¡Ú12/11 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÛÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÀ¼¡×¤¬¡¢¶õ´Ö¤Î¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡©
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë16»þ¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡Ø¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ÎÌ¤Íè～Áª¤Ð¤ì¤ë·úÃÛ¡¦ÉÔÆ°»º¤Î¾ò·ï¤È¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á～¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë16»þ00Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¿¿¤ËË¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Î¡ÖÀ¼¡×¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô³«È¯¤ä·úÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äDE&I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Î¼ÂÁõ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÉ¬¿Ü¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤òÃ±¤Ê¤ëµÁÌ³¤ä¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶õ´Ö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ¯ÅÀ¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ ¹âÎð¼Ô¡¢¾ã³²¼Ô¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î»ëÅÀ¡Êµ¤¤Å¤¡Ë¤òÀß·×¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÃúÇ«¤ÊÇÛÎ¸¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê²÷Å¬¤µ¤òÀ¸¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÖÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅö»ö¼Ô¤È¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¼êË¡¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢Àß·×»öÌ³½ê¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý
- DE&I¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢·úÃÛ¤Î¡Ö¶ñÂÎÅªµ¡Ç½¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤Êý
- Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÂÐ±þ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬½¸¤¦¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
- Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
