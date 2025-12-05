¡Ú²Ã²ì²¹Àô¶¿¡Û»³Âå²¹ÀôÁíÅò¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë ―¡Ö»³Âå²¹ÀôÁíÅò±þ±ç³ä¡×¼Â»ÜÃæ¡ª-
²Ã²ì²¹Àô¶¿¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤éÅò¼£¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»³Âå²¹Àô¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö»³Âå²¹ÀôÁíÅò¡×¤Ç¤¹¡£ÁíÅò¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÁíÅò¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ä°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁíÅò¤ÎÂ¸Â³¤ò±þ±ç¤·¡¢²¹ÀôÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö»³Âå²¹ÀôÁíÅò±þ±ç³ä¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢»³Âå²¹ÀôÃÏ¶è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤¿±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡£¡Ö»³Âå¤¬¹¥¤¡×¡Ö²¹ÀôÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òµ¤·Ú¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÆÀ¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤ë¡¢¼Â¼Á25¡ó³ä°ú¤ÎÆÃÅµ
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢1¸ý 30,000±ß¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢ÆþÍá²ó¿ô·ô 8ºý¡Ê1ºý11ËçÄÖ¤ê¡Ë¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,000±ß ¡ß 8ºý ¡á 40,000±ß¡Ë
¼Â¼Á25¡ó¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Îº¹³Û10,000±ß¤Ï¡¢»³Âå²¹ÀôÁíÅò¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ä¡¢²¹ÀôÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î½õÀ®¶â¤È¤·¤Æºâ»º¶è¤¬ÉéÃ´¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¤¬¡¢»³Âå²¹ÀôÁíÅò¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÁíÅòÊ¸²½¡É¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â²¹Àô¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´¹ØÆþ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã²ì»³Âå²¹Àôºâ»º¶è´ÉÍý²ñ
ÅÅÏÃ¡§0761-76-0144
ÇäÅ¹±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00～19:00
¡Ú²Ã²ì²¹Àô¶¿¤Î´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Ã²ì»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®µ¡¹½
²Ã²ì»Ô´Ñ¸÷¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー KAGAÎ¹¡¦¤Þ¤Á¥Í¥Ã¥È
TEL 0761-72-6678¡Ê8¡§45～17¡§30¡Ë/ Ç¯ÃæÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tabimati.net