤³¤Î¿Íºà¤¬³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëºÎÍÑ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡É¤ò¡¢»ë³Ð¤È¹½À®¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤·¤¿»ñÎÁ¤ÏGoogle¥¹¥é¥¤¥É¡¿PowerPoint¡¿PDF·Á¼°¤ÇÇ¼ÉÊ¤·¡¢Ç¼ÉÊ¸å¤â¼«¼Ò¤ÇÊÔ½¸²ÄÇ½¡£ É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤äºÎÍÑ¥µ¥¤¥ÈÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÎ·Ï¡ÊÇã¤¤ÀÚ¤ê·¿¡Ë
ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ ÎÁ¶â
- 10¥Úー¥¸¡§250,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
- 20¥Úー¥¸¡§450,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
- 30¥Úー¥¸¡§600,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
- 40¥Úー¥¸¡§720,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
- 50¥Úー¥¸¡§820,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¡ ¢¨ÄÉ²Ã1P¡§20,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ö¿¦¼ïÊÌ¤Ë10¥Úー¥¸¤º¤Ä¡×¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÀß·×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »öÎã¾Ò²ð¡§ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¤ÎÀ©ºî»öÎã
¡Ú»öÎã£±.¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ú¥é¥¤¥ª¡ÊÍ¢Æþ¼ÖÀìÌçÈÎÇä¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ú¥é¥¤¥ªÍÍ¡¡ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô23.3Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤´ë¶È¤¬ºÎÍÑ»ñÎÁ¤òÆ³Æþ¡£
Æ±¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖËÜÊª¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¿´¡×¤ä¡ÖºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¡É¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Í¥¹¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î´ë¶ÈÎÑÍý¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¹½À®¤òÀß·×¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅý°ì¤·¤¿ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¡¢±þÊçÎ¨¡¦ÆâÄê¾µÂúÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¡£
¡Ú»öÎã£².¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥»¥Ö¥ó¥Ç¥¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥»¥Ö¥ó¥Ç¥¸¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÍÍ ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¤â¤È¡¢
¥¹¥Ôー¥É´¶¡¦Ä©Àï¡¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òºÆÀß·×¡£
»ñÎÁ¤ò²ð¤·¤ÆÂåÉ½¤ÎÁÛ¤¤¤È´ë¶ÈÊ¸²½¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¡¦ÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ºî¡£
¡Ú»öÎã£³.¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥Àー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê·úÀß¶È³¦¸þ¤±¶µ°é¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
µþÅÔ¥µ¥ó¥Àー³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ ºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ
·úÀß¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤¬ºÎÍÑ»ñÎÁ¤òÆ³Æþ¡£
ÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶µ°é¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ò°é¤Æ¡¢·úÀß¶È¤ÎÌÀÆü¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢¡È»°Êý¶¦´¶¡É¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¤È²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¡£
Ä©Àï¤Ç¤¤ëÉ÷ÅÚ¤ä¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þÊç¤Î¼Á¸þ¾å¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ºî¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾Æ³Æþ¶È³¦Îã¡Û
- À½Â¤¶È¡§¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤È¼ã¼ê°éÀ®¤ÎÊ¸²½¤ò¥¹¥Èー¥êー²½
- °åÎÅ¡¦Ê¡»ã¶È¡§ÍýÇ°¶¦Í¤ÈÄêÃåÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿
- IT¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡§¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÈÄ©ÀïÊ¸²½¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ¿±Ç
- ¶µ°é¡¦¿Íºà¶È¡§ÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¶¦´¶·¿ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½
¢£ ¿ô»ú¤Ç¸«¤ëÀ®²Ì¥Çー¥¿
- ¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÏ¢·È´ë¶È¡§±þÊç¿ô6·ï¢ª30·ï¡Ê5ÇÜ¡Ë
- type¥¹¥«¥¦¥È³èÍÑ´ë¶È¡§±þÊçÎ¨1.0%¢ª2.3%¡Ê2ÇÜ°Ê¾å¡Ë
- dodaÏ¢·È´ë¶È¡§±þÊç¤«¤é¤ÎÆâÄê¿ô9·ï¤ËÁý²Ã
- ¿Íºà¾Ò²ð³èÍÑ´ë¶È¡§ÆâÄê¾µÂúÎ¨¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë²þÁ±
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë
º£¤Ê¤é¡ØºÎÍÑ¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁ¡ÙÀ©ºî¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÉôÊ¬¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂÇ¤Á½Ð¤·Êý¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPiic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPiic¡Ê¥Ôー¥¯¡Ë
½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ Ä¾ºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºÎÍÑSNS±¿ÍÑ¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¡¤Û¤«
´ë¶ÈURL¡§https://piic.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://piic.co.jp/contact/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¡§µÜÅÄ ¾¢
¥áー¥ë¡§info@piic.co.jp