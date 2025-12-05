¸÷¤ê¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·´¶³Ð¤Îµ±¤¡ª¹â¤µ7m¤Î¡ÖLED¥Ñ¥Í¥ë¥Ä¥êー¡×¤¬¡Ö½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª½»Í§ÉÔÆ°»º¤ÈÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¤¬¡¢±à»ù300Ì¾¤ò¾·¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅç¹À¾´¡Ë¤Ï¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÎÅç¹À½ç¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Ö½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î±à»ù¡ÊÀ»ÆÁÂç³Ø»°ÅÄÍÄÃÕ±à¡ËÌó300Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤ä¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¹â¤µ7m¤Ë¤ª¤è¤Ö¡ÖLED¥Ñ¥Í¥ë¥Ä¥êー¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é»Ü¹©¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢ÊÉÌÌ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LED¥Ñ¥Í¥ë¥Ä¥êー¤ªÈäÏªÌÜ¤Î½Ö´Ö
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢±à»ù¤¿¤Á¤ÎËâË¡¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆLED¥Ñ¥Í¥ë¥Ä¥êー¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÛÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë±à»ù¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥êー¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Ç´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤È±ÇÁü¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àLED¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¿¥ïー¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢²Ö¤È¤ß¤É¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸µÒ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö¤ä¤ß¤É¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÌ¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¡Ö½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ2025¡¡³µÍ×¢ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡
LED¥Ä¥êー±ÇÁüÅê±Æ»þ´Ö¡§9¡§00～21¡§00
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ5ÈÖ19¹æ¡Ö½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー¡×1³¬
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡
¼çºÅ¡§½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¡§½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ
¹â¤µ7m¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¥Ä¥êー
¼õÉÕÁ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÁõ¾þ
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÁ°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÁõ¾þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ
1872Ç¯ÁÏ¶È¡¢1950Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±àËÜÅ¹¤Î½ÐÅ¹¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñÌó190µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°Áõ²Ö¡¢Å¹ÊÞµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥é¥ïー¤ÎÈÎÇä¡¢¤ªÁò¼°¥µー¥Ó¥¹¡¢ÎÐ¤òÄÌ¤¸¤¿Êë¤é¤·¤Î·Ê´Ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Õ¥é¥ïー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏ°è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²Ö¤äÎÐ¤ÎÈÎÇä¡¢Áõ¾þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤·¤ÎÌÀÆü¤òºÌ¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://hibiya.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/hibiyakadan
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/hibiyakadan/
ÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.hibiyakadan.com