¡ÚÅìµþ¥¿¥ïー¡ßÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÛËÜÆü¤è¤ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¡¢¥ï¥à¡ª¡ÖLast Christmas¡×¡¢¥±¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¥½¥ó¡ÖUnderneath The Tree¡×Åù¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ëÄêÈÖ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¡ØÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¡¢Åìµþ¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÈÅìµþ¥¿¥ïー¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ØChristmas Song¡ßTokyo Tower¡Ù¤¬ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¿¥ïー¤Î¹â¤µ150m¤ÎÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡§¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¢¤ë¡ÈClub333¡É¤Î£´KµðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¡¢»°Âç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶Ê¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¡¢¥ï¥à¡ª¡ÖLast Christmas¡×¡¢¥±¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¥½¥ó¡ÖUnderneath The Tree¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å±Ç¡¢´ÛÆâ1³¬¥Á¥é¥·¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¡ÖChristmas Songs¡ßTokyo Tower¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢´ÛÆâBGM¡Ê1³¬～3³¬¥Õ¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¶¦ÍÉôÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡ØÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤«¤é³Ú¶Ê¤¬°ìÉô¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î3¶Ê¤ÎÂ¾¡¢¥¶¡¦¥í¥Í¥Ã¥Ä¡ÖSleigh Ride¡×¡¢¥»¥êー¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¡ÖHappy Xmas(War Is Over)¡×¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥êー¡ÖBlue Christmas¡×¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ëー¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡ÖJoy To The World¡Êwith Georgia Mass¡Ë¡×¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ëー¡¦¥¹¥Ô¥¢ー¥º¡ÖMy Only Wish(This Year)¡×¡¢¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÖHallelujah¡×¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡ÖSanta Claus Is Coming To Town¡×¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡ÖI¡Æll Be Home For Christmas¡×Åù¡¢±ýÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤«¤é¡¢ºÇ¿·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¿·µìÌä¤ï¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://filtrjp.lnk.to/ChristmasCK
Ìó20Æü´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÍ½Äê¤Ç¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤«¤é¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÄ¯¤á¤È¡¢ÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥·ー¥º¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚChristmas Song¡ßTokyo Tower¡§¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡Ê12·î25Æü½ªÎ»¡Ë
£±.¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¢¤ë¡ÈClub333¡É¤Î£´KµðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¡¢»°Âç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶Ê¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¡¢¥ï¥à¡ª¡ÖLast Christmas¡×¡¢¥±¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¥½¥ó¡ÖUnderneath The Tree¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å±Ç
£².´ÛÆâ1³¬¥Á¥é¥·¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¡ÖChristmas Songs¡ßTokyo Tower¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤òÌµÎÁÇÛÉÛ
£³.´ÛÆâBGM¡Ê1³¬～3³¬¥Õ¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¶¦ÍÉôÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡ØÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤«¤é³Ú¶Ê¤¬°ìÉô¥ª¥ó¥¨¥¢
£´. ¡ØÄêÈÖ¡ªÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ¡Ê´ÛÆâBGM¤È°ìÉôÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡ÚÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¾å±ÇÍ½Äê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Û
¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¡§
¥ï¥à¡ª¡ÖLast Christmas¡×¡§
¥±¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¥½¥ó¡ÖUnderneath The Tree¡×¡§
¢¨Â¾¤ÎÆ°²è¤È½çÈÖ¤Ë¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê9»þ～22»þÈ¾¤Þ¤Ç30Ê¬¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ë
¢¨Club333¥¤¥Ù¥ó¥È»ÈÍÑ»þ¤Ï¾å±ÇÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÅìµþ¥¿¥ïー´ÛÆâBG£Í¡§³Ú¶Ê¥ê¥¹¥È¡Û
1. ¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡¡All I Want For Christmas Is You
2. ¥ï¥à¡ª¡¡Last Christmas
3. ¥±¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¥½¥ó¡¡Underneath the Tree
4. ¥¶¡¦¥í¥Í¥Ã¥Ä¡¡Sleigh Ride
5. ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¡It`s the Most Wonderful time of the Year
6. ¥Àー¥ì¥ó¡¦¥é¥ô¡¡Christmas(Baby Please Come Home)
7. ¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¹ Hallelujah
8. ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¡Carol of the Bells(From¡ÈHome Alone¡É Soundtrack)
9. ¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡¡Santa Claus Is Coming To Town
10. ¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡Winter Wonderland/Don`t Worry Be Happy
11.¥Ö¥ê¥È¥Ëー¡¦¥¹¥Ô¥¢ー¥º¡¡My Only Wish(This Year)
12.¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡¡Oh Santa feat. Ariana Grande and Jennifer Hudson
13. ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¡¡Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow
14. ¥»¥êー¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó Happy Xmas(War Is Over)
15. ¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í I`ll Be Home For Christmas
16. ¥Õ¥£¥Õ¥¹¡¦¥Ïー¥â¥Ëー All I Want For Christmas Is You
17. ¥ê¥È¥ë¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡Love Me Like You - Christmas Mix
18. ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó This Christmas
19. ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É Have Yourself a Merry Little Christmas
20. ¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡Rudloph The Red-Nosed Reindeer
21. ¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥êー Blue Christmas
22. ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ëー¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó Joy To The World¡Êwith Georgia Mass¡Ë