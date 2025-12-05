²Ö²¦¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¶¨»¿10¼þÇ¯～²Ö²¦¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð～
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤è¤ê¶¨»¿¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²¦¤Ï¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡× ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ¡ÖÀ¶·é¡× ¤Ç ¡Ö¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡× Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¥Ñー¥¯Æâ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²Ö²¦¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÆ°²è2ËÜ¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï
¡¡²Ö²¦¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢¤Ç¼êÀö¤¤¤ò³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£±¤«½ê¤º¤ÄÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ñー¥¯¤Ç3¤«½ê¤º¤Ä¤Ë³È½¼¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¥ß¥Ëー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°ìÁØ³Ú¤·¤¯¼êÀö¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ä
¥¯¥ê¥Ã¥¿ー¥«¥ó¥È¥êーÆâ
¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥ÉÆâ
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥é¥ó¥ÉÆâ
¡ãÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ä
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Æâ
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥ÈÆâ
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÆâ
¥ß¥Ã¥ー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢
¥ß¥Ëー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢
¢£¿·ºîÆ°²è¤Î³µÍ×
º£²ó¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢²Ö²¦¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¡×¤ä¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡×¡Ö¤è¤ê¾å¼ê¤ËË¢¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¡×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ã¸ø³«»þ´ü¡ä
2025Ç¯12·î5Æü～¡¡
¡ãÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡ü¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª³Ú¤·¤¤¢ö¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡× ÊÓ
Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò¤Þ¤À¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§http://youtube.com/watch?v=8gWhXiWmlAk(https://www.youtube.com/watch?v=8gWhXiWmlAk)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=8gWhXiWmlAk ]
¡ü¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª³Ú¤·¤¤¢ö¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Î»È¤¤Êý¾Ò²ð¡× ÊÓ
¥ß¥Ã¥ー¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ß¥Ëー¥·¥§¥¤¥×¤ÎË¢¤ò¤¤ì¤¤¤Ëºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¼ê¤ÎÃÖ¤Êý¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Î²¡¤·Êý¤Ê¤É¡Ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§http://youtube.com/watch?v=82YK3hxKRN0(https://www.youtube.com/watch?v=82YK3hxKRN0)¡¡
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=82YK3hxKRN0 ]
¾åµ£²¤Ä¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kao.com/jp/tdr/hand-washing/¡¡
¢£¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì½ê
¾ÜºÙ¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÃÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É | Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È
https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/service/detail/025/
¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÃÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー | Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È
https://www.tokyodisneyresort.jp/tds/service/detail/064/
²Ö²¦¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡× ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ¡ÖÀ¶·é¡× ¤Ç ¡Ö¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡× Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£