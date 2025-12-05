¡ÚYahoo!¤¤Ã¤º¡Û¡Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤È¡ÖµÞ¾å¾º¥ïー¥É¡×¤ò¸ø³«
Yahoo!¤¤Ã¤º¡Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡§https://kids.yahoo.co.jp/event/mag/ranking2025/
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î10Æü
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¤¤Ã¤º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¡ÖYahoo!¤¤Ã¤º¸¡º÷¡×¾å¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤È¡ÖµÞ¾å¾º¥ïー¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤ò±Ç¤¹¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î²òÀâ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Yahoo!¤¤Ã¤º¡§¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÊÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
¢£Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§
2025Ç¯¤Î¡ÖÁí¹ç¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Ê¬´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò¾¤´¤Ç¤¤ë¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥²ー¥à¡ÖPop¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µºà¤Î¡ÖScratch¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢1°Ì¤Î¡ÖPop¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¡¢3°Ì¤Î¡Ö¼÷»ÊÂÇ¡×¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¤Ê¤É¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Îý½¬¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
9°Ì¤Ë¤Ï¡¢TikTok¤Ê¤É¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿´ñÌ¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ìÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤ä¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿Æ°²è¥·¥êー¥º¤Ç¡¢µÞÂ®¤ÊÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤¬»Ò¤É¤âÃ£¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·¹¸þ
¡ã¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥áÉôÌç¡ä
·à¾ìÈÇ¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ300²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¥²ー¥àÉôÌç¡ä
¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¼¡À¤Âå¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã´Ñ¸÷ÃÏÉôÌç¡ä
¡ÖÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¡×¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¸¡º÷¿ô¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥Æー¥Þ»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¸¡º÷¹ÔÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Yahoo!¤¤Ã¤º¡§¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ê¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
¢£²èÁü¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·¹¸þ
¡ã¿ÍÌ¾ÉôÌç¡ä
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²Î¼êÉôÌç¡ä
¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ä¡ÖSnow Man¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Ê¤É¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä²»³ÚÇÛ¿®¡¢SNS¤Ç¤ÎÏÃÂêÀ¤¬¸¡º÷¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉôÌç¡ä
¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤È¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤ÎSNSÅê¹Æ¤«¤éÇÈµÚ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Yahoo!¤¤Ã¤º¡§¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ê²èÁü¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
¢£º£Ç¯¤ÎµÞ¾å¾º¥ïー¥É
º£Ç¯¡¢¸¡º÷¿ô¤¬µÞ·ã¤Ë¿¤Ó¡¢°ìÄê´ü´Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¡ÖµÞ¾å¾º¥ïー¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢²Î»ì¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ìー¥º¡Ö¤¢ー¤Ñ¤Ä¤¢¤Ñ¤Ä¡×¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥²ー¥àÉôÌç¡×¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Î¿·ºî¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡×¤â¸¡º÷¿ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Yahoo!¤¤Ã¤º¡§¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Êº£Ç¯¤ÎµÞ¾å¾º¥ïー¥É)
¢£Yahoo!¤¤Ã¤º¡Ö¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
URL: https://kids.yahoo.co.jp/event/mag/ranking2025/
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î10Æü
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖYahoo!¤¤Ã¤º¡×¾å¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥¯¥¨¥ê¤ò¤â¤È¤ËÇ¯´Ö½¸·×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢ÏÃÂê¤Î½ÐÍè»ö¡¢³Ø½¬¥Äー¥ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¸¡º÷¿ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖÁí¹ç¡×¥é¥ó¥¥ó¥°(Á´20°Ì)¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÉôÌç¡×¡ÖÎ®¹ÔÉôÌç¡×¡Ö¥²ー¥àÉôÌç¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥áÉôÌç¡×¡Ö±Ç²èÉôÌç¡×¡Ö´Ñ¸÷ÃÏÉôÌç¡×¡¢¡Ö²èÁü¸¡º÷¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿ÍÌ¾ÉôÌç¡Ö²Î¼êÉôÌç¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉôÌç¡×¤Î¡¢·×9¼ïÎà¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬²¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¸¡º÷¥ê¥Æ¥é¥·ー¡×¤Î¾úÀ®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤Î´Ø¿´¤òÇÄ°®¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÖWOW¡×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëLINE¥ä¥Õー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖYahoo!¤¤Ã¤º¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖYahoo!¤¤Ã¤º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://kids.yahoo.co.jp/
1997Ç¯¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¸¡º÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£