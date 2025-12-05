¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ 2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é Åß¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ
¡¡¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ¡Ê½»½ê¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²¼´Ý²°Ä® Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é 3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ÛÆâ1³¬¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖTeori¡Ê¥Æ¥ª¥ê¡Ë¡×¤Ë¤Æ¿´¤âÂÎ¤â²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ～Wrap in Warmth～¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ～Wrap in Warmth～¡× ÎÁÍý¥¤¥áー¥¸
¡¡ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅß¤ÎµþÅÔ¤Ë¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È²¹¤â¤ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ä¥¹ー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìó50¼ïÎà¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¹õÅü¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥ê¥Ö¥íー¥¹¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£Ã°ÇÈ¤¢¤¸¤ï¤¤¤É¤ê¤ÈÅß¤Ë´Å¤ß¤òÁý¤¹µþÌîºÚ¡¢³¤Ï·°ò¡Ê¤¨¤Ó¤¤¤â¡Ë¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤ÏÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¡Ö¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡×¡¢Æ¦¤Î¼¢Ì£¤ÈµíÆù¤Î»ÝÌ£¤òÇ»½Ì¤·¤¿¡ÖµíÆù¤Î¥é¥°ー Æ¦¤È¥ê¥¾ー¥Ë¥Ñ¥¹¥¿¡×¡¢µû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥·ー¥Õー¥É¥Ý¥È¥ÕÉ÷¥¹ー¥×¡×¤ÏÇ®¡¹¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹üÉÕ¤Æù¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿¡Öµí¥Æー¥ë¥¹ー¥×¡×¤Ï¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í®»Ò¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ê¤ÉÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤È°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ¤ÎÅß¸ÂÄê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê´²¤®¤Ê¤¬¤é¡¢´¨¤µ¤òËº¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ ～Wrap in Warmth～
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～ 3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á11:30～14:30 (L.O. 14:00)
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー17:30～21:30¡ÊL.O. 21:00¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Æ¥ª¥ê¡×¡Ê¥Û¥Æ¥ë1³¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥é¥ó¥Á ¡§Âç¿Í 5,500±ß¡¢¤ª»ÒÍÍ 6～11ºÐ 2,750±ß
¡¡¡¡ ¥Ç¥£¥Êー¡§Âç¿Í 6,500±ß¡¢¤ª»ÒÍÍ 6～11ºÐ 3,750±ß
¡¡¡¡ ¢¨¤¤¤º¤ì¤â0～5ºÐ ÌµÎÁ ¡¦ 120Ê¬À©¡¡
¤´Í½Ìó¼õÉÕ¡§¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤Þ¤¿¤Ï ¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë¤Æ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kyoto.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/teori-lunch-dinner-buffet-winter
¥á¥Ë¥åーÎã
¥Ê¥ô¥¡¥é¥ó¤È¥¯¥¹¥¯¥¹¡Ê±üº¸¡Ë¡¿ÂçÆ¦¥ßー¥È¤È¥Ý¥íÇ¬¤Î¥é¥°ー ¥µ¥ï―¥É¥¦¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ê¼êÁ°±¦¡Ë¡¿µí¥Æー¥ë¥¹ー¥×¡Ê¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê ¼êÁ°º¸¡Ë
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¼êÝÜ¼÷»Ê¡Ê¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë¡¿²¹À½Ãã¤½¤Ð
¥Áー¥º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥·¥È¥é¥¹¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡Ê¼êÁ°º¸¡Ë¡¦¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¡Ê¼êÁ°Ãæ±û¡Ë¡¦¥°¥ê¥å¥¤¥¨ー¥ë¥Áー¥º¡Ê±ü¡Ë¡¦¥ß¥â¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡Ê±üº¸¡Ë¡¿¥Ê¥Ã¥Ä¡¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä
¥Ìー¥É¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡§¥é¥¯¥µ¡¦¥Ù¥¿¥¦¥£¡Ê¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê ±¦¡Ë¡¿¥Á¥¥ó¥Õ¥©ー¡Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê º¸¡Ë
¤Á¤ê¤á¤ó¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥«¥Ö¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥íー¥¹¥È¡Ê±ü¡Ë¥¯¥êー¥ßー¥Ù¥¤¥¯¥É¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ñ¥¹¥¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ë¥Î¡Ê±¦¡Ë¡¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤ÈÍî²ÖÀ¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡Ê¼êÁ°¡Ë
ÎÓ¸é¤È¥·¥Ê¥â¥ó¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¡Êº¸¡Ë¡¿¥Þー¥Ö¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡Ê±ü¡Ë¡¿¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥àー¥¹¡Ê¼êÁ°±¦
¥«ー¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡§¥ê¥Ö¥íー¥¹¤Î¥íー¥¹¥È¤È¥¦¥£¥ó¥¿ー¥é¥Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡§Ã°ÇÈ¤¢¤¸¤ï¤¤¤É¤ê¡¢³¤Ï·°ò¤ÎÅ·¤×¤é¡¿¥é¥¯¥µ¡¦¥Ù¥¿¥¦¥£¡Ê¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë¡¿¥Á¥¥ó¥Õ¥©ー¡Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë¡¿²¹À½Ãã¤½¤Ð
¼÷»Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ê¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë¡§¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¼êÝÜ¼÷»Ê
¥·ー¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§´Å¤¨¤Ó¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥¢¥Ö¥ëー¥¬¤Î¥«¥Ê¥Ã¥Ú¡¿Âä¤Î¥Þ¥ê¥Í¤È¥«¥Ö¡¢¹È¿ÄÂçº¬¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¥Û¥Ã¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§
¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥«¥ìー～¥¢¥ë¥Ñ¥é¥Ã¥¯～¡¿¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡¿¥Á¥ã¥Ñ¥Æ¥£¡¿ÂçÆ¦¥ßー¥È¤È¥Ý¥íÇ¬¤Î¥é¥°ー¡¢¥µ¥ïー¥É¥¦¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤È¥ê¥ó¥´¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¢¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¥·ー¥É¡¿µí¥Æー¥ë¥¹ー¥× (¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë
¥Á¥¥ó¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¡¿¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¿¥¢¥¸¥¢É÷¥Û¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥µ¥ïー¥¹ー¥×¡¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤ÈÍî²ÖÀ¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡¿µíÆù¤Î¥é¥°ー¡¢Æ¦¤È¥ê¥¾ー¥Ë¥Ñ¥¹¥¿¡¿ÌÜÂä¤Î¹á¤ê¾ø¤·¡¡µþ¿åºÚ¡¢Æ¦Éå¡¢¶â»þ¿Í»² ¹õ¿Ý¡Ê¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¡Ë¡¿¥·ー¥Õー¥É¥Ý¥È¥ÕÉ÷¥¹ー¥×¡¿¤Á¤ê¤á¤ó¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥«¥Ö¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥íー¥¹¥È¡¿¥¯¥êー¥ßー¥Ù¥¤¥¯¥É¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ñ¥¹¥¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ë¥Î
¥é¥¤¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¡§È¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡¡µþÃ°¸å»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¿¶â»þ¿Í»²¤È»§Ëà°ò¤ÎÌ£Á¹½Á
¥Áー¥º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥°¥ê¥å¥¤¥¨ー¥ë¥Áー¥º¡¿¥·¥È¥é¥¹¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¿¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¡¿¥Ê¥Ã¥Ä¡¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä
¼«²ÈÀ½Æ¦Éå¥³ー¥Êー¡§¼«²ÈÀ½¾ø¤·Æ¦Éå¡¿¤¢¤ó´ÎÆ¦Éå¡¿¤â¤ß¤¸¤ª¤í¤·¡¿¶å¾òÇ¬¡¿¥Ý¥ó¿Ý¡¿¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¿µþÅÔ¤Î±ö
¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¡§Ã°ÇÈ·Ü¶»Æù¡¿Ã°ÇÈ·Ü¶»Æù¥Ïー¥Ö¥ì¥â¥ó¡¿Ã°ÇÈ·Ü¶»Æù»³Ü¥Ì£Á¹
¥¥Ã¥º¥«¥¦¥ó¥¿ー¡§¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ÈÌîºÚ¡¿¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡¿¥Á¥¥ó¥Üー¥ë ¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¥Ë¥ó¥¸¥óÆþ¤ê¥Þ¥«¥í¥Ë¥Áー¥º
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡§
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥é¥À¡¿Æ¦ÉÄ¡¿¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¿¸Õ±»¡¿¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡¿ºÌ¤êÂçº¬¡¿ÅßÌîºÚ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥í¡¢¥Õ¥§¥¿¥Áー¥º¤Î¥µ¥é¥À¡¿µþ¿åºÚ¡¢Âçº¬¡¢Ã°ÇÈ¤¢¤¸¤ï¤¤¤É¤ê¤Î¥µ¥é¥À¡¿¥Óー¥Ä¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥Ö¥ëー¥Áー¥º¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¥«¥Ö¡¢¥ê¥ó¥´¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥ÎÅº¤¨¡¿¶å¾òÇ¬¡¢µþ¿åºÚ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³ー¥ë¥¹¥íー ¤æ¤ºÉ÷Ì£¡¿¥ª¥êー¥Ö¤Î¥Þ¥ê¥Í
¥Ô¥¯¥ë¥¹³Æ¼ï¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥ì¥Ã¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦Âçº¬¡¦¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¡¦¿Í»²¡Ë¡¿¥Õ¥à¥¹¡¿¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¡
¼«²ÈÀ½¥Ö¥ì¥Ã¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡¿¥Ð¥²¥Ã¥È¡¿¥µ¥ïー¥É¥¦¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥ÄÆþ¤ê¥ªー¥È¥ßー¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ñ¥ó¡¿¥½¥Õ¥È¥íー¥ë
¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§°Ê²¼¤è¤êÌó10¼ïÎà¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
ËõÃã¤È¥é¥º¥Ù¥êー¥·¥åー¡¿ÎÓ¸é¤È¥·¥Ê¥â¥ó¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¡¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿ ¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥½ー¥¹¡¿¥Ù¥êー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿·ª¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¿µ¨Àá¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¿¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥é¥à¡¦¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¡¿Í®»Ò¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥ó¥àー¥¹¡¿¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤Þ¤¿¤ÏËõÃã¥Æ¥êー¥Ì¡¿¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥àー¥¹¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ù¥êー¡¿ËõÃã¤ï¤é¤ÓÌß¡¿ËõÃã¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡¿ËõÃã¥¯¥Ã¥ー¡¿ËõÃã¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡¿¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡¿¥ß¥ËÃÄ»Ò¡¿µ¨Àá¤ÎÂçÊ¡Ìß¡¿¤¤ÊÊ´¤ï¤é¤ÓÌß¡¿µ¨Àá¤Î¤ªÌß¡¡Åù
¤ª°û¤ßÊª¡§¾®ÀîàÝàê¡¡¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î/¥«¥Õ¥§¥é¥Æ/¥«¥×¥Áー¥Î/¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¿¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¿¹ÈÃã¡¡³Æ¼ï
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://kyoto.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/teori-lunch-dinner-buffet-winter
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖTeori¡Ê¥Æ¥ª¥ê¡Ë¡×
¡ÖTeori¡×¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ìÆü¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤¬¹©Ë¼¤ÇºîÉÊ¤ò¿¥¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¿©Ê¸²½¡¢¿©ºà¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤Î·Ð¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èµ¤¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤ÏÁ´120ÀÊ¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÍÛ¤Î¸÷¤¬Æþ¤ë¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥ÁµÚ¤Ó¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ËµþÅÔ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Teori ¡ÃÆüËÜ¸ìÉ½µ ¥Æ¥ª¥ê¡¡¾ì½ê¡§1³¬
ÀÊ¿ô¡§120ÀÊ¡Ê¤¦¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ëー¥à2¼¼ ³Æ8Ì¾ÀÊ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡¡Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ 7:00-10:00
¥¢¥é¥«¥ë¥È 11:30-21:30¡Ê21:00 L.O.¡Ë
¥é¥ó¥Á 11:30-14:30¡Ê14:00 L.O.¡Ë
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à 15:00-16:30 (L.O.)
¥Ç¥£¥Êー 17:30-21:30¡Ê21:00 L.O.¡Ë
¢¨É½¼¨¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ
¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤ÎµþÅÔ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2024Ç¯9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡ÖµþÅÔSYNAPSE¡Ê¥·¥Ê¥×¥¹¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤È¸½Âå¡¢ÅÁÅý¤ä³×¿·¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤ªµÒÍÍ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÚºß¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤È½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ìó40Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´313¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ÎÂ¾¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ðー¤ÎÎÁ°û»ÜÀß¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¡¢±ã²ñ¾ì¡¦²ñµÄ¼¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿·úÊª¤È¤·¤Æ¡ÖDBJ Green BuildingÇ§¾Ú¡Ê¥×¥é¥óÇ§¾Ú¡Ë¡×¤ò2024Ç¯8·î¼èÆÀ¡£
https://kyoto.hiltonjapan.co.jp/
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î´ð½à¤òÃÛ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¢Ê¸²½¡¢ÃÏ°è¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥í¥Óー¤ä¥Ðー¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦6ÂçÎ¦¤Ç600¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÀìÌçÃÎ¼±¤È¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)¡¢X(https://x.com/HiltonHotels/) ¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£