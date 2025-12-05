¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¡¢2025 Geo and Global AWS Partner Award ¡ÖTraining Partner of the Year¡ÊAPJ¡Ë¡×Finalist¤ËÁª½Ð
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¡¢2025 Geo and Global AWS Partner Award¡ÖTraining Partner of the Year¡ÊAPJ¡Ë¡×Finalist¤ËÁª½Ð
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×¡¢°Ê²¼¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖGeo and Global AWS Partner Award¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖTraining Partner of the Year¡ÊAPJ¡Ë¡×ÉôÌç¤ÎFinalist¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¾å¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥êー¥Àー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢AWS¤ÎÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆºÇ¾å°Ì¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë2025 AWS Global Training Partner of the Year ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¼õ¾Þ¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢AWS Partner Award³«»Ï°Ê¹ß¡¢»Ë¾å½é¡¦Í£°ì¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AWS Partner Award¤È¤Ï
AWS Partner Award¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÌçÀ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¶¨¶È¤ò½Å»ë¤·¡¢AWS¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Éý¹¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖTraining Partner of the Year¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ØÉ¸¤Ç¸²Ãø¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ë¶È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- AWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¼õ¹Ö¼Ô¿ô
- ¥¯¥é¥¹Äó¶¡¿ô
- Á°Ç¯Èæ¤Î¼õ¹Ö¼ÔÁý²ÃÎ¨
Áª½Ð¤ÎÇØ·Ê
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ï2012Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤ÇAWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢Îß·×4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¦¥É¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- AWSÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¦½¤
- ´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¡¦¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¥«¥ê¥¥å¥é¥à
- ¼õ¹Ö¼ÔËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTrainocate Japan¡Ë¤Ï¡ÖTraining Partner of the Year¡ÊAPJ¡Ë¡×ÉôÌç¤ÎFinalist¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÖAWS Global Training Partner of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢AWS Partner Award¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000095869.html
AWS¸ø¼°¡¢Announcing the 2025 Geo and Global AWS Partners of the Year
https://aws.amazon.com/jp/blogs/apn/announcing-the-2025-geo-and-global-aws-partners-of-the-year/
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁáÄÅ ¾»É×¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢AWS Partner Award ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖTraining Partner of the Year¡ÊAPJ¡Ë¡×Finalist¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Îß·×4Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎAWS¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¿®Íê¤È¤´»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊAWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤È¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¡¢³§ÍÍ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AWS Partner Award¤ÎÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ÈÉ¾²Á´ð½à
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¼«¸Ê¿äÁ¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎAWS¥Ñー¥È¥Êー¤¬±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÂè»°¼Ôµ¡´ØCanalys¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿³ºº¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¸ÜµÒÀ®¸ù»öÎã¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Ê£¿ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ÎAWS¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Canalys¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò´Æºº¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¬Äê¤È·×»»¤¬µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Finalist¤Ï¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¾å°Ì3¼Ò¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿AWS¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
AWS¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAPN¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢AWS¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
AWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¿Íºà°éÀ®¤ò²ÃÂ®
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤AWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤·¡¢IT¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¡¢AWS³èÍÑ¤ä¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×
ÀßÎ©¡§1995Ç¯12·î6Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー20¡¦27³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ITµ»½Ñ¶µ°é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¶ÈÌ³
URL¡§https://www.trainocate.co.jp/
