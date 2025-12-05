£²Ìë¸ÂÄê ¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤Ç²á¤´¤¹À»¤Ê¤ëÌë¡£NIGHT AQUAWORLDÆÃÊÌÈÇ ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡É³«ºÅ
¡¡¡Ö¥µ¥á¤Î»ô°é¼ïÎà¿ôÆüËÜ°ì¡×¤Î¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¤µ¤¡¡¢¿·À¤³¤¡ª¡É¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÌë¤Î¿·À¤³¤¡ÖNIGHT AQUAWORLD¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»£²Ìë¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Î12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£±18¤è¤ê¡¢NIGHT AQUAWORLDÆÃÊÌÈÇ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡É¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÀß¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¿åÁå¡×¤ä¥·¥å¥â¥¯¥¶¥á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ä¥êー¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÅÀÅô¤·¡¢´ÛÆâ¤ÏÆüÃæ±Ä¶È¤äÄÌ¾ï¤ÎNIGHT AQUAWORLD¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¢¥·¥«¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡¢¥Ú¥¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü ¡§ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö : 18»þ～20»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û»þ´Ö¤Ï19»þ¤Þ¤Ç¡Ë
È¯ÇäÃæ¥Á¥±¥Ã¥È°ìÍ÷
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤Æþ¾ì·ô ¢¨³ÆÆü50ÁÈ¸ÂÄê
¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡§ 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¡¥¢¥·¥«¤ÈµÇ°»£±Æ / ¥¤¥ë¥«¤ÈµÇ°»£±Æ ¢¨³ÆÆü10ÁÈ¸ÂÄê(12/20Ê¬¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«)
³Æ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ーÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢°ìÈÌÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆWeb¥Á¥±¥Ã¥È¡Öasoview!¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢Á°Çä¤ê·ô¡¢¾·ÂÔ·ô¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥â¥é¥â¥é¡×¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¬¥ì¥ª¥¹¡×¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§¡Ö¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤Ï ±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
£²Ìë¸ÂÄê¤ÇÅÀÅô¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É2025¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¿åÁå¡×¤È¡Ö¥·¥å¥â¥¯¥¶¥á¥Ä¥êー¡×¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀöÀ¸¤Þ¤ì¤Î£´¼ï¤Î¥µ¥á¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥í¥Ü¥·¥¢¥«¥â¥¨¥Ó¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿åÁå¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÅÀÅô»þ´Ö¡§ 18¡§00～20¡§00
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÅÀÅô¾ì½ê¡§3³¬¥·¥ãー¥¯¥À¥Ç¥£¥º¥ëー¥àÆâ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¿åÁå¼þÊÕ¡¿¥·¥å¥â¥¯¥¶¥á¥Ä¥êー
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¸ÂÄê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡ü¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö MEETS the BEATS
¡¡¥ªー¥·¥ã¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤È²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·Ú²÷¤ÊBGM¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ë¥«¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥¢¥·¥«¤Ï¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼êÇï»Ò¤Ç¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¿´ÍÙ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡§ 18¡§15～¡¡¡ÊÌó20Ê¬´Ö¡Ë
¾ì½ê¡§ £´³¬ ¶Ã¤¤Î³¤¥¾ー¥ó ¥ªー¥·¥ã¥ó¥·¥¢¥¿ー
¢¨À¸Êª¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¡ªÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¾þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇÂç³èÌö¤Î¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¢¥·¥«¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥¢¥·¥«¤ÈµÇ°»£±Æ¡¡³ÆÆü10ÁÈ¸ÂÄê
»þ´Ö¡§18¡§35～18¡§55
¾ì½ê¡§£´³¬ ¶Ã¤¤Î³¤¥¾ー¥ó ¥ªー¥·¥ã¥ó¥·¥¢¥¿ー
ÎÁ¶â¡§ 1ÁÈ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1ÁÈ5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½ ¢¨12/20Ê¬¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«
»²²ÃÊýË¡¡§ »öÁ°¤ËWEB¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ»²²Ã·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÌÅÓ¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸ :
https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000035470
¡Ê£²¡Ë¥¤¥ë¥«¤ÈµÇ°»£±Æ¡¡³ÆÆü10ÁÈ¸ÂÄê
»þ´Ö¡§19¡§00～19¡§20
¾ì½ê¡§£²³¬¡¡¶Ã¤¤Î³¤¥¾ー¥ó ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ûー¥ë
ÎÁ¶â¡§£±ÁÈ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£±ÁÈ£µÌ¾ÍÍ¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½ ¢¨12/20Ê¬¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«
»²²ÃÊýË¡¡§ »öÁ°¤ËWEB¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ»²²Ã·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÌÅÓ¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸ :
https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000035469
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦»þ´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿»£±Æµ¡´ï¤Ç¤Î»£±Æ¤È¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï°õºþ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸Êª¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§¡Ø¥Þー¥á¥¤¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥´¤È¥ß¥ó¥ÈÉ÷Ì£¤Î£²¼ïÎà¤Î¥¼¥êー¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì£²¤Ä¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ 3³¬¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§¡Ø¥Þー¥á¥¤¥É¡Ù
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¥¼¥êー¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤´»ØÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
